ATTUALITÀ
“PROMUOVERE LA GRANDEZZA EUROPEA”?
In un precedente articolo abbiamo affermato che la condizione attuale dell’Europa è quella dello sconfitto in guerra. Riparazioni, riforme imposte, vere e proprie sanzioni...
DALLA STRAGE VISIBILE AL GENOCIDIO NORMALIZZATO
Introduzione: nessuna “svolta”, solo cambio di tecnica L’immagine che la Casa Bianca e Tel Aviv cercano di proiettare è quella di una “svolta storica”: la...
RUBRICHE
UNA BIBLIOGRAFIA SU ISRAELE
Shamir, Israel, Il fiore e la croce, 1/2005 Fabei, Stefano, Abu Ammar Yasir ‘Arafat, 1/2005 Scheidt, Susanne, Quali confini per la Palestina?, 1/2005 Vernole, Stefano, Palestina: una...
UNA BIBLIOGRAFIA SULL’IRAN
L’ARCHIVIO DI “EURASIA” Marco Ranuzzi de' Bianchi, Iran: lo Stato canaglia e il grande satana, 1/2005, pp. 117-126 Gabriele Garibaldi, L'Iran, il nodo gordiano del Rimland...
ALTRE LINGUE
CONTINUIDAD CRIMINAL DEL RÉGIMEN SIONISTA
La comisión de toponimia de algunos municipios italianos quiso inmortalizar a personalidades de la historia reciente, cuyas acciones han inspirado nobles ideales de paz,...
LOS “HIJOS DE LA LUZ” EN LA CASA BLANCA
El 7 de febrero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establecía una "Oficina de la Fe" en la Casa Blanca, dirigida...
Editoriale ultimi numeri
ISRAELE IN ITALIA
Il 16 marzo 2025 il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano ha confermato una notizia che circolava da tempo ed era stata ripresa...