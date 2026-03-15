El primer mandato de Donald Trump

Hace nueve años, a principios de 2017, cuando Donald Trump asumió su primer mandato presidencial, la gran mayoría de los analistas de relaciones internacionales estaban convencidos que el nuevo presidente estadounidense adoptaría una política aislacionista, acorde a la campaña electoral inspirada en la retórica nacionalista resumida en el lema “América Primero”.

La perspectiva del aislacionismo estadounidense generó aprensión entre los atlantistas, que ya comenzaban a temer que la potencia hegemónica del Occidente abandonara a Europa a su suerte, dejándola como botín del temido expansionismo ruso.

La misma perspectiva inspiró a otros observadores incautos la ilusión de que Estados Unidos renunciaría espontáneamente a su dominio sobre Europa, restaurando la libertad del país para decidir su propio destino.

Otros, inducidos por quimeras ideológicas, se convirtieron en entusiastas abanderados de la “revolución de Trump”[1], vislumbrando una América “profunda” en lucha contra el “deep state”, una alternativa al globalismo de corte liberal y justificando el colaboracionismo occidentalista con la adhesión a un imaginario frente conservador (o incluso “tradicionalista”) liderado por la Casa Blanca. Uno de los teóricos más activos de esta Internacional conservadora, tras haber calificado durante años a Estados Unidos de “enemigo absoluto” e incluso de “enemigo metafísico” (sic), llegó al punto de augurarle al presidente Trump “cuatro años más” de presidencia, precisamente en el mismo día en que éste se atribuyó el asesinato traicionero del general iraní Qasem Soleimani[2].

El inicio del mandato presidencial de Donald Trump fue comentado por “Eurasia” con un titular decisivo y a contracorriente: La América no se aislará.[3] Dada la naturaleza expansionista de Estados Unidos, esa previsión no podía dejar de encontrar cierto eco en la acción del nuevo presidente, como lo confirmaron puntualmente las medidas de política exterior más significativas de la primera administración de Trump.

En mayo de 2017, Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar el llamado “Muro de los Lamentos”. Reafirmando el “vínculo indisoluble” entre Estados Unidos y el Estado judío, el nuevo presidente, además de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, anunció que trasladaría la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, cumpliendo así una jugada que representaba un reconocimiento unilateral de la Ciudad como capital de la entidad sionista. En su reunión con Netanyahu rechazó la hipótesis de una “solución” de dos estados y se declaró a favor de la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania. Finalmente, anunció que su yerno, el judío sionista Jared Kushner, dirigirá las negociaciones para un acuerdo de paz con los palestinos.

Un par de días antes, Trump había viajado a Arabia Saudita para fortalecer la alianza entre Washington y Riad, en un esfuerzo conjunto contra la República Islámica de Irán y sus aliados, empezando por Siria, donde estadounidenses y saudíes sostuvieron con armas y dinero a los “rebeldes moderados” y a las bandas terroristas.[4] El 8 de mayo de 2018, a petición de Israel, el gobierno estadounidense anunció su retirada unilateral del Acuerdo Nuclear Integral Conjunto (PAIC), reintroduciendo sanciones económicas contra la República Islámica para obligarla a retirar su apoyo al gobierno de Damasco, a Hezbolá y a la oposición yemení.

En su primer año de mandato, el 6 de julio de 2017, Trump lanzó en Varsovia la Iniciativa de los Tres Mares, que reunió a doce países de la Europa Central, Báltica y Balcánica, cuyo objetivo fue frenar las exportaciones de gas ruso a Europa para fomentar el envío de gas natural licuado desde Estados Unidos. La macroregión de los tres mares (Báltico, Mar Negro, Adriático) tenía como propósito romper la Unión Europea y, tarde o temprano incorporar a Ucrania, para reforzar un cordón sanitario atlantista a lo largo de la frontera occidental de la Federación Rusa. [5]

En cuanto a Ucrania, en 2017, Trump reforzó el apoyo militar a Kiev al autorizar la venta de 210 misiles antitanque Javelin. (La ayuda militar estadounidense a Ucrania se suspenderá el 4 de marzo de 2025, tras un conflicto entre Trump y Zelenski; sin embargo, una semana después, tras una reunión oficial entre ambas partes en Arabia Saudí, se reanudará de inmediato la ayuda militar y el intercambio de información reservada. El Kremlin calificó a este evento de “sobrepasar los límites”.

En cuanto a China, Trump abandonó el principio diplomático que reconoce a Pekín como su único gobierno legítimo; esto ocurrió en 2017, con una llamada telefónica de Trump a la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen. Además, en 2019, impuso aranceles del 25 % a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, en respuesta a un déficit comercial entre Estados Unidos y China que superó los 350.000 millones de dólares en 2018. Trump acusó a la República Popular de espionaje, robo de patentes y manipulación del yuan. En concreto, acusó a la empresa tecnológica Huawei, activa en los sectores de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, además presionó a los aliados de EE. UU. para que la excluyeran de sus mercados nacionales. Culpó a China por la propagación mundial del COVID-19, señalándola como responsable de la crisis sanitaria mundial.

Los atentados en Nigeria

En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, que el presidente Donald Trump describió como “una hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia humana y la patria de la libertad sobre la Tierra [the greatest and most successful in human history, and the home of freedom on earth]”. Las directrices expuestas en el documento (ampliamente analizadas y comentadas en este número de “Eurasia”) han dado una puntual y temprana concordancia con las acciones más significativas de la segunda administración de Trump.

En la noche del 25 al 26 de diciembre de 2025, la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó dos campamentos militares en el estado nigeriano de Sokoto, en la frontera con Níger; se habría tratado de bases utilizadas por combatientes del ISIS, en colaboración con afiliados locales (conocidos como “Lakurawa”) para llevar a cabo ataques a gran escala en Nigeria. La operación, llevada a cabo por el Comando Africano de Estados Unidos (AFRICOM), con el apoyo de drones de combate MQ-9 Reaper y el lanzamiento de una decena de misiles de crucero Tomahawk desde un buque atracado en el Golfo de Guinea, causó la muerte de aproximadamente doscientos Lakurawa y gran parte del ganado de la zona. Cuatro ojivas sin detonar cayeron sobre dos o tres zonas residenciales, destruyendo algunas estructuras y causando daños a terrenos agrícolas.

Trump calificó el ataque aéreo como un “regalo de Navidad” para el “terrorismo islámico”, asesino de cristianos. “Bajo mi liderazgo” – escribió en Truth Social -, nuestro País no permitirá al terrorismo islámico radical prosperar. Que Dios bendiga a nuestro ejército y les deseo una Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos. (…) Les advertí a estos terroristas que, si no detenían la masacre de cristianos, conocerán el infierno. El Departamento de Guerra ha ejecutado numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos puede hacerlo”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que la operación se planeó para poner fin a la masacre de cristianos, pero el gobierno nigeriano, encabezado por el presidente Bola Ahmed Tinubu, objetó que la imagen de Nigeria como un país religiosamente intolerante no corresponde a la realidad y que los actos criminales perpetrados en el noreste del país han causado víctimas tanto entre cristianos como musulmanes. El ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, también negó categóricamente que los ataques aéreos estadounidenses tuvieran como objetivo proteger una religión en particular, confirmando que la violencia de los sectarios afecta a ciudadanos de todas las confesiones.

Considerando que Nigeria es el principal productor de petróleo de África (actualmente produce 1.300.000 barriles diarios) y que la República Popular China compra una proporción cada vez mayor del crudo nigeriano, a menudo en combinación con acuerdos de inversión e infraestructura, se puede encontrar una explicación menos idealista para la intervención estadounidense. Cabe señalar también que Nigeria, tras cancelar una deuda de 3.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, propuso utilizar su propia moneda, la Naira, para el comercio de petróleo y así reducir su dependencia del dólar estadounidense; esto está en consonancia con la estrategia de desdolarización de los BRICS.

El ataque a Venezuela

El 2 de enero de 2026, Trump ordenó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación, denominada Absolute Resolve, tuvo lugar la noche del 2 al 3 de enero: más de 150 aeronaves, entre las cuales: los F-22 Raptors, F-35 Lightning II, B-1 Lancers y drones stealth RQ-170 Sentinel, atacaron bases militares y antenas en el norte de Venezuela, paralizando sus defensas. Operadores de la Delta Force, con el apoyo de la CIA y el FBI, aterrizaron en helicópteros en Caracas y allanaron el complejo residencial, ingresando a la habitación del presidente. Fue esposado y subido a un helicóptero Apache, mientras que su esposa fue brutalmente golpeada en el rostro; posteriormente, ambos fueron transportados frente a las costas de Venezuela, donde los esperaba el buque anfibio USS Iwo Jima. El avión en el que fueron trasladados aterrizó en la Stewart Air National Guard Base, en el estado de Nueva York; trasladados en helicóptero al Westside Heliport de Manhattan, la pareja permaneció recluida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La incursión estadounidense, que causó la muerte de alrededor de ochenta personas entre militares y civiles, fue presentada por Trump como una operación policial internacional en ejecución de una orden judicial basada en cargos de narcotráfico y corrupción, cargos formalizados en 2020 por el Departamento de Justicia de EE. UU. y, posteriormente, revelados como infundados. Expertos y organizaciones internacionales han rechazado la justificación de Trump, enfatizando que un jefe de Estado goza de inmunidad funcional, que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza sin autorización de la ONU o en defensa propia, y que la operación estadounidense viola el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU.

De hecho, el secuestro ordenado por Trump estuvo motivado por el interés estratégico de EE. UU. en las reservas petroleras venezolanas. El propio presidente declaró que la captura de Nicolás Maduro permitirá a Estados Unidos gestionar las reservas petroleras de Venezuela (estimadas en 300 mil millones de barriles); incluso, convocó a representantes de compañías petroleras a la Casa Blanca, anunciando que el gobierno estadounidense decidirá qué compañías podrán operar en Venezuela y garantizará su seguridad en el país latinoamericano. El presidente también firmó una orden ejecutiva para retener los ingresos de la venta de petróleo venezolano en el Departamento del Tesoro estadounidense, afirmando que dichos ingresos se utilizarán para promover los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Sometida a un control estratégico, económico y político que impone límites decisivos a su soberanía, Venezuela ha entrado en la órbita de la influencia estadounidense. Así, el primer cargamento de crudo venezolano se envió a Israel, a pesar de que las relaciones diplomáticas entre Caracas y Tel Aviv se habían roto en 2009.

La mira sobre Groenlandia

Tras la agresión contra Venezuela, la “estrategia de seguridad nacional” de Estados Unidos contempla la apropiación de un territorio perteneciente a un estado europeo: Groenlandia. Donald Trump ha reiterado el interés estadounidense por la isla más grande del mundo, argumentando que Norteamérica la necesita por razones de seguridad nacional y declara textualmente: “Estados Unidos necesita Groenlandia. Debe estar en nuestras manos; cualquier cosa de menos es inaceptable”. Washington quiere “acceso total”, no un simple contrato de arrendamiento.

Estados Unidos ambiciona controlar las rutas marítimas que – gracias al deshielo – cruzan el Océano Ártico y son más cortas y seguras que el Canal de Suez, el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes. El Ártico, que incluye una serie de mares periféricos, ocupa una cuenca aproximadamente circular con una superficie de más de 14 millones de kilómetros cuadrados y está cercado por las regiones más septentrionales de dos continentes: Eurasia y América. Naturalmente, Estados Unidos también está interesado en los recursos minerales de la región, cruciales para la tecnología avanzada y la transición energética, en particular, las tierras raras, el litio, el grafito y el uranio; sin olvidar el oro, los diamantes, los rubíes, el cobre, el zinc, el plomo, el níquel, el cobalto, etc.

Por lo tanto, el 21 de enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente estadounidense declaró su intención de iniciar negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia, calificándola de “gran trozo de hielo” esencial para controlar el Ártico y fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos, enfatizando la importancia estratégica de su ubicación entre Norteamérica y Europa. Trump también expresó su preocupación por la creciente presencia de buques de guerra rusos y chinos en Groenlandia, considerándola una amenaza; en su opinión, por lo tanto, fortalecer el control estadounidense sobre la isla servirá para contrarrestar la influencia geopolítica y militar de Moscú y Pekín en el Ártico. Trump negó tener intención de usar la fuerza para apoderarse de la isla, pero añadió que, si Europa se opone, Estados Unidos se las cobrará; también anunció que alcanzó un acuerdo marco “a largo plazo” e “infinito” para Groenlandia y toda la región ártica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Asimismo, afirmó que, gracias a este acuerdo, ya no se impondrán aranceles a las naciones europeas que actualmente se resisten a las demandas estadounidenses. Ha repetido a menudo que Groenlandia forma parte de Norteamérica y que Dinamarca fue desagradecida con Estados Unidos al no mantener relaciones más estrechas con éste después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, todos los europeos son desagradecidos y olvidan que deben su libertad a Estados Unidos. “Si no fuese por nosotros, – dijo – hoy hablarían alemán”. Han recibido demasiado de Washington y no quieren dar nada a cambio.

El sello de Trump sobre el genocidio palestino

Dos semanas después del Foro de Davos, Trump se reunió con Benjamín Netanyahu en Washington para tratar los acontecimientos relacionados con Irán. Otra reunión entre ambos tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025 en Mar-a-Lago, mientras que otro encuentro importante se dio el 29 de septiembre en la Casa Blanca. Otra conversación en la Casa Blanca, celebrada el 11 de febrero de 2026, fue descrita como “muy buena” por Trump, quien escribió en su Truth Social: “Nada fue definitivo, excepto que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran, para ver si podemos llegar a un acuerdo”. De lo contrario, continuó, “haremos algo contundente”, insinuando que la opción militar sigue sobre la mesa.

Durante su segundo mandato, Trump reforzó el alineamiento estratégico con Israel establecido durante el primero, garantizando al régimen sionista el pleno apoyo estadounidense en cuestiones clave y reforzando su superioridad aérea con el suministro de 25 nuevos F-15EX Eagle II.

Ante todo, el presidente estadounidense ha expresado reiteradamente su aprobación a las operaciones genocidas en la Franja de Gaza. Para complementarlas, en septiembre de 2025 presentó un “plan de paz” que prevé que la Franja sea gobernada por un comité “tecnócrata”, supervisado por una “Junta por la Paz” (Board of Peace) con sede en Davos, presidida por el propio Trump y con la presencia de Tony Blair. Este organismo internacional requiere una contribución de mil millones de dólares por cada país que desee tener un puesto permanente, aunque las decisiones se tomarán por mayoría de votos, la última palabra se la reservará Trump. En cuanto a los militantes de Hamás, tendrán que entregar sus armas y permitir que se destruyan sus túneles para disfrutar de una amnistía y un paso seguro hacia países dispuestos a acogerlos; de lo contrario, Trump promete que “si no deponen las armas pronto, se desatará el infierno”.

Se espera que la “reconstrucción” de Gaza, concebida por Trump, se lleve a cabo según un proyecto de desarrollo centrado en la creación de un nuevo enclave financiero e inmobiliario. El plan, coordinado por Jared Kushner, contempla la construcción de complejos urbanos futuristas (?), con rascacielos similares a los de Dubái o Doha, zonas residenciales, centros de datos, plantas industriales, un nuevo puerto, un aeropuerto y una gran zona turística costera con 180 torres de uso mixto. En definitiva, se trata de una operación destinada a borrar la identidad del lugar y reducirlo a una zona de lucro y control, según una lógica de mercantilización total. Los residuos de los habitantes se convertirán en “stakeholders globales” y Gaza se transformará en un centro logístico estratégico entre Israel, Arabia Saudí y el Mediterráneo.

UU. y Europa: Todos los salmos terminan en gloria

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aclaró definitivamente el significado particular que tiene el término “aislacionismo” en el vocabulario estadounidense. “Somos parte de una sola civilización, la occidental. Estamos ligados los unos a los otros por lazos muy fuertes: una historia común [?], la religión [?], el idioma [?], nuestros antepasados ​​[?] y los sacrificios que hicieron [?]. (…) Queremos una Europa fuerte, nuestros equilibrios están conectados.

Los colaboradores europeos han “lanzado un respiro de alivio”, declaró la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en la televisión alemana.

Traducido por: Francisco de la Torre

NOTAS:

[1] Alexander Dugin, La revolución de Donald Trump. El orden de las grandes potencias. Editorial Fides, Tarragona, 2025.

[2] “Four more years. Keep America great. Happy New Year! This will be EPIC!” (Alexander Dugin, Facebook, 3 gennaio 2020).

[3] “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, 1/2017.

[4] C. Mutti, La danza delle spade, “Eurasia”, 1/2018.

[5] Cfr. C. Mutti, Il cordone sanitario atlantico, “Eurasia”, 4/2017.