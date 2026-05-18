Introduzione

Nel panorama della storia africana postcoloniale, poche figure politiche sono state trasformate in un archetipo morale negativo quanto Idi Amin Dada. A partire dalla metà degli anni Settanta, il suo nome è stato progressivamente associato a un’immagine di violenza irrazionale, follia personale e brutalità primitiva, fino a diventare, nel discorso pubblico globale, il simbolo stesso del “male africano”. Questa rappresentazione si è consolidata non solo attraverso il linguaggio giornalistico e politico, ma anche tramite la cultura di massa, che ha contribuito in modo decisivo alla sua diffusione e semplificazione, come dimostrano opere cinematografiche di grande successo quali Rise and Fall of Idi Amin (1981) e The Last King of Scotland (2006). In questa narrazione, Amin non appare come un soggetto storico da analizzare, ma come una figura eccezionale da condannare: un’anomalia, un mostro politico collocato ai margini della razionalità.

Questa narrazione, tuttavia, pone un problema storiografico rilevante. Se Idi Amin fosse stato davvero un leader isolato, universalmente odiato e incapace di governare, come spiegare la durata del suo regime per otto anni in uno Stato fragile come l’Uganda? Perché il suo potere non crollò dall’interno, nonostante la repressione, l’instabilità amministrativa e il deterioramento dei rapporti con gran parte della comunità internazionale? E, soprattutto, perché la sua caduta avvenne esclusivamente in seguito a un conflitto armato con uno Stato vicino, piuttosto che attraverso una mobilitazione interna o un collasso politico endogeno?

Il presente saggio muove dalla distinzione, spesso trascurata, tra condanna morale e analisi storica. La prima è legittima e necessaria; la seconda è indispensabile per comprendere i meccanismi del potere. Ridurre Idi Amin a una caricatura mostruosa ha contribuito a consolidare un giudizio etico condiviso, ma ha anche oscurato le condizioni politiche, sociali ed economiche che resero possibile non solo la sua ascesa, ma anche la durata del suo regime. In questo senso, la demonizzazione ha funzionato come una scorciatoia interpretativa che ha finito per sostituire la spiegazione con l’indignazione.

La tesi centrale di questo lavoro è che Idi Amin non fu rovesciato perché fosse ormai privo di sostegno o in fase terminale, bensì a causa di una decisione geopolitica disastrosa: la guerra contro la Tanzania nel 1978–1979. Fino a quel momento, il suo regime aveva mantenuto un equilibrio instabile ma funzionale, fondato su un potere personalistico, su uno Stato scarsamente penetrante e su un consenso pragmatico, limitato ma sufficiente a impedire una sollevazione interna su larga scala. La fine di Amin fu dunque il risultato di una sconfitta militare e diplomatica, non l’esito inevitabile di un collasso interno.

Uno degli obiettivi principali del saggio è analizzare le forme di potere e di consenso che caratterizzarono l’Uganda degli anni Settanta. Il regime di Amin non fu totalitario, né ideologico, né dotato di un apparato repressivo centralizzato paragonabile a quelli dei grandi Stati autoritari del Novecento. La violenza fu reale e spesso brutale, ma in larga misura frammentata, discontinua e intrecciata con dinamiche locali, militari e personali. Comprendere la durata del regime richiede dunque di spostare l’attenzione dalle sole pratiche repressive alle modalità concrete di governo in un contesto statale debole.

Un secondo obiettivo, inevitabilmente controverso, riguarda il bilancio delle vittime attribuite al regime. Le cifre comunemente riportate nella letteratura e nel discorso pubblico saranno sottoposte a una revisione critica alla luce delle fonti disponibili, delle indagini interne ugandesi e dei vincoli demografici e materiali del contesto. Mettere in discussione stime ampiamente circolate non significa negare la violenza esercitata, né attenuare la sofferenza delle vittime; significa piuttosto applicare il metodo storico in un ambito in cui la ripetizione di cifre simboliche ha spesso preso il posto dell’analisi empirica.

Infine, questo lavoro intende collocare Idi Amin all’interno della storia politica dell’Uganda postcoloniale, sottraendolo sia alla demonizzazione assoluta sia a ogni tentazione apologetica. Amin fu un dittatore autoritario e responsabile di gravi violenze, ma non un’entità metafisica del male né un’anomalia inspiegabile. Comprendere perché il suo regime sia durato, e perché sia crollato solo a seguito di una guerra interstatale, consente non solo di rivedere criticamente la figura di Amin, ma anche di interrogarsi più in generale sui meccanismi di durata dei regimi autoritari in contesti statali fragili.

Il “mostro nero”: costruzione di un’icona del male

La trasformazione di Idi Amin in un’icona globale del male politico non fu un processo spontaneo né immediato. Essa si sviluppò progressivamente nel corso degli anni Settanta attraverso un intreccio di narrazioni mediatiche, testimonianze selettive, stereotipi coloniali e semplificazioni morali che finirono per sovrapporsi alla realtà storica del regime ugandese. In questo processo, Amin cessò di essere un attore politico concreto e divenne un simbolo: il paradigma del tiranno africano irrazionale, violento e grottesco.

Fin dai primi anni del suo governo, la rappresentazione di Amin nei media occidentali si distinse per un linguaggio fortemente moralizzante e sensazionalistico. I resoconti sulla repressione interna, spesso basati su fonti indirette o su testimonianze non verificabili, vennero rapidamente integrati con elementi narrativi che travalicavano il piano politico per sconfinare in quello antropologico e razziale. Amin fu descritto non solo come un dittatore brutale, ma come un individuo intrinsecamente deviante: un cannibale, un sadico, un folle, una creatura grottesca, incapace di razionalità.

Questo slittamento non fu casuale. La violenza esercitata dal regime venne interpretata non come il prodotto di specifiche condizioni storiche — Stato postcoloniale fragile, esercito indisciplinato, conflitti etnici e politici ereditati — ma come l’espressione di una natura africana primitiva e incontrollabile. In tal modo, il male politico fu razzializzato: non più una possibilità universale del potere, ma una caratteristica quasi ontologica attribuita al leader africano.

La figura di Amin venne spesso accostata, in modo esplicito o implicito, a quella di Adolf Hitler, dando origine all’etichetta di “Hitler africano”[1]. Questo paragone, oltre a essere storicamente improprio, svolse una funzione retorica precisa: collocare Amin al di fuori della storia politica ordinaria, sottraendolo al confronto analitico con altri regimi autoritari del Novecento. A differenza dei dittatori europei o latinoamericani, Amin non venne interpretato come un prodotto di strutture politiche e sociali, ma come un’anomalia assoluta, un mostro.

La costruzione di questa immagine si alimentò anche attraverso la ripetizione ossessiva di aneddoti non verificabili, spesso di natura sessualizzata o corporeamente violenta. Racconti di mutilazioni rituali, cannibalismo, sadismo gratuito e superstizione religiosa circolarono ampiamente nella stampa e nella letteratura popolare, nonostante l’assenza di riscontri documentari solidi. La loro funzione non era informativa, ma simbolica: rafforzare l’idea di un potere esercitato al di fuori di ogni razionalità politica.

In particolare, l’accusa di cannibalismo occupa un posto centrale in questo immaginario. Sebbene nel corso della storia non siano mancati casi individuali di consumo di carne umana, dovuti a condizioni estreme come la carestia o a patologie mentali, la maggior parte degli antropologi che hanno studiato il fenomeno concorda sul fatto che l’esistenza di pratiche di antropofagia socialmente riconosciute e istituzionalizzate sia, ovunque, un mito[2]. Voci di cannibalismo sono ricorrenti in diverse aree dell’Africa nord-orientale, ma quasi invariabilmente attribuite ad “altri” gruppi, mai alla propria comunità. In questo senso, tali racconti funzionano come dispositivi di alterizzazione radicale, utili a collocare il nemico al di fuori dell’umanità condivisa, più che come descrizioni di pratiche reali.

L’insistenza su questi temi nel caso di Idi Amin rivela dunque meno sulla natura del suo regime che sulle categorie simboliche attraverso cui esso venne interpretato. Il ricorso a immagini di violenza sessualizzata e di antropofagia non rispondeva all’esigenza di comprendere il funzionamento del potere, ma a quella di produrre una figura politicamente e moralmente inassimilabile, sottratta a ogni possibilità di spiegazione storica.

A questo immaginario si affiancò l’insistenza sulla presunta follia personale di Amin. Il dittatore ugandese venne frequentemente descritto come mentalmente instabile, infantilmente vanitoso o addirittura incapace di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Tale rappresentazione, tuttavia, entra in tensione con un dato difficilmente eludibile: un leader realmente folle, privo di qualsiasi capacità di calcolo, difficilmente sarebbe riuscito a governare per quasi un decennio un Paese complesso come l’Uganda, mantenendo relazioni internazionali articolate e sopravvivendo a molteplici crisi interne ed esterne.

La demonizzazione di Amin appare ancora più significativa se confrontata con il trattamento riservato ad altri capi di stato ugandesi responsabili di violenze su scala comparabile o superiore. Il secondo governo di Milton Obote, succeduto alla caduta di Amin, fu caratterizzato da una repressione sistematica e da una vera e propria guerra civile, con un numero di vittime notevolmente maggiore rispetto a quello attribuibile al regime precedente[3]. Ma la differenza tra i due periodi non riguarda soltanto la scala della violenza: riguarda anche la sua natura.

Durante il suo governo, Idi Amin colpì in modo mirato specifici settori dell’apparato militare, in particolare soldati appartenenti ai gruppi Acholi e Langi, ritenuti politicamente inaffidabili perché associati al precedente gruppo dirigente di Obote. Questa repressione, per quanto brutale, rimase in larga misura circoscritta all’esercito e agli apparati di sicurezza. Non esistono prove chiare e documentate che Amin abbia mai ordinato pogrom di massa contro civili Acholi o Langi nelle loro regioni di origine, né che abbia perseguito una strategia di sterminio sistematico di popolazioni civili definite etnicamente.

Il secondo governo di Obote, al contrario, si distinse per l’uso deliberato e pianificato della violenza contro gruppi civili etnicamente identificati. Nel corso della guerra civile, le forze governative condussero operazioni su larga scala contro la popolazione del West Nile — area associata al precedente regime — e contro i Baganda del cosiddetto Triangolo di Luwero, nel sud del Paese. In questi casi, la repressione non fu limitata agli apparati armati, ma colpì direttamente comunità civili, con l’obiettivo di distruggere basi sociali ritenute ostili al potere centrale[4].

Eppure, Obote non è entrato nell’immaginario globale come incarnazione del male assoluto. La differenza non risiede tanto nella natura delle violenze, quanto nella loro rappresentazione e nel contesto geopolitico in cui avvennero. Mentre la brutalità di Amin venne isolata, amplificata e personalizzata fino a diventare simbolo di un’Africa irrazionale e mostruosa, la violenza del periodo successivo fu spesso assorbita in una narrazione di ristabilimento dell’ordine statale e di conflitto ritenuto “necessario”, risultando per questo meno visibile e meno stigmatizzata sul piano internazionale.

Amin divenne un mostro simbolico anche perché risultava difficilmente integrabile nelle categorie politiche familiari all’Occidente. Non era un alleato affidabile, non era ideologicamente coerente, non era facilmente controllabile. La sua retorica provocatoria, il suo stile teatrale e la sua imprevedibilità comunicativa contribuirono a rafforzare l’immagine di un leader grottesco e pericoloso, ma questa stessa teatralità venne letta esclusivamente come segno di follia, non come strumento politico.

In questo senso, la costruzione del “mostro Idi Amin” svolse una funzione rassicurante. Trasformando il regime ugandese in un’eccezione patologica, la narrazione dominante evitava di interrogarsi sulle responsabilità storiche dell’impero, sui limiti strutturali dello Stato postcoloniale e sulle continuità tra violenza coloniale e violenza post-indipendenza. Il male veniva esternalizzato, concentrato in una figura individuale, sottratto all’analisi delle strutture.

Qui non si intende negare la brutalità del regime di Amin, né relativizzare le sofferenze inflitte alla popolazione ugandese, ma piuttosto mostrare come la figura del dittatore sia stata progressivamente sottratta alla storia e trasformata in mito. Solo smontando questa costruzione simbolica è possibile restituire Amin alla dimensione che gli compete: quella di un attore politico storicamente determinato, la cui ascesa, durata e caduta possono e devono essere spiegate.

Nel capitolo successivo, l’attenzione si sposterà dalle rappresentazioni alla genealogia storica di Idi Amin, analizzandone la formazione all’interno dell’apparato militare coloniale e mostrando come molti tratti del suo esercizio del potere affondino le radici non nell’irrazionalità, ma in pratiche apprese e normalizzate ben prima dell’indipendenza.

Dalle origini al golpe (1928–1971): il prodotto dell’impero

Secondo la versione fornita dal figlio Jaffar, Idi Amin nacque nel 1928 in coincidenza con la festività musulmana dell’Eid al-Adha[5]. Il nome “Idi” rappresenterebbe una forma swahili del termine arabo ʿĪd, utilizzato per designare le principali festività islamiche. In termini cronologici occidentali, la nascita sarebbe avvenuta il 30 maggio 1928 all’interno delle caserme di polizia di Shimoni, sulla collina di Nakasero, dove il padre prestava servizio come agente. Si trattava di un’area centrale della capitale, strettamente legata all’amministrazione coloniale e alla monarchia del Buganda.

Il padre di Amin, Amin Dada Nyabira Tomuresu, era stato inizialmente battezzato come cattolico con il nome di Andrea, ma, come molti ugandesi entrati nelle forze armate coloniali britanniche, si convertì all’Islam in giovane età, assumendo il nome Amin Dada diversi anni prima della nascita del figlio[6]. Questo dato colloca fin dall’inizio la famiglia di Idi Amin all’interno di quell’universo militare e disciplinare che avrebbe profondamente segnato la sua traiettoria personale e professionale.

La madre di Amin, Aisha (o Asha) Chumaru Aate, proveniva, secondo diverse ricostruzioni, da un contesto etnicamente composito, in parte Kakwa come il marito e in parte Lugbara, il gruppo numericamente più rilevante della regione del West Nile. Nata in un contesto cattolico, si convertì successivamente all’Islam[7], un percorso non insolito in un ambiente segnato dalla presenza delle istituzioni coloniali e dall’influenza delle strutture militari e amministrative britanniche. Le fonti concordano nel descriverla come guaritrice tradizionale e levatrice, una posizione socialmente riconosciuta nelle comunità locali, ma priva di qualsiasi carattere politico o istituzionale. Attorno alla nascita di Idi Amin circolarono in seguito racconti di natura marcatamente simbolica: secondo testimonianze familiari riferite dal figlio Jaffar, il parto sarebbe stato accompagnato da una violenta grandinata, interpretata nella tradizione Kakwa come un presagio favorevole, e la madre avrebbe partorito senza assistenza. Tali elementi, tuttavia, vanno intesi non come dati storici verificabili, ma come narrazioni retrospettive, indicative del modo in cui eventi ordinari vennero successivamente caricati di significati eccezionali[8].

Anche l’origine del nome “Dada” è stata oggetto di narrazioni contrastanti. Secondo una versione diffusa negli ambienti militari, esso deriverebbe dal termine swahili per “sorella” e sarebbe legato a un episodio aneddotico, successivamente ripreso dalla prima biografa di Amin[9]. Tuttavia, questa spiegazione appare verosimilmente posteriore e mitizzata. Una ricostruzione più sobria, anch’essa fornita da Jaffar Amin, identifica “Dada” come il nome di un clan Lugbara, utilizzato come nome personale da alcuni dei suoi membri. L’incertezza stessa che circonda questo dettaglio è indicativa del modo in cui, già in fase precoce, la figura di Amin fu avvolta da racconti oscillanti tra realtà e costruzione simbolica.

Un aspetto spesso trascurato nella letteratura riguarda la formazione religiosa giovanile di Amin, che, secondo la ricostruzione del figlio, non fu episodica né superficiale. Dopo aver completato il livello elementare presso l’Arua Muslim School, Amin venne affidato, con il consenso della famiglia, a un circuito di istruzione islamica legato alla confraternita Qādiriyya, una delle ṭuruq più radicate nell’Africa orientale. Tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta, egli seguì un percorso strutturato che lo portò a studiare presso diverse madrase e khānqāh a Semuto, Bombo e Kawolo, vivendo stabilmente presso famiglie di shaykh e muʿallim e alternando l’apprendimento coranico a lavori manuali nelle piantagioni di canna da zucchero della zona di Kawolo.

Nel 1939, all’età di undici anni, Amin avrebbe completato una delle tappe rituali previste all’interno del percorso qādirī, recitando pubblicamente il Corano davanti a un’assemblea di ʿulamāʾ presso il centro religioso di Kawolo, in un contesto paragonabile, per funzione sociale, a quello di una missione cristiana. In tale occasione, secondo testimoni coevi, egli avrebbe scelto autonomamente di recitare la lunga Sūrat al-Kahf[10], suscitando l’attenzione e l’apprezzamento dei presenti per le sue capacità mnemoniche e recitative. Sebbene tali ricordi siano mediati da fonti familiari e orali, essi indicano che Amin raggiunse, in giovane età, un livello di alfabetizzazione religiosa non comune nel suo ambiente sociale, arrivando a essere riconosciuto come ʿālim al-Qurʾān, ovvero come memorizzatore di una parte significativa del testo sacro[11].

Questa formazione, tuttavia, non sfociò in una carriera religiosa. A differenza di alcuni suoi compagni di studi, che proseguirono verso l’imamato o l’insegnamento, Amin si allontanò progressivamente dal mondo delle madrase, attratto dall’universo delle caserme e dalla presenza delle truppe coloniali. L’ingresso nei King’s African Rifles offriva infatti, per giovani provenienti da famiglie musulmane nubiane o westnilotiche, una delle poche vie di mobilità sociale stabile all’interno della gerarchia coloniale.

Al di là degli aspetti biografici puntuali, ciò che emerge con maggiore chiarezza è il contesto sociale e istituzionale in cui Amin si formò. Proveniva da un ambiente che fornì all’amministrazione britannica una parte significativa della manodopera militare: le popolazioni del nord-ovest dell’Uganda, spesso considerate “marziali” dagli ufficiali coloniali, vennero sistematicamente reclutate nelle forze armate imperiali, in continuità con pratiche già sperimentate in altre parti dell’Africa orientale. Questa selezione non era neutrale: produceva un esercito etnicamente sbilanciato, separato dalla società civile e fortemente dipendente dal potere centrale.

L’ingresso di Amin nei reparti militari coloniali avvenne in questo quadro. Privo di istruzione formale elevata, ma dotato di forza fisica, disciplina e disponibilità all’uso della violenza, egli incarnava il profilo ideale del soldato coloniale. La sua carriera si sviluppò all’interno di un’istituzione che non richiedeva capacità amministrative o politiche, ma obbedienza, efficienza repressiva e affidabilità personale. La brutalità che avrebbe caratterizzato il suo operato successivo non fu dunque un’eccezione, bensì una competenza appresa e normalizzata in un contesto imperiale.

Con l’avvicinarsi dell’indipendenza, l’apparato militare non venne radicalmente riformato. Al contrario, esso fu ereditato quasi integralmente dallo Stato postcoloniale, mantenendo le stesse strutture, gli stessi equilibri etnici e la stessa concezione del potere come controllo coercitivo. In questo scenario, Amin continuò la propria ascesa, divenendo una figura centrale nell’esercito ugandese e un alleato utile per il nuovo gruppo dirigente civile.

Il rapporto tra Amin e Milton Obote, leader dell’Uganda People’s Congress e primo capo di governo dell’Uganda indipendente, si inserisce inizialmente in questa continuità. Lungi dall’essere antagonisti, i due condivisero una convergenza di interessi fondata sulla reciproca utilità: Obote necessitava di un apparato militare fedele per consolidare il proprio potere, mentre Amin beneficiava della protezione politica che gli consentiva di avanzare nei ranghi. In questa fase, Amin non appariva come una minaccia per l’ordine politico, ma come uno strumento funzionale alla sua stabilizzazione.

Alla fine degli anni Sessanta, tuttavia, il quadro politico ugandese entrò in una fase di crescente instabilità. Complotti reali o presunti, tentativi di assassinio e voci di golpe divennero parte della vita politica quotidiana. Lo stesso Obote sopravvisse nel 1969 a un grave attentato, la cui responsabilità non venne mai chiarita e che contribuì ad alimentare un clima di sospetto generalizzato, in particolare all’interno dell’esercito. In questo contesto, la questione non era più se un colpo di Stato sarebbe avvenuto, ma quando.

Sul piano politico, la radicalizzazione fu accentuata dalla svolta ideologica impressa da Obote con il cosiddetto Move to the Left. Al centro di questa nuova linea vi era il Common Man’s Charter, un documento programmatico presentato alla conferenza annuale dell’UPC nel novembre 1969, alla presenza di leader regionali come Jomo Kenyatta, Julius Nyerere e Kenneth Kaunda. In esso, Obote delineava la creazione di una nuova cultura politica dichiaratamente antifeudale e anticapitalista, che prevedeva un ruolo centrale dello Stato nel controllo dell’industria, del commercio e della finanza, un rafforzamento dei servizi sociali e una maggiore partecipazione degli ugandesi nei settori moderni dell’economia[12].

Pur non configurandosi come un progetto socialista di tipo sovietico, il Move to the Left rappresentò una rottura significativa con gli equilibri precedenti e contribuì a polarizzare ulteriormente il Paese. In particolare, il documento individuava con chiarezza uno dei nodi strutturali dell’economia ugandese: la scarsa partecipazione degli africani nei settori commerciali e industriali, dominati da minoranze non africane.

È in questo contesto che va collocata la questione della popolazione asiatica dell’Uganda. Un discorso allegato al Common Man’s Charter mostra come l’idea di una loro espulsione non fosse una creazione di Amin, ma una linea già elaborata sotto Obote. Il presidente affermava esplicitamente che gli asiatici non erano cittadini ugandesi, che non avevano mostrato alcun impegno verso il Paese e che il governo stava predisponendo gli strumenti legali e amministrativi per porre fine alla loro presenza. L’accento posto su una “uscita ordinata e umana” non ne attenua il significato politico: la decisione di fondo era già stata presa[13].

In questo clima di radicalizzazione ideologica, sospetto permanente e lotta per il controllo dell’esercito, le tensioni tra potere civile e apparato militare divennero sempre più acute. Le accuse di corruzione legate allo scandalo dell’oro del Congo[14], le indagini sui traffici illeciti e il timore di un ridimensionamento del ruolo dell’esercito contribuirono a incrinare definitivamente l’alleanza tra Obote e Amin. Il golpe del gennaio 1971 non fu dunque un atto improvviso o irrazionale, ma l’esito di un deterioramento strutturale dei rapporti di potere in uno Stato già profondamente instabile.

Il colpo di Stato avvenne in assenza di una mobilitazione popolare significativa e senza una resistenza organizzata. Ciò non fu il risultato di un consenso diffuso verso Amin, ma piuttosto della debolezza delle istituzioni e della centralità dell’esercito come arbitro ultimo della politica. L’intervento militare fu percepito, almeno inizialmente, come una soluzione temporanea a una crisi di governo, più che come l’instaurazione di una dittatura personale.

È significativo che, nella fase immediatamente successiva al golpe, il nuovo regime ricevette segnali di accettazione e, in alcuni casi, di sostegno da parte di attori esterni, in particolare il Regno Unito e Israele. Per Londra, Amin appariva inizialmente come un interlocutore più affidabile rispetto a un governo percepito come sempre più radicale sul piano economico e politico; il golpe del 1971 fu accolto senza ostilità e con una certa dose di pragmatismo, nella speranza di preservare stabilità, interessi economici e continuità amministrativa nell’ex colonia.

Israele, dal canto suo, intratteneva già da tempo rapporti stretti con l’esercito ugandese, fornendo addestramento e assistenza militare nel quadro di una più ampia strategia volta a consolidare alleanze in Africa orientale. Come ha osservato il politologo ugandese Mahmood Mamdani, alla fine degli anni Sessanta l’Uganda occupava una posizione centrale nella politica africana di Israele: ufficiali israeliani non si limitavano a programmi di cooperazione economica, ma addestravano direttamente polizia, servizi di sicurezza ed esercito.

In particolare, il nord dell’Uganda costituiva una base logistica fondamentale per il sostegno israeliano ai guerriglieri sud-sudanesi dell’Anyanya, impegnati contro il governo di Khartoum. Questo equilibrio entrò in crisi dopo il colpo di Stato del maggio 1969 in Sudan, che portò al potere il generale Nimeiry e modificò profondamente il contesto regionale. In tale quadro, i rapporti tra Israele e il governo ugandese divennero sempre più delicati. Nel 1970, Obote rifiutò di concedere diritti di rifornimento per i voli israeliani diretti a rifornire l’Anyanya e, poco dopo, il comitato di sicurezza del governo ugandese decise di porre fine all’addestramento israeliano della polizia[15].

In questa prospettiva, Amin non venne inizialmente percepito come un avventuriero imprevedibile, ma come un ufficiale pragmatico, potenzialmente in grado di ripristinare una cooperazione militare considerata strategicamente essenziale. L’atteggiamento israeliano nei confronti del nuovo regime conferma come il golpe del 1971 fosse letto, almeno in una prima fase, come un possibile riequilibrio favorevole degli assetti regionali, piuttosto che come l’irruzione di una figura irrazionale o incontrollabile.

Ricostruire questa traiettoria consente di ridimensionare radicalmente l’immagine di Amin come barbaro improvvisato. La sua presa del potere non fu il risultato di una devianza personale, ma l’espressione coerente di un percorso maturato all’interno di istituzioni violente, poco professionalizzate e profondamente segnate dall’eredità coloniale. Comprendere questa continuità è essenziale per analizzare non solo l’ascesa di Amin, ma anche le modalità attraverso cui egli esercitò il potere negli anni successivi.

Il capitolo seguente esaminerà la fase iniziale del regime, concentrandosi sui rapporti con le potenze esterne e sulle prime dinamiche di consolidamento del potere, mostrando come il nuovo governo fosse inizialmente percepito come un attore relativamente prevedibile e integrabile nel quadro internazionale dell’epoca.

La fase iniziale del regime (1971–1973): consolidamento del potere e prime rotture

Il colpo di Stato del gennaio 1971 non segnò immediatamente l’instaurazione di una dittatura personale pienamente definita. Nei primi mesi successivi alla presa del potere, il nuovo regime si presentò piuttosto come una soluzione provvisoria a una crisi politica protratta, beneficiando di un clima di attesa prudente sia all’interno del Paese sia sul piano internazionale. Amin si pose inizialmente come garante dell’ordine, promettendo elezioni future, il rispetto delle libertà civili e la fine delle tensioni che avevano caratterizzato l’ultimo periodo del governo di Obote.

Questa fase iniziale fu contraddistinta da una certa cautela. Amin non smantellò immediatamente le strutture istituzionali esistenti, né tentò di imporre un’ideologia coerente o un nuovo progetto di trasformazione sociale. Al contrario, il potere venne esercitato in forma prevalentemente personalistica e pragmatica, facendo leva sull’esercito come principale strumento di controllo, ma evitando, almeno inizialmente, una repressione indiscriminata della società civile.

Sul piano interno, il nuovo regime poté contare su un consenso passivo non trascurabile. La caduta di Obote fu accolta con sollievo da ampi settori della popolazione urbana e rurale, stanchi di anni di instabilità politica, conflitti istituzionali e radicalizzazione ideologica. Questo consenso non fu né entusiastico né ideologico, ma essenzialmente pragmatico: Amin appariva, in quel momento, come un male minore rispetto alla prospettiva di un prolungamento del conflitto politico e militare.

All’interno dell’esercito, tuttavia, la situazione era ben più fragile. Amin era consapevole della precarietà della propria posizione e del rischio costante di colpi di mano da parte di ufficiali legati al precedente gruppo dirigente. Le prime misure adottate miravano dunque a neutralizzare potenziali rivali, in particolare tra i ranghi superiori, attraverso trasferimenti, arresti e, in alcuni casi, esecuzioni sommarie. Questa violenza, per quanto reale e brutale, rimase in larga misura circoscritta all’apparato militare e non assunse, in questa fase, le caratteristiche di una repressione sistematica della popolazione civile.

Parallelamente, Amin cercò di rafforzare la propria legittimità attraverso una retorica populista e nazionalista, presentandosi come difensore del “popolo comune” contro le élite politiche e burocratiche. La sua figura pubblica iniziò progressivamente a trasformarsi: da ufficiale pragmatico a capo carismatico, capace di parlare direttamente alle masse attraverso gesti simbolici, discorsi informali e una presenza mediatica sempre più marcata. Questo stile di governo, volutamente non istituzionalizzato, contribuì a rafforzare il legame personale tra il leader e ampi settori della popolazione, senza tuttavia tradursi in una mobilitazione politica organizzata.

Un passaggio centrale di questa fase fu il primo viaggio internazionale di Amin nell’estate del 1971, volto a ottenere riconoscimento politico, assistenza militare e sostegno economico. Le tappe principali furono Israele e il Regno Unito, i due interlocutori esterni considerati più rilevanti dal nuovo presidente. Entrambi accolsero Amin con cortesia e con una disponibilità simbolica che contribuì a rafforzarne temporaneamente la legittimità internazionale.

Israele mantenne un atteggiamento pragmatico e prudente. Pur riconoscendo l’utilità di rapporti cooperativi con l’Uganda, le autorità israeliane evitarono di assumere impegni vincolanti in materia di forniture militari avanzate o di ampliamento significativo dell’assistenza. Le richieste ugandesi apparivano onerose, e il nuovo regime non offriva ancora sufficienti garanzie di stabilità e continuità per giustificare un investimento strategico di lungo periodo.

La visita nel Regno Unito rappresentò il momento più alto della legittimazione internazionale di Amin. Sebbene formalmente presentata come una visita privata, essa comportò incontri ai massimi livelli istituzionali e un’accoglienza fortemente simbolica. Tuttavia, anche in questo caso, il sostegno concreto rimase limitato. Le autorità britanniche mostrarono scarsa disponibilità a concedere nuovi finanziamenti, a ridurre il debito pregresso o a fornire armamenti sofisticati. Pesavano le condizioni fragili dell’economia ugandese, i dubbi sulla sostenibilità finanziaria di un riarmo significativo e il timore che un rafforzamento eccessivo delle forze armate potesse destabilizzare ulteriormente l’equilibrio regionale.

A queste valutazioni si aggiungeva una considerazione strategica più ampia. Né il Regno Unito né Israele avevano un reale interesse a sostenere la costruzione di un esercito ugandese forte, autonomo e capace di agire con indipendenza nella regione. L’indipendenza dell’Uganda era formalmente riconosciuta, ma sul piano pratico si dava per scontato che le sue capacità militari dovessero rimanere limitate.

In questo quadro, le potenze esterne tendevano a favorire Stati in grado di mantenere l’ordine interno e di evitare crisi incontrollate, ma non di sviluppare forze armate tali da sottrarsi all’influenza diplomatica e politica esterna. Un esercito troppo potente avrebbe ridotto i margini di pressione e reso più difficile orientare le scelte di politica regionale.

Le richieste avanzate da Amin andavano invece in una direzione diversa. Rafforzare significativamente l’esercito ugandese non significava soltanto migliorare la difesa del Paese, ma anche aumentare la sua autonomia decisionale e la capacità di agire senza mediazioni esterne. Questa prospettiva risultava poco compatibile con l’equilibrio regionale che Regno Unito e Israele intendevano preservare.

Il rifiuto di sostenere un ampio potenziamento militare non fu dunque legato a una sfiducia personale nei confronti di Amin, né alla percezione di una sua presunta irrazionalità. Esso rispondeva piuttosto a una logica geopolitica ordinaria, secondo cui la stabilità di uno Stato alleato doveva essere garantita senza trasformarlo in un attore militarmente indipendente.

Il viaggio del 1971 segnò così un punto di svolta. Da un lato, esso confermò che Amin godeva, almeno inizialmente, di una piena accettazione internazionale; dall’altro, mise in evidenza i limiti strutturali di tale riconoscimento. Al suo rientro in Uganda, il presidente trovò un esercito attraversato da tensioni interne e da violenze tra reparti, aggravate dalla sua assenza. Il divario tra le aspettative di sostegno esterno e la reale disponibilità degli interlocutori internazionali iniziò ad ampliarsi, contribuendo a una crescente frustrazione politica.

Già tra il 1972 e il 1973, emersero le prime crepe in questo equilibrio instabile. Le purghe militari si intensificarono, i rapporti con alcuni attori esterni cominciarono a deteriorarsi e le decisioni politiche assunsero un carattere sempre più concentrato e personalistico. Il regime entrava così in una nuova fase, segnata da una maggiore chiusura e da scelte destinate ad avere conseguenze profonde e durature.

Il capitolo successivo analizzerà uno di questi snodi decisivi: l’espulsione della popolazione asiatica nel 1972, collocandola nel contesto politico ed economico dell’Uganda dell’epoca e mostrando come essa non fu il frutto di un’improvvisa follia, ma una decisione con radici precedenti e precise funzioni politiche.

L’espulsione degli asiatici (1972): razionalità politica e continuità strutturale

Per comprendere appieno il significato politico dell’espulsione della popolazione asiatica, è necessario soffermarsi sul ruolo che essa occupava nell’economia ugandese. Gli asiatici, in larga parte giunti nel Paese durante il periodo coloniale britannico, avevano progressivamente assunto una posizione centrale nei settori del commercio, della distribuzione, del credito e della piccola industria. Questa collocazione non fu il risultato di una presunta “predisposizione naturale”, ma l’esito diretto delle politiche coloniali, che avevano deliberatamente escluso la maggioranza africana dall’accesso all’istruzione tecnica, al capitale e alle attività commerciali moderne, favorendo al contempo intermediari considerati più affidabili e politicamente neutrali.

Nel sistema coloniale, gli asiatici avevano svolto una funzione di cuscinetto tra l’amministrazione britannica e la popolazione africana, occupando una posizione intermedia che li rendeva al tempo stesso indispensabili e vulnerabili. All’indipendenza, questa struttura rimase in larga misura intatta. Di conseguenza, negli anni Sessanta, una quota significativa dell’economia monetaria urbana continuava a essere concentrata nelle mani di una minoranza percepita come estranea, sebbene radicata da generazioni nel Paese[16].

In un contesto segnato da disuguaglianze profonde e da un accesso limitato alle opportunità economiche per la maggioranza africana, questa situazione alimentò risentimenti diffusi, che precedettero di molto l’ascesa di Amin. La questione asiatica divenne così un potente catalizzatore politico, facilmente mobilitabile all’interno di un discorso nazionalista che prometteva una “africanizzazione” dell’economia senza mettere in discussione le strutture di potere fondamentali.

È in questo quadro che va interpretata la narrazione, promossa dallo stesso Amin, secondo cui la decisione di espellere gli asiatici sarebbe stata ispirata da un sogno di origine divina. Tale racconto è spesso liquidato, soprattutto nella letteratura occidentale, come prova di superstizione o di irrazionalità personale. In realtà, il ricorso al sogno va letto come uno strumento politico, non come una spiegazione causale dell’evento.

In molte società, inclusa quella ugandese, l’idea che un leader possa ricevere indicazioni attraverso sogni o segni soprannaturali non è di per sé considerata incompatibile con l’esercizio del potere[17]. Annunciando pubblicamente di aver agito su ispirazione divina, Amin non stava tanto confessando un impulso irrazionale, quanto appropriandosi simbolicamente di una decisione già elaborata in precedenza, presentandola come inevitabile e sottratta al dibattito politico. Il sogno serviva a legittimare l’atto, non a spiegarlo.

In questo senso, la narrazione onirica consentì ad Amin di trasformare una politica ereditata dal precedente governo in un gesto personale di autorità carismatica, rivestendola di una dimensione sacrale che ne rafforzava l’impatto presso l’opinione pubblica interna. Lungi dall’essere il segno di una follia improvvisa, il riferimento al sogno rappresentò una strategia comunicativa efficace, funzionale a consolidare consenso e a sottrarre la decisione al confronto politico. Come già emerso nel capitolo precedente, infatti, l’espulsione non fu una decisione del tutto inedita né priva di precedenti: il tema della presenza asiatica nell’economia ugandese era stato affrontato apertamente già durante il primo governo di Milton Obote, nel quadro della svolta economica nota come Move to the Left. In quel contesto, Obote aveva individuato nella scarsa partecipazione degli africani ai settori commerciali e industriali uno dei principali squilibri strutturali del Paese. I cittadini di origine asiatica, molti dei quali in possesso di passaporti britannici, venivano descritti come un gruppo economicamente dominante ma politicamente estraneo, la cui posizione appariva sempre più problematica in un clima di crescente nazionalismo economico.

Amin ereditò dunque una questione già politicizzata e latente, trasformandola in una decisione rapida e spettacolare. L’annuncio dell’espulsione rispondeva a più obiettivi convergenti. Sul piano interno, esso consentì al regime di costruire consenso presso ampi settori della popolazione, presentandosi come un atto di giustizia sociale e di restituzione delle risorse economiche agli “ugandesi autentici”. In un contesto segnato da disuguaglianze profonde e da un accesso limitato alle attività commerciali moderne, la misura apparve a molti come una redistribuzione tanto attesa, più che come una violenza arbitraria.

Sul piano politico, l’espulsione svolse una funzione di consolidamento del potere personale di Amin. La redistribuzione delle attività commerciali e delle proprietà lasciate dagli asiatici divenne uno strumento di patronato, attraverso il quale il presidente poté premiare sostenitori, ufficiali dell’esercito e membri dell’apparato statale, rafforzando legami di dipendenza diretta. Questo meccanismo, pur inefficiente sul piano economico, risultò efficace nel breve periodo come strumento di controllo politico.

Contrariamente a quanto spesso sostenuto, l’economia ugandese non collassò immediatamente in seguito all’espulsione[18]. Ciò fu possibile grazie a una serie di fattori strutturali. Le esportazioni di caffè, che costituivano la principale fonte di valuta estera, beneficiarono in quegli anni di prezzi internazionali relativamente favorevoli. L’agricoltura di sussistenza continuò a garantire la sicurezza alimentare per la maggior parte della popolazione rurale, evitando vere e proprie carestie. Infine, l’economia informale assorbì una parte significativa delle disfunzioni create dal vuoto lasciato nel settore commerciale, consentendo alla società di adattarsi, seppur in modo precario, alle nuove condizioni.

Questo non significa che l’espulsione non abbia avuto effetti profondamente negativi. Nel medio periodo, la perdita di competenze, reti commerciali e capitale umano contribuì a un deterioramento progressivo dell’economia urbana e dei servizi. Tuttavia, leggere l’episodio esclusivamente come un gesto autodistruttivo impedisce di coglierne la razionalità politica immediata e la sua efficacia nel rafforzare il regime nel breve termine.

È significativo, a questo proposito, che l’espulsione non coinvolse l’intera popolazione asiatica presente nel Paese. Raramente ricordato nella narrazione dominante è il fatto che alcune centinaia di asiatici rimasero in Uganda anche dopo il 1972. Si trattava in parte di individui considerati indispensabili per le loro competenze professionali o tecniche, ma anche di famiglie che godevano di rapporti personali diretti con Amin. Tra queste figuravano importanti commercianti del mercato di Arua, la città natale del presidente, legati a lui da relazioni di conoscenza e fiducia, che non lasciarono il Paese e risultavano ancora presenti negli anni successivi[19].

Questo elemento conferma ulteriormente che l’espulsione non fu un atto indiscriminato né puramente ideologico. Essa operò secondo criteri selettivi, nei quali considerazioni di utilità economica e di lealtà personale ebbero un peso rilevante. Lungi dall’essere una misura caotica o irrazionale, la politica dell’espulsione si inserì dunque in una logica di governo personalistico, capace di combinare gesti simbolici di forte impatto pubblico con eccezioni pragmatiche funzionali alla sopravvivenza del regime.

L’espulsione degli asiatici segnò dunque un momento di svolta simbolica e politica nel regime di Amin. Essa rafforzò temporaneamente il consenso interno, ridefinì i rapporti con le potenze occidentali e contribuì a una crescente polarizzazione internazionale. Allo stesso tempo, mise in evidenza i limiti strutturali del modello di governo adottato, fondato su decisioni personalistiche e su una gestione predatoria delle risorse economiche.

Il capitolo successivo esaminerà le conseguenze di questa svolta sul piano internazionale, analizzando l’evoluzione della politica estera di Amin e il progressivo spostamento del regime verso nuovi interlocutori, in un contesto di crescente isolamento dall’Occidente.

Politica estera, provocazione e opportunismo (1971–1977)

La politica estera di Idi Amin è stata spesso descritta come un insieme incoerente di gesti teatrali, provocazioni gratuite e decisioni irrazionali, funzionali a rafforzare l’immagine di un leader imprevedibile e instabile. In questa lettura, i frequenti cambi di alleanze, le dichiarazioni incendiarie e gli episodi più noti, come la crisi di Entebbe, sarebbero l’espressione di una personalità caotica, incapace di una visione strategica coerente. Anche in questo caso, tuttavia, una simile interpretazione rischia di sostituire l’analisi con la caricatura.

In realtà, le scelte compiute sul piano internazionale furono caratterizzate da un opportunismo sistematico, spesso rozzo ma non privo di razionalità. Privo di una base economica solida e consapevole della debolezza strutturale dello Stato ugandese, Amin utilizzò la scena internazionale come una risorsa politica, cercando di massimizzare benefici materiali e simbolici attraverso un continuo riposizionamento. Il suo obiettivo non fu mai quello di costruire un’alleanza stabile e duratura, bensì di sfruttare le rivalità della Guerra fredda e le fratture del mondo postcoloniale per garantire la sopravvivenza del proprio regime.

Nei primi anni di governo, l’Uganda di Amin non fu affatto isolata. Al contrario, il nuovo regime mantenne relazioni attive con una pluralità di attori: il Regno Unito, Israele, l’Unione Sovietica, diversi Paesi arabi e, più in generale, il blocco dei Paesi non allineati. Questa pluralità non rifletteva una visione ideologica articolata, ma una strategia di compensazione: la perdita di sostegno da parte di un interlocutore poteva essere bilanciata dall’avvicinamento a un altro.

Amin dimostrò una notevole capacità di adattamento retorico. Nei confronti delle potenze occidentali, si presentò inizialmente come un argine all’instabilità regionale e al radicalismo politico associato all’ultimo periodo del governo Obote. Successivamente, quando i rapporti con Londra e Tel Aviv si deteriorarono, egli riorientò il proprio discorso verso un linguaggio anti-imperialista e terzomondista, cercando legittimazione presso il mondo arabo[20] e alcuni settori del campo socialista. Questo mutamento non segnò una conversione ideologica profonda, ma un aggiustamento pragmatico delle alleanze disponibili.

Le provocazioni pubbliche, spesso citate come prova della sua follia, svolgevano in realtà una funzione precisa. Dichiarazioni eccessive, annunci clamorosi e gesti simbolici estremi consentivano ad Amin di occupare lo spazio mediatico internazionale, trasformando l’Uganda, un Paese marginale sul piano geopolitico, in un soggetto visibile e discusso. In questo senso, la provocazione divenne uno strumento di potere: attirare attenzione significava acquisire margini di negoziazione, soprattutto nei confronti di attori interessati a evitare nuove fonti di instabilità regionale.

Il momento più noto di questa strategia fu la crisi di Entebbe del 1976. Nella memoria globale, l’episodio è spesso ridotto a una dimostrazione della complicità di Amin con il terrorismo internazionale o, alternativamente, alla prova della sua incapacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni. In realtà, la sua scelta di ospitare i dirottatori rispondeva a una logica di visibilità e di allineamento simbolico con alcune cause popolari nel Terzo Mondo, in particolare quella palestinese. Sul piano interno e regionale, l’episodio rafforzò temporaneamente l’immagine di Amin come leader capace di sfidare le potenze occidentali; sul piano internazionale, invece, accelerò il suo isolamento diplomatico[21].

È importante sottolineare che, fino alla fine degli anni Settanta, questo isolamento rimase incompleto. Nonostante la crescente ostilità di alcuni Paesi occidentali, Amin continuò a ricevere sostegno materiale e politico da altri attori. In particolare, il regime poté contare su forniture militari provenienti dall’Unione Sovietica e su aiuti finanziari e logistici garantiti da diversi Paesi arabi, tra cui la Libia di Muʿammar Gheddafi e, in misura variabile, altri Stati del Vicino Oriente[22]. A questi si aggiunsero rapporti politici con organizzazioni e governi del campo terzomondista, che vedevano in Amin un interlocutore utile nella competizione globale della Guerra fredda. Il regime sopravvisse anche grazie a questa capacità di spostare continuamente il proprio baricentro diplomatico, evitando di dipendere in modo esclusivo da un singolo alleato.

In definitiva, la politica estera di Amin non può essere compresa come una sequenza di atti irrazionali. Essa fu piuttosto il riflesso di un potere fragile, costretto a compensare la debolezza interna attraverso un uso spregiudicato delle risorse simboliche e delle opportunità offerte dal contesto internazionale. Amin fu un pessimo stratega nel lungo periodo, ma non un attore privo di calcolo. Le sue scelte, spesso controproducenti, furono tuttavia coerenti con un obiettivo fondamentale: prolungare la sopravvivenza del regime in un ambiente regionale e globale altamente instabile.

Il bilancio delle vittime: numeri, fonti e problemi di metodo

Il numero delle vittime attribuite al regime di Idi Amin costituisce uno degli aspetti più controversi e politicamente sensibili della sua eredità storica. Nel discorso pubblico globale, tali cifre sono spesso presentate come dati acquisiti, ripetuti senza discussione e utilizzati come prova definitiva della natura eccezionalmente criminale del regime. Tuttavia, un’analisi storica rigorosa impone di interrogarsi non solo sui numeri in sé, ma anche sulle fonti da cui essi provengono, sui metodi utilizzati per stimarli e sul contesto materiale in cui la violenza ebbe luogo.

Le stime più frequentemente citate oscillano tra le 100.000 e le 500.000 vittime, una forbice estremamente ampia che, già di per sé, segnala un problema metodologico. Tali cifre derivano in larga parte da dichiarazioni di organizzazioni per i diritti umani, in particolare Amnesty International[23], e da testimonianze raccolte tra esuli ugandesi negli anni immediatamente successivi alla caduta del regime. Pur svolgendo un ruolo fondamentale nel denunciare le violenze e attirare l’attenzione internazionale, queste fonti presentano limiti evidenti: assenza di accesso diretto al territorio, difficoltà di verifica incrociata e forte pressione politica e morale a documentare l’orrore.

Un primo elemento critico riguarda la mancanza di indicatori materiali coerenti con l’ipotesi di una violenza su scala genocidaria. Non esistono prove documentarie di distruzioni sistematiche di villaggi nelle regioni associate ai gruppi maggiormente colpiti, in particolare Acholi e Langi[24]. Allo stesso modo, non si registrano esodi di massa verso i Paesi confinanti — Kenya e Tanzania in primis — che ci si attenderebbe in presenza di una repressione indiscriminata contro intere popolazioni civili. I flussi di rifugiati, pur presenti, rimasero numericamente limitati e concentrati in specifiche fasi di crisi.

Un secondo elemento riguarda la struttura dello Stato ugandese sotto Amin. Il regime non disponeva di un apparato burocratico capillare, di sistemi di registrazione affidabili né di una catena di comando militare stabile e disciplinata. La violenza, per quanto reale e spesso brutale, fu in larga misura frammentata, localizzata e legata a dinamiche interne all’esercito, a rivalità personali e a iniziative autonome di singole unità. In assenza di pianificazione centralizzata, di coordinamento amministrativo e di capacità logistiche adeguate, l’ipotesi di centinaia di migliaia di vittime risulta difficilmente sostenibile sul piano empirico.

Studi successivi, condotti con maggiore attenzione ai vincoli demografici e materiali, hanno proposto stime significativamente più basse. Alcune di queste ricerche collocano il numero delle vittime tra le 12.000 e le 30.000, adottando criteri più cauti e distinguendo tra violenza di Stato, violenza militare non centralizzata e omicidi legati a conflitti locali[25]. Anche queste cifre, tuttavia, restano in larga misura ipotetiche e tendono probabilmente a sovrastimare l’effettiva capacità repressiva del regime[26].

L’unica indagine interna di una certa consistenza condotta durante il regime fu la Commission of Enquiry into the Disappearances of People in Uganda since 25 January 1971, istituita nel 1974, che raccolse testimonianze tra il luglio 1974 e il gennaio 1975 e il cui rapporto finale, presentato ad Idi Amin ma mai pubblicato ufficialmente, fu inizialmente liquidato da molti osservatori, inclusi rappresentanti diplomatici stranieri, come un’operazione di facciata; una valutazione retrospettiva consente tuttavia di formulare un giudizio più articolato, poiché, nonostante un contesto politico fortemente ostile, risorse limitate e la riluttanza di numerosi funzionari militari a collaborare, la Commissione riuscì a raccogliere 545 testimonianze e a documentare 308 casi di scomparsa, precisando che si trattava solo di una frazione del totale e individuando responsabilità istituzionali specifiche nella Public Safety Unit e nello State Research Bureau[27]; un ulteriore elemento a favore della sua autonomia è rappresentato dalle conseguenze subite dai commissari dopo la conclusione dei lavori, dal mancato rinnovo del contratto al presidente della Commissione, il giudice pakistano Mohamad Saied, fino alle vicende repressive che colpirono i membri ugandesi, tra cui l’incriminazione e la condanna a morte di un sovrintendente di polizia e l’esilio di un altro[28], circostanze che suggeriscono come l’indagine non operasse come un semplice strumento di legittimazione del regime e che rendono i suoi risultati, pur con tutti i limiti del caso, un punto di riferimento imprescindibile per qualsiasi valutazione storica fondata su evidenze documentarie piuttosto che su stime simboliche o retrospettive.

Alla luce delle evidenze disponibili, appare altamente improbabile che il numero complessivo delle vittime superi le 10.000 unità, considerando l’intero periodo del regime e includendo episodi di violenza non direttamente ordinati dal centro. Questa stima, proposta deliberatamente per eccesso, non intende ridimensionare la gravità delle violenze, ma ricondurle a una scala storicamente plausibile.

È fondamentale chiarire che questa revisione numerica non equivale a una negazione dei crimini. L’assenza di prove per cifre elevate non implica l’assenza di violenza, né attenua il dolore delle famiglie delle vittime. Anzi, l’incertezza stessa — la mancanza di corpi, di registri, di risposte — rappresenta una delle forme più profonde di sofferenza prodotte dal regime. Ridurre i numeri non significa assolvere il potere, ma sottrarre la storia alla retorica e restituirla all’analisi.

Un confronto con altri contesti autoritari contemporanei rafforza ulteriormente questa necessità di precisione. Regimi responsabili di repressioni sistematiche e su larga scala, dotati di apparati statali più strutturati, hanno prodotto bilanci di vittime comparabili o inferiori, ma raramente sono stati oggetto di una demonizzazione simbolica equivalente. In particolare, il secondo governo di Milton Obote fu caratterizzato da una vera e propria guerra civile e da una repressione etnicamente mirata contro popolazioni civili, con un numero di vittime significativamente più elevato, ma ha occupato uno spazio marginale nella memoria globale.

Il caso ugandese mostra dunque come le cifre non siano mai neutre. Esse funzionano come strumenti di costruzione della memoria e come marcatori morali. Nel caso di Amin, la tendenza alla sovrastima ha contribuito a consolidare l’immagine del “mostro”, rendendo superflua ogni spiegazione storica. Un’analisi critica dei numeri non riduce la responsabilità del regime, ma permette di comprenderne meglio la natura, i limiti e le modalità concrete di esercizio della violenza.

Consenso, paura e durata del potere

La sopravvivenza del potere di Amin per quasi otto anni costituisce uno degli elementi più trascurati e, al tempo stesso, più rivelatori della sua esperienza di governo. Nella narrazione dominante, la violenza del regime viene spesso assunta come spiegazione autosufficiente della sua durata: Amin avrebbe governato esclusivamente attraverso il terrore, mantenendo il controllo grazie a una repressione indiscriminata e paralizzante. Questa interpretazione, tuttavia, non è sufficiente a spiegare perché il potere non sia crollato dall’interno, né perché, nel momento decisivo della guerra contro la Tanzania, non si sia verificata una sollevazione popolare su larga scala.

Il sistema di potere costruito da Amin non può essere descritto come totalitario. Mancavano un’ideologia coerente, un partito unico capillare e un apparato amministrativo in grado di penetrare stabilmente l’intera società. Al contrario, l’autorità dello Stato restava intermittente e discontinua, soprattutto nelle aree rurali, dove la maggioranza della popolazione continuava a vivere in larga misura al di fuori del controllo quotidiano delle istituzioni centrali. In questo contesto, la repressione, per quanto reale, non si tradusse in una mobilitazione permanente del terrore, ma coesistette con ampie zone di indifferenza politica.

Il rapporto tra popolazione e potere fu dunque più complesso di una semplice dicotomia tra consenso e paura. Per molti ugandesi, soprattutto nelle campagne, il governo di Amin rappresentò meno una presenza costante che un orizzonte distante, percepito attraverso la propaganda radiofonica, le decisioni simboliche e l’azione episodica dell’esercito. In assenza di un’amministrazione capillare, la vita quotidiana continuò a essere regolata principalmente da strutture locali, reti familiari e pratiche economiche di sussistenza.

In questo quadro, il consenso al potere di Amin non fu né entusiastico né ideologico. Fu piuttosto pragmatico e selettivo. Alcuni gruppi sociali beneficiarono direttamente di specifiche politiche, come l’espulsione degli asiatici o la redistribuzione clientelare di beni e incarichi; altri, pur non sostenendo attivamente il governo, non percepirono alternative credibili in grado di garantire maggiore stabilità. Per una parte significativa della popolazione, Amin appariva come un male contenibile in un contesto regionale segnato da conflitti, piuttosto che come una minaccia esistenziale immediata.

La paura ebbe certamente un ruolo centrale, ma non operò in modo uniforme. Essa colpì in maniera sproporzionata specifici settori — in particolare l’esercito, le élite urbane, gli ambienti politicizzati e alcuni gruppi etnici associati al precedente potere — senza estendersi in modo sistematico all’intera società. Questa selettività contribuì paradossalmente alla stabilità del sistema: la violenza era sufficiente a dissuadere l’opposizione organizzata, ma non tale da generare una rivolta generalizzata.

Un indicatore particolarmente significativo di questo equilibrio fragile ma funzionale emerse nel 1979. Durante l’avanzata delle forze tanzaniane e dei gruppi ugandesi in esilio, non si verificarono insurrezioni civili diffuse a sostegno degli invasori[29]. In molte aree, la popolazione adottò piuttosto un atteggiamento attendista, caratterizzato da non collaborazione e passività[30]. Questo comportamento non va interpretato come adesione entusiastica al potere di Amin, ma come il segnale di una legittimità minima, sufficiente a impedire che il regime fosse rovesciato dall’interno.

La durata del potere di Amin va dunque spiegata non solo in termini di repressione, ma come il risultato di un equilibrio instabile tra coercizione selettiva, assenza di alternative politiche credibili e capacità di evitare un coinvolgimento diretto e permanente della maggioranza della popolazione nella sfera statale. Finché questo equilibrio rimase intatto, il potere non collassò. La sua rottura non avvenne per esaurimento interno, ma per un fattore esterno decisivo: la guerra.

Il capitolo seguente analizzerà proprio questo punto di rottura, mostrando come il conflitto con la Tanzania non fu l’ultimo atto di un sistema già morente, ma l’evento che spezzò un equilibrio autoritario che, pur fragile, era riuscito a durare nel tempo.

1978–1979: la guerra che distrugge tutto

La caduta del potere di Idi Amin non fu il risultato di una sollevazione popolare né l’esito di un collasso interno dello Stato, ma la conseguenza diretta di un conflitto armato interstatale. La guerra contro la Tanzania, avviata tra il 1978 e il 1979, rappresentò il punto di rottura definitivo di un equilibrio già fragile, trasformando una crisi politica gestibile in una sconfitta militare irreversibile.

L’origine immediata del conflitto va ricercata nell’occupazione della regione tanzaniana del Kagera da parte delle forze ugandesi nell’ottobre del 1978. Le motivazioni precise dell’operazione restano in parte controverse: rivalità di confine mai del tutto risolte, scontri tra reparti militari, tentativi di distrarre l’attenzione da tensioni interne all’esercito e calcoli errati sulla reazione di Dar es Salaam concorsero probabilmente a determinare la decisione. Ciò che appare chiaro, tuttavia, è che l’invasione del Kagera costituì un grave errore strategico.

La risposta della Tanzania fu rapida e decisiva. Julius Nyerere trasformò quello che avrebbe potuto restare uno scontro di frontiera in una guerra di annientamento del regime ugandese. L’esercito tanzaniano, meglio organizzato e sostenuto da un chiaro obiettivo politico, avanzò progressivamente in territorio ugandese, affiancato da gruppi di esuli armati ostili ad Amin. La campagna militare mise in luce tutte le debolezze strutturali delle forze armate ugandesi: frammentazione interna, scarsa disciplina, rivalità etniche e una catena di comando instabile.

Come già argomentato nel capitolo precedente, un elemento cruciale per comprendere la durata del potere di Amin è l’assenza di una mobilitazione popolare su larga scala contro il regime. La guerra del 1978–1979 offre una conferma empirica di questa dinamica. Nonostante anni di violenze, repressione e crisi economica, la popolazione ugandese non insorse in massa a sostegno delle truppe tanzaniane. In molte aree del Paese prevalse piuttosto un atteggiamento di attesa, quando non di aperta diffidenza verso quella che veniva percepita come un’invasione straniera più che come una “liberazione”. Questo comportamento collettivo indica che il potere di Amin, pur profondamente logorato, non era politicamente esaurito al momento dello scontro militare.

La caduta di Kampala nell’aprile del 1979 segnò la fine del governo di Amin, ma non l’inizio immediato di una fase di stabilità. Al contrario, il crollo del potere centrale aprì una stagione di violenze, vendette e regolamenti di conti, in particolare nelle regioni del West Nile e contro gruppi associati al precedente ordine politico. Le atrocità commesse dopo la caduta di Amin, spesso marginalizzate nella memoria internazionale, mostrano come la fine del suo governo non coincise automaticamente con la fine della violenza.

La guerra del 1978–1979 rappresenta dunque lo spartiacque decisivo dell’esperienza aminiana. Essa dimostra che il regime non cadde per esaurimento interno, ma per un errore geopolitico che superò le sue capacità di gestione. Senza l’invasione tanzaniana, e senza la decisione di internazionalizzare il conflitto, il potere di Amin avrebbe potuto sopravvivere ancora, seppure in forma sempre più precaria.

Conclusione

Questo saggio ha cercato di sottrarre Idi Amin a una rappresentazione semplificata che, pur fondata su una comprensibile condanna morale, ha finito per oscurare la comprensione storica della sua esperienza di governo. La trasformazione di Amin in un’icona del male assoluto ha prodotto un’immagine potente sul piano simbolico, ma povera sul piano analitico, nella quale il dittatore appare come un’anomalia irrazionale più che come un soggetto politico inserito in un contesto storico determinato.

L’analisi condotta mostra come il potere di Amin non possa essere spiegato né come il semplice risultato di una follia individuale, né come l’espressione di un sistema totalitario fondato su un controllo capillare della società. La sua azione si sviluppò all’interno di uno Stato fragile, caratterizzato da limitate capacità amministrative, da forze armate frammentate e da una presenza discontinua sul territorio. In questo quadro, la violenza fu reale e spesso brutale, ma priva di quella pianificazione, continuità e infrastruttura burocratica che hanno contraddistinto i grandi apparati repressivi del Novecento.

La revisione critica delle stime sulle vittime non mira a ridimensionare la gravità dei crimini commessi, bensì a ricondurli entro limiti storicamente plausibili. L’assenza di evidenze compatibili con scenari di sterminio di massa, la mancanza di esodi civili su larga scala e la debolezza strutturale dell’apparato statale rendono insostenibili le cifre più elevate comunemente attribuite al periodo aminiano. Ciò non attenua la responsabilità politica del dittatore, ma riafferma la centralità del metodo storico contro la ripetizione di numeri divenuti simbolici.

Un elemento decisivo emerso nel corso del lavoro è il ruolo del consenso pragmatico. Amin non governò grazie a un’adesione ideologica né attraverso un entusiasmo popolare generalizzato, ma beneficiò di un’accettazione passiva e selettiva, soprattutto nelle aree rurali e tra i gruppi sociali marginali rispetto alle élite urbane. Questo sostegno limitato, ma sufficiente, contribuì a evitare il collasso interno del sistema di potere e spiega l’assenza di una sollevazione popolare durante l’invasione tanzaniana.

Accanto a questi fattori materiali e politici, emerge con chiarezza una dimensione simbolica spesso fraintesa: l’uso sistematico della provocazione, dell’eccesso e della messa in scena come strumenti di governo. Le dichiarazioni grottesche, le lettere provocatorie indirizzate a capi di Stato stranieri e l’oscillazione continua tra minaccia e parodia non furono soltanto il riflesso di un temperamento eccentrico, ma una modalità consapevole di occupazione dello spazio pubblico. Attraverso l’esagerazione, Amin attirava l’attenzione, disorientava gli interlocutori e si sottraeva a una lettura politica ordinaria: ciò che appariva ridicolo poteva sempre essere liquidato come scherzo, mentre ciò che risultava offensivo o minaccioso costringeva gli avversari a reagire su un terreno da lui stesso definito.

In questo senso, Amin mostrò una comprensione precoce di una logica comunicativa che oggi è divenuta familiare. La trasformazione della politica in spettacolo, l’uso deliberato dell’eccesso verbale e la confusione tra serietà e derisione come forma di protezione del potere caratterizzano molte figure politiche contemporanee, da Donald Trump in avanti. Pur operando in un’epoca priva di reti sociali digitali, Amin seppe sfruttare i media internazionali del suo tempo in modo analogo, comprendendo che l’attenzione, anche negativa, poteva diventare una risorsa politica.

Questa dimensione simbolica contribuisce a spiegare anche la persistente fascinazione esercitata da Amin su settori delle giovani generazioni panafricaniste nate dopo gli anni Duemila, spesso distanti dalle grandi ideologie novecentesche e più sensibili a figure percepite come trasgressive, antioccidentali e capaci di umiliare simbolicamente le potenze ex coloniali. In questi ambienti, alimentati da una circolazione rapida e frammentaria di contenuti sui social network, Amin riemerge talvolta non come oggetto di analisi storica, ma come icona provocatoria, svincolata dal bilancio reale delle sue politiche e delle violenze esercitate durante il suo governo.

La caduta di Amin fu infatti il risultato di una scelta geopolitica disastrosa, non l’esito inevitabile di un processo interno di delegittimazione. La guerra del 1978–1979 ruppe gli equilibri diplomatici che avevano fino ad allora garantito una protezione indiretta al suo potere e lo privò di ogni margine di manovra internazionale. Senza quel conflitto, non vi sono elementi sufficienti per sostenere che il suo governo sarebbe crollato nel breve periodo.

Collocare Idi Amin nella storia dell’Uganda postcoloniale significa dunque riconoscerlo per ciò che fu: un dittatore violento, opportunista e responsabile di gravi crimini, ma non un’entità metafisica del male né un’eccezione inspiegabile. La sua ascesa, la durata del suo dominio e la sua caduta furono il prodotto di istituzioni deboli, di equilibri sociali precari e di dinamiche internazionali contingenti.

In ultima analisi, il caso di Idi Amin suggerisce una lezione più ampia: i sistemi autoritari, soprattutto in contesti statali fragili, non crollano necessariamente per indignazione morale o per esaurimento interno, ma spesso a causa di errori strategici che spezzano reti di protezione esterne. Comprendere questa dinamica non assolve i responsabili della violenza, ma consente di restituire il potere all’analisi storica, sottraendolo alle semplificazioni del mito.

NOTE

[1] Melady, Thomas and Margaret Melady. 1977. Idi Amin Dada: Hitler in Africa. Kansas City, Sheed Andrews and McMeel.

[2] Arens, W. 1979. The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropophagy. New York, Oxford University Press.

[3] Reid, Richard J. 2017. A History of Modern Uganda. Cambridge, Cambridge University Press, p. 74-75.

[4] Ibid.

[5] Amin, Jaffar – Akulia, Margaret. 2010. Idi Amin: Hero or Villain? His son Jaffar Amin and other people speak. Kampala, Millennium Global Publishers.

[6] Leopold, Mark 2024. Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil. Yale University Press, New Haven, p. 30.

[7] Ibid., p. 227.

[8] Amin, Jaffar – Akulia, Margaret, Idi Amin: Hero or Villain?, p. 60.

[9] Listowel, Judith. 1973. Amin. Dublin and London, IUP Books, p. 18.

[10] La scelta di Sūrat al-Kahf non era priva di significato simbolico. Nella tradizione del taṣawwuf, la sura occupa una posizione centrale per la presenza della figura di al-Khiḍr, maestro iniziatico che agisce al di fuori della legge apparente (ẓāhir) e incarna una conoscenza divina non accessibile attraverso l’apprendimento ordinario. Il racconto dell’incontro tra Mūsā e al-Khiḍr è stato ampiamente interpretato dalla letteratura sufi come allegoria del rapporto tra sapere esteriore e sapere interiore (ʿilm al-bāṭin). In particolare, nelle confraternite sunnite diffuse nell’Africa orientale, tra cui la Qādiriyya, Sūrat al-Kahf è frequentemente associata ai temi dell’iniziazione, della prova e dell’obbedienza al maestro spirituale. La recitazione integrale di una sura lunga e dottrinalmente densa come al-Kahf, davanti a un’assemblea di ʿulamāʾ, costituiva dunque non solo una dimostrazione mnemonica, ma un atto carico di valenza simbolica all’interno di un percorso formativo formalizzato.

[11] Amin, Jaffar – Akulia, Margaret, Idi Amin: Hero or Villain?, pp. 74–76.

[12] Leopold, Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil, pp. 164–165.

[13] Ibid.

[14] Con l’espressione “scandalo dell’oro del Congo” si fa riferimento alle accuse, emerse alla fine degli anni Sessanta, secondo cui esponenti del governo ugandese, tra cui lo stesso Obote e alti ufficiali dell’esercito come Idi Amin, avrebbero tratto profitti personali dal traffico di oro e avorio proveniente dal Congo orientale durante la crisi seguita alla caduta di Patrice Lumumba. Le accuse, mai pienamente chiarite sul piano giudiziario, contribuirono ad aggravare il clima di sospetto all’interno dell’élite politica e militare ugandese e giocarono un ruolo significativo nel deterioramento dei rapporti tra Obote e Amin.

[15] Mamdani, Mahmoud. 1976. Politics and Class Formation in Uganda. New York, Monthly Review Press, p. 292.

[16] Lwanga-Lunyiigo, Samwiri 2022. Uganda: An Indian Colony, 1897–1972. Kampala, The African Studies Bookstore.

[17] Mazrui, Ali A. 1978. Political Values and the Educated Class in Africa. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, p. 19.

[18] Leopold, Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil, p. 232.

[19] Ibid., p. 231 – 232.

[20] Secondo la testimonianza del figlio Jaffar Amin, nel febbraio 1972 Idi Amin compì un pellegrinaggio alla Mecca che assunse un forte valore simbolico e politico. L’evento coincise, nella memoria saudita, con una pioggia considerata di carattere provvidenziale, circostanza che contribuì a rafforzare l’aura religiosa del presidente ugandese. In tale occasione, il sovrano saudita gli donò un nuovo jet privato e lo invitò a dismettere quello ricevuto da Israele l’anno precedente, segnalando in modo esplicito il mutamento di allineamento geopolitico. Amin ricevette inoltre assicurazioni di sostegno finanziario da parte della famiglia reale e venne insignito di un’alta onorificenza islamica, che iniziò a esibire pubblicamente in seguito. L’episodio mostra come il riavvicinamento al mondo arabo non fu soltanto retorico, ma sostenuto da concreti incentivi materiali e simbolici.

Cfr. Amin, Jaffar – Akulia, Margaret, Idi Amin: Hero or Villain?, 2010, p. 211.

[21] La versione ufficiale israeliana attribuisce la morte di Yonatan Netanyahu, comandante dell’unità d’élite incaricata di guidare l’irruzione al terminal dell’aeroporto di Entebbe e ufficiale di grado più elevato impegnato direttamente sul terreno, al fuoco di un cecchino ugandese appostato nella torre di controllo. Tale ricostruzione, tuttavia, presenta numerose criticità operative: l’assenza di prove materiali, l’estrema brevità dello scontro, la scarsa preparazione delle forze ugandesi e la difficoltà oggettiva di un tiro preciso in condizioni notturne e caotiche rendono questa ipotesi poco solida dal punto di vista militare.

Scartata o quantomeno indebolita l’ipotesi del cecchino, rimangono due possibilità plausibili: il fuoco amico, dovuto alla sovrapposizione dei settori di tiro durante le primissime fasi dell’operazione, oppure un colpo esploso da uno dei dirottatori presenti nel terminal. Quest’ultima ipotesi, pur non potendo essere esclusa in modo assoluto, appare meno verosimile alla luce della posizione dei sequestratori al momento dell’irruzione, della loro impreparazione a uno scontro diretto e dell’assenza di un dispositivo difensivo esterno che consentisse un ingaggio efficace. In contesti di operazioni speciali notturne ad alta intensità, il fuoco amico rappresenta statisticamente una causa di perdite più frequente rispetto all’azione mirata di avversari colti di sorpresa.

Nonostante queste incongruenze, la versione del cecchino ugandese non è mai stata ufficialmente rivista. Ciò può essere spiegato meno come una volontà di occultamento che come una scelta simbolica e istituzionale: riconoscere la possibilità del fuoco amico significherebbe incrinare la narrazione di un’operazione trasformata nel tempo in paradigma di efficienza militare e modello fondativo delle dottrine di intervento israeliane. In questo senso, la persistenza della versione ufficiale risponde a esigenze di memoria pubblica e di costruzione del mito nazionale più che a una verifica storica puntuale degli eventi.

[22] Leopold, Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil, p. 271.

[23] Amnesty International. 1983. Political Killings by Governments. London, Amnesty International Publications.

[24] Leopold, Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil, p. 252.

[25] Jorgensen, Jan Jelmert. 1981. Uganda: A Modern History. London, Croom Helm, 314 – 315.

[26] Con questa affermazione non si intende mettere in discussione la brutalità del potere di Amin, né minimizzare la violenza di cui egli fu responsabile. Al contrario, il punto è che l’ampiezza della repressione fu condizionata non da considerazioni morali, ma dai limiti strutturali e materiali entro cui operava lo Stato ugandese dell’epoca. Il regime non disponeva di un apparato repressivo moderno e centralizzato, di sistemi di intelligence capillari, di infrastrutture logistiche estese né di una burocrazia in grado di pianificare e sostenere una repressione di massa prolungata. Un confronto con altri regimi autoritari contemporanei rende evidente la differenza di scala e di capacità operative. La dittatura di Augusto Pinochet in Cile (1973–1990), dotata di servizi di sicurezza altamente organizzati e di una burocrazia statale funzionante, è ritenuta responsabile di circa 3.000 morti e desaparecidos, a fronte di decine di migliaia di detenuti e torturati. Analogamente, la giunta militare argentina guidata da Jorge Rafael Videla (1976–1983) operò attraverso un apparato repressivo urbano, interforze e tecnologicamente avanzato, producendo un numero di vittime stimato tra 10.000 e 30.000 desaparecidos, secondo le diverse fonti.

In entrambi i casi, la repressione si basò su strutture statali consolidate: registri amministrativi, centri di detenzione ufficiali e clandestini, una catena di comando relativamente stabile e un controllo territoriale continuo. L’Uganda degli anni Settanta, al contrario, era caratterizzata da uno Stato debole, da forze armate frammentate, da un controllo intermittente del territorio e da una capacità amministrativa estremamente limitata. Queste condizioni rendono problematiche le stime che attribuiscono al regime di Amin livelli di violenza sistematica comparabili a quelli di regimi dotati di strumenti repressivi incomparabilmente più sofisticati.

[27] Carver, Richard. 1990. ‘Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations’, African Affairs 89(356): 391–415.

[28] Ibid.

[29] Leopold, Idi Amin: The Story of Africa’s Icon of Evil, p. 285.

[30] Ibid.