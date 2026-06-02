Introduzione

La recente conquista del castello di Beaufort da parte delle Forze di Difesa Israeliane costituisce uno degli episodi più significativi della nuova offensiva condotta da Israele in Libano. Le immagini dei soldati della Brigata Golani sulla fortezza e le dichiarazioni del primo ministro Benjamin Netanyahu sul «ritorno» israeliano a Beaufort hanno immediatamente conferito all’operazione una forte valenza simbolica.[1]

La conquista della fortezza si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato dall’avanzata israeliana oltre il Litani, dalle crescenti tensioni attorno al cessate il fuoco e dal dibattito sulla natura e sugli obiettivi della presenza israeliana nel Libano meridionale.[2] Non si tratta infatti di una posizione qualsiasi. Beaufort occupa uno dei punti dominanti dell’area compresa tra il Litani e il confine israeliano e il suo controllo è stato storicamente considerato di notevole importanza militare.

Il ritorno dell’IDF a Beaufort richiama inevitabilmente il precedente dell’occupazione israeliana del Libano meridionale tra il 1982 e il 2000, quando la fortezza costituiva uno dei principali capisaldi della cosiddetta fascia di sicurezza israeliana. La memoria di quella esperienza continua ancora oggi a pesare sul dibattito strategico riguardante il Libano e Hezbollah.

Questo saggio sostiene che il significato strategico di Beaufort non possa essere compreso limitandosi alla sua conquista. La vera questione non è se la fortezza sia strategica — aspetto difficilmente contestabile — bensì se il valore operativo che essa offre sia superiore al costo necessario per mantenerla nel tempo. Il precedente dell’occupazione israeliana del Libano meridionale suggerisce infatti che queste due dimensioni non coincidano necessariamente. Per questa ragione, più che la cronaca della sua conquista, è la storia della sua precedente occupazione a offrire gli strumenti più utili per comprendere la portata dell’attuale avanzata israeliana.

Beaufort e la geografia del potere

Conosciuto in arabo come Qal’at al-Shaqif, il castello di Beaufort sorge su uno sperone roccioso che domina gran parte del Libano meridionale. Costruita probabilmente nel XII secolo durante il periodo delle Crociate, la fortezza occupa una delle posizioni più favorevoli dell’intera regione. Da essa è possibile osservare ampie porzioni della valle del Litani, le alture circostanti e le principali direttrici di movimento che collegano il Libano meridionale alla Galilea.[3]

La sua storia riflette una costante della geografia politica del Levante. Nel corso dei secoli Beaufort è passata sotto il controllo di attori molto diversi tra loro: crociati, ayyubidi, mamelucchi, ottomani e, in epoca contemporanea, francesi, israeliani e Hezbollah. Pur appartenendo a contesti storici, culturali e militari profondamente differenti, tutti hanno attribuito importanza alla stessa altura. La ragione è semplice. La geografia è mutata molto meno delle forme della guerra e dei regimi politici.

Per i crociati Beaufort rappresentava uno dei principali baluardi difensivi del Regno di Gerusalemme lungo il suo confine settentrionale. Dopo la vittoria di Saladino a Hattin nel 1187, la fortezza divenne uno degli ultimi avamposti franchi a resistere prima di essere definitivamente incorporata nei domini musulmani. Nei secoli successivi continuò a essere considerata una posizione di rilievo per il controllo delle vie di comunicazione e delle aree agricole circostanti, pur perdendo progressivamente la centralità militare che aveva avuto durante il periodo crociato.[4]

L’importanza strategica di Beaufort deriva infatti da una caratteristica elementare. Chi controlla la fortezza dispone di una visuale privilegiata su una parte significativa del Libano meridionale. In un’epoca in cui l’osservazione diretta del territorio costituiva una risorsa essenziale, tale vantaggio era evidente. Ma la stessa logica continua a esercitare un peso anche nell’era contemporanea. Sebbene satelliti, droni e sistemi di sorveglianza abbiano profondamente modificato il campo di battaglia, il controllo delle alture conserva ancora oggi un valore operativo non trascurabile. Una posizione elevata facilita l’osservazione, migliora le comunicazioni e può agevolare il coordinamento delle operazioni militari nell’area circostante.

Non sorprende quindi che, nel corso delle guerre arabo-israeliane e soprattutto durante il conflitto libanese, Beaufort sia tornata ad assumere un’importanza militare significativa. La sua posizione dominante ne ha fatto un punto di osservazione particolarmente prezioso per il monitoraggio delle attività lungo il confine israelo-libanese e nelle aree circostanti il Litani.

La conquista israeliana del 2026 non rappresenta dunque una novità dal punto di vista geografico. Essa conferma piuttosto una continuità storica lunga secoli. Beaufort era strategica per i crociati e continua a esserlo per gli eserciti contemporanei. La geografia spiega perché la fortezza continui a essere considerata un obiettivo militare di primaria importanza.

Tuttavia la geografia, da sola, non è sufficiente a spiegare il significato strategico della sua occupazione. Una posizione dominante può offrire vantaggi considerevoli, ma il valore di una posizione militare non dipende soltanto dai benefici che essa garantisce. Dipende anche dal costo necessario per mantenerla. Per comprendere questa seconda dimensione occorre tornare all’ultima volta in cui Israele controllò Beaufort per un lungo periodo: gli anni dell’occupazione del Libano meridionale tra il 1982 e il 2000.

Il precedente del 1982-2000

L’ultima volta che Israele controllò Beaufort per un periodo prolungato fu in seguito all’invasione del Libano del 1982. La fortezza venne conquistata nelle fasi iniziali dell’operazione «Pace in Galilea», una campagna che nelle intenzioni del governo israeliano avrebbe dovuto allontanare le forze dell’OLP dal confine settentrionale e creare condizioni di sicurezza più favorevoli per il nord di Israele.[5]

La presa di Beaufort possedeva un valore sia operativo sia simbolico. La posizione dominante della fortezza ne faceva un eccellente punto di osservazione sul Libano meridionale, mentre la sua storia e la sua notorietà contribuirono a trasformarla in uno dei simboli dell’avanzata israeliana. Negli anni successivi il castello sarebbe stato incorporato nel sistema di postazioni che sosteneva la presenza israeliana nella cosiddetta fascia di sicurezza, una zona controllata direttamente dall’IDF e dall’Esercito del Libano del Sud.

In una prima fase la logica di questa presenza appariva relativamente semplice. Il controllo delle alture, delle principali direttrici di comunicazione e delle aree prossime al confine avrebbe dovuto ridurre la capacità delle organizzazioni armate ostili di colpire il territorio israeliano. Da questo punto di vista Beaufort rispondeva perfettamente alle esigenze della strategia israeliana. La fortezza offriva osservazione, profondità e controllo del terreno.

Tuttavia gli sviluppi successivi mostrarono i limiti di tale impostazione. Negli anni Ottanta emerse infatti un nuovo attore destinato a modificare profondamente gli equilibri del Libano meridionale: Hezbollah. Nato nel contesto dell’invasione israeliana e della mobilitazione della comunità sciita libanese, il movimento sviluppò progressivamente una strategia fondata non sulla conquista immediata del territorio ma sul logoramento dell’avversario.[6]

Per Hezbollah il problema non consisteva nel riconquistare frontalmente ogni posizione occupata da Israele. Al contrario, risultava spesso più conveniente colpire pattuglie, convogli, vie di rifornimento e postazioni avanzate, imponendo un costo crescente alla presenza israeliana. In questa logica la fascia di sicurezza non appariva come un ostacolo insormontabile ma come un sistema di bersagli relativamente prevedibili.

La stessa Beaufort finì per essere coinvolta in questa dinamica. La fortezza continuò a offrire vantaggi di osservazione e controllo del territorio, ma divenne al tempo stesso una postazione da rifornire, difendere e proteggere. In altre parole, la posizione che produceva sicurezza richiedeva a sua volta un apparato di sicurezza sempre più articolato.

Nel corso degli anni Novanta il problema non fu tanto la capacità di Israele di vincere gli scontri tattici. Nella maggior parte dei casi le forze israeliane conservarono una netta superiorità militare rispetto ai propri avversari. La difficoltà riguardava piuttosto il rapporto tra gli obiettivi perseguiti e il costo necessario per raggiungerli. Ogni postazione difesa generava nuove esigenze di protezione. Ogni misura di sicurezza produceva nuove vulnerabilità. Ogni perdita alimentava il dibattito interno israeliano sul significato e sull’utilità della presenza nel Libano meridionale.

Quando Israele si ritirò unilateralmente dal Libano nel maggio del 2000, il problema non era l’impossibilità di occupare Beaufort o altre posizioni strategiche. Il problema era la crescente difficoltà di giustificare il costo politico, militare e umano necessario per mantenerle.[7]

È proprio questa esperienza storica a rendere particolarmente interessante il ritorno israeliano alla fortezza nel 2026. La geografia di Beaufort è rimasta immutata. Ciò che merita di essere analizzato è se siano cambiate le condizioni che, ventisei anni fa, portarono Israele ad abbandonare quella stessa posizione.

Conquistare e mantenere

La riconquista di Beaufort ripropone una questione classica della strategia militare: la differenza tra la conquista di una posizione e la sua sostenibilità nel tempo. Le due cose non coincidono necessariamente. Una posizione può essere di grande valore operativo e al tempo stesso rivelarsi estremamente costosa da mantenere.

Nel dibattito pubblico la conquista di un’altura, di una città o di una base viene spesso interpretata come un indicatore immediato di successo. In realtà il controllo del territorio costituisce soltanto una parte del problema strategico. La domanda decisiva non è se una posizione possa essere occupata, bensì se i vantaggi che essa offre siano superiori alle risorse necessarie per conservarla.

Da questo punto di vista Beaufort presenta caratteristiche peculiari. La fortezza offre eccellenti capacità di osservazione sul Libano meridionale e sulle aree prossime al confine israeliano. Consente di monitorare movimenti, coordinare operazioni e mantenere una presenza dominante su una porzione significativa del terreno circostante. Tali vantaggi sono reali e spiegano perché la posizione continui a essere considerata importante.

Tuttavia la geografia opera in entrambe le direzioni. La stessa altura che permette di osservare il territorio circostante rappresenta anche una posizione facilmente identificabile. Chi controlla Beaufort dispone di una visuale privilegiata, ma offre al tempo stesso al proprio avversario un bersaglio noto e prevedibile. La storia della fortezza mostra come questa tensione sia presente da secoli, ma assume un significato particolare nelle guerre contemporanee.

Nel caso di Hezbollah il problema appare ancora più evidente. Il movimento sciita non ha necessariamente interesse a impedire ogni avanzata israeliana né a riconquistare immediatamente tutte le posizioni occupate dall’IDF. La sua esperienza storica suggerisce una logica differente. L’obiettivo può essere quello di aumentare progressivamente il costo della presenza israeliana attraverso un insieme di azioni limitate ma continue: attacchi contro pattuglie, colpi contro i convogli logistici, pressione sulle vie di rifornimento e operazioni di disturbo contro le postazioni avanzate.

In tale contesto il valore di una posizione non dipende esclusivamente da ciò che consente di vedere o controllare. Dipende anche dalla quantità di uomini, mezzi e risorse necessarie per difenderla. Una fortezza isolata richiede collegamenti. I collegamenti richiedono protezione. La protezione richiede ulteriori uomini e mezzi. Ogni nuova misura adottata per garantire la sicurezza della posizione genera a sua volta nuove esigenze operative.

Si tratta di una dinamica osservabile in numerosi conflitti. Molte occupazioni iniziano con obiettivi limitati e ben definiti. Una posizione viene conquistata per facilitare un’avanzata, proteggere un confine o controllare una determinata area. Con il passare del tempo, tuttavia, la posizione stessa genera una propria logica. Non viene più mantenuta soltanto per gli obiettivi originari, ma anche per giustificare gli investimenti già compiuti e le risorse già impiegate per conquistarla e difenderla.

È precisamente questo meccanismo che rende il caso di Beaufort interessante dal punto di vista strategico. La questione non riguarda il valore della fortezza, che appare difficilmente contestabile. Riguarda piuttosto il rapporto tra quel valore e il costo necessario per conservarlo. In altre parole, il problema non è sapere se Beaufort sia utile. Il problema è stabilire quanto si sia disposti a pagare per continuare a trarre vantaggio dalla sua utilità.

La risposta a questa domanda dipende inevitabilmente dal contesto militare concreto. Ed è proprio sotto questo aspetto che il Libano del 2026 presenta caratteristiche profondamente diverse da quelle esistenti durante l’occupazione israeliana del Libano meridionale negli anni Ottanta e Novanta.

Il Libano del 2026

La storia dell’occupazione israeliana del Libano meridionale tra il 1982 e il 2000 offre un precedente indispensabile per comprendere il significato della riconquista di Beaufort. Tuttavia sarebbe un errore immaginare che le condizioni operative siano rimaste immutate. Se la geografia è sostanzialmente la stessa, il campo di battaglia è profondamente cambiato.

Negli anni Ottanta e Novanta Hezbollah fondava gran parte della propria attività militare su imboscate, ordigni esplosivi improvvisati, attacchi contro pattuglie e l’impiego di razzi a corto raggio. L’obiettivo era aumentare gradualmente il costo della presenza israeliana nel Libano meridionale attraverso una pressione continua ma relativamente limitata nei mezzi disponibili.

Oggi il movimento dispone di capacità molto più articolate. Gli anni di guerra in Siria hanno fornito esperienza operativa, capacità di coordinamento e familiarità con forme di combattimento che vanno ben oltre la tradizionale guerriglia. A ciò si aggiunge la crescente diffusione di droni da ricognizione, munizioni circuitanti e sistemi di osservazione in tempo reale che consentono di individuare e colpire bersagli con una rapidità impensabile durante gli anni dell’occupazione israeliana.

Questa evoluzione modifica il rapporto tra chi occupa una posizione e chi cerca di contestarne il controllo. Una fortezza, una base avanzata o un posto di osservazione continuano a offrire vantaggi operativi, ma diventano anche più esposti alla sorveglianza e all’individuazione da parte dell’avversario. La disponibilità di sistemi relativamente economici e facilmente impiegabili consente infatti di esercitare una pressione costante su obiettivi fissi senza la necessità di impegnare grandi forze.

Ciò non significa che Beaufort abbia perso la propria utilità militare. Significa piuttosto che il costo della sua difesa potrebbe risultare maggiore rispetto al passato. Una posizione dominante conserva il proprio valore geografico, ma deve essere valutata alla luce di un ambiente operativo nel quale osservazione, acquisizione degli obiettivi e capacità di colpire a distanza risultano più diffuse di quanto non fossero negli anni Novanta.

Da questo punto di vista il problema strategico posto dalla riconquista di Beaufort non riguarda soltanto la fortezza in sé. Riguarda più in generale la sostenibilità delle nuove zone di sicurezza che Israele sembra intenzionato a costruire nel Libano meridionale. Più tali zone si estendono, maggiore diventa il numero di postazioni, convogli, infrastrutture e linee di comunicazione che devono essere protetti. E maggiore diventa, di conseguenza, il numero di obiettivi potenzialmente disponibili per chi intende contestarne il controllo.

Il Libano del 2026 non è il Libano del 1982. Ma proprio questa trasformazione rende ancora più attuale la domanda posta nei capitoli precedenti. Se la geografia continua a conferire valore a Beaufort, le nuove condizioni del campo di battaglia rischiano di aumentare il prezzo necessario per conservarlo.

Conclusioni

La presa di Beaufort è stata presentata dai vertici politici e militari israeliani come uno dei simboli della nuova offensiva nel Libano meridionale. Dal punto di vista operativo la scelta appare comprensibile. La fortezza occupa una posizione dominante, offre importanti capacità di osservazione e continua a rappresentare uno dei punti più rilevanti dell’intera regione dal punto di vista geografico.

Tuttavia la storia di Beaufort suggerisce prudenza. Nel corso degli ultimi otto secoli la fortezza è stata contesa da attori molto diversi tra loro, ma la sua importanza non è mai dipesa esclusivamente dalla possibilità di conquistarla. È sempre dipesa anche dalla capacità di mantenerne il controllo.

L’esperienza dell’occupazione israeliana del Libano meridionale tra il 1982 e il 2000 mostra come una posizione strategicamente preziosa possa essere inserita in una dinamica di logoramento progressivo. La superiorità militare non fu sufficiente a risolvere il problema fondamentale posto dalla fascia di sicurezza: il rapporto tra i vantaggi offerti dal controllo del territorio e il costo necessario per conservarlo.

La riconquista del 2026 ripropone, in forme nuove, una questione analoga. Se la geografia di Beaufort è rimasta immutata, il campo di battaglia è profondamente cambiato. La diffusione di sistemi di osservazione, droni e capacità di attacco a distanza rende oggi più complesso trasformare una conquista tattica in un vantaggio strategico duraturo.

Per questa ragione il significato di Beaufort va oltre il destino della fortezza stessa. La questione riguarda l’intera logica delle nuove zone di sicurezza israeliane nel Libano meridionale e, più in generale, il rapporto tra occupazione, controllo del territorio e sostenibilità nel lungo periodo.

La domanda fondamentale non è dunque se Beaufort sia strategica. Lo era nel XII secolo, lo era nel 1982 e continua a esserlo oggi. La vera domanda è un’altra: se il valore operativo che la fortezza offre sarà sufficiente a compensare il costo necessario per mantenerla.

È una domanda alla quale soltanto il tempo potrà fornire una risposta. Ma la storia di Beaufort suggerisce che, nelle guerre di logoramento, conquistare una posizione rappresenta spesso soltanto l’inizio del problema strategico, non la sua soluzione.

NOTE

[1] Reuters, «Israel troops capture Beaufort Castle in southern Lebanon push against Hezbollah», 31 maggio 2026; L’Orient-Le Jour, «Israel’s Netanyahu says capturing Beaufort a “dramatic shift” in Lebanon offensive», 31 maggio 2026.

[2] The Guardian, «Israel pursuing scorched-earth policy says Lebanon PM as more airstrikes hit country’s south», 31 maggio 2026; Financial Times, «Israel captures Crusader castle in Lebanon push», 31 maggio 2026.

[3] Denys Pringle, The Crusader Castles of the Kingdom of Jerusalem, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[4] Ronnie Ellenblum, Crusader Castles and Modern Histories, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; Hugh Kennedy, Crusader Castles, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[5] Zeev Schiff, Ehud Yaari, Israel’s Lebanon War, Simon & Schuster, New York, 1984.

[6] Augustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton University Press, Princeton, 2007.

[7] Eyal Zisser, «Israel’s Lebanon War and the Quest for Security», Middle East Quarterly, vol. 9, n. 2, 2002.