Il ritorno del limite

Il confronto tra Stati Uniti e Iran non rappresenta soltanto una crisi regionale ad alta intensità, ma può essere interpretato come un possibile punto di discontinuità nella capacità americana di esercitare egemonia globale. La questione centrale non riguarda la distribuzione della potenza materiale — che rimane ampiamente favorevole a Washington — bensì la sua traducibilità in risultati strategici coerenti con gli obiettivi dichiarati.

È proprio questo scarto, tra superiorità militare e incapacità di produrre esiti risolutivi, a costituire uno degli indicatori più significativi delle fasi di transizione nel sistema internazionale. Le grandi potenze raramente cessano di essere tali a seguito di una sconfitta diretta; più frequentemente, il declino si manifesta come perdita progressiva della capacità di trasformare la forza disponibile in ordine politico.

In questa prospettiva, il parallelo con la Crisi di Suez assume un valore analitico preciso. Nel 1956, Regno Unito e Francia non furono sconfitti sul piano militare, ma furono costretti a interrompere l’operazione sotto pressione politica internazionale. Il limite non fu imposto da una superiorità nemica sul campo, ma da un vincolo sistemico che rese impraticabile la prosecuzione dell’azione.

Una dinamica analoga sembra emergere nel confronto con Teheran. L’Iran non persegue una vittoria convenzionale, ma una strategia di negazione: impedire agli Stati Uniti di ottenere un successo decisivo. Come evidenziato da analisi strategiche recenti, il conflitto assume sempre più la forma di una guerra di logoramento, in cui Teheran punta a superare la volontà politica americana piuttosto che la sua capacità militare[1].

All’interno di questo quadro, lo Stretto di Hormuz non rappresenta semplicemente un punto di strozzatura energetico, ma un dispositivo strategico capace di trasformare una crisi regionale in pressione sistemica globale. La sua chiusura o parziale interdizione incide direttamente su una quota significativa del commercio energetico mondiale, amplificando gli effetti economici del conflitto ben oltre il teatro operativo[2].

Ogni tentativo di controllo si scontra tuttavia con limiti strutturali: vulnerabilità a minacce asimmetriche, difficoltà operative e costi elevati di bonifica e sicurezza. Secondo valutazioni del Pentagono, la rimozione di mine navali nello stretto potrebbe richiedere mesi, rendendo impossibile un rapido ripristino della piena navigabilità[3].

Ne deriva una dinamica cumulativa di erosione strategica. Non si tratta di un singolo errore o di una decisione fallimentare, ma di una sequenza di azioni non risolutive che riducono progressivamente il margine di manovra americano: operazioni che non producono effetti decisivi, inasprimenti del conflitto che aumentano i costi senza modificare l’equilibrio, pressione militare che non si traduce in leva negoziale.

In questo contesto, la forza dell’Iran risiede meno nella capacità di distruzione che nella capacità di resistenza nel tempo e nella possibilità di trasferire i costi del conflitto sull’avversario. Il conflitto stesso tende a configurarsi come uno stallo prolungato, con caratteristiche sempre più simili a una competizione di lungo periodo piuttosto che a una guerra decisiva.

Il punto di frattura emerge infine sul piano interno statunitense. Il riemergere di tensioni tra esecutivo e Congresso, unito all’aumento dei costi economici e politici del conflitto, segnala un problema crescente di sostenibilità strategica. Il dibattito interno sulla legittimità e sui costi della guerra tende infatti a intensificarsi proprio nelle fasi in cui i risultati operativi risultano limitati[4].

Il “momento Suez” americano, se dovesse manifestarsi, non coinciderebbe con una sconfitta militare in senso stretto, ma con l’impossibilità di sostenere operazioni coerenti con lo status egemonico. In tale scenario, gli Stati Uniti non cesserebbero di essere una grande potenza, ma vedrebbero ridursi la loro capacità di determinare gli esiti dei conflitti nei contesti chiave.

Suez 1956: il precedente

La crisi del 1956 rappresenta uno dei momenti più chiari in cui una grande potenza scopre, in modo improvviso ma irreversibile, l’esistenza di un limite alla propria capacità di azione. Non si trattò di una sconfitta militare in senso stretto, ma di qualcosa di più significativo: l’impossibilità di tradurre un’operazione militarmente sostenibile in un risultato politicamente praticabile.

L’intervento anglo-francese contro l’Egitto, in risposta alla nazionalizzazione del Canale di Suez da parte di Gamal Abdel Nasser, fu concepito come un’operazione rapida e risolutiva. Dal punto di vista strettamente militare, le forze coinvolte disponevano di una superiorità netta e non incontrarono una resistenza tale da compromettere il successo operativo. Tuttavia, il contesto internazionale rese impossibile consolidare tale successo.

Il fattore decisivo non fu la capacità egiziana di respingere l’attacco, ma la pressione politica esercitata dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Washington, in particolare, interpretò l’operazione come un elemento destabilizzante nel quadro della competizione globale e impose a Londra e Parigi un costo politico ed economico insostenibile, arrivando a utilizzare strumenti finanziari per costringere il Regno Unito a ritirarsi.

Questo passaggio è cruciale: il limite non fu imposto dal campo di battaglia, ma dal sistema internazionale. La superiorità militare non venne meno; venne meno la possibilità di esercitarla in modo coerente con gli obiettivi politici. In altre parole, la forza rimase, ma cessò di essere utilizzabile come strumento efficace di dominio.

La crisi di Suez segnò così la fine della pretesa britannica e francese di agire come potenze egemoniche autonome. Non perché fossero improvvisamente diventate deboli, ma perché il contesto sistemico non consentiva più loro di trasformare la forza in ordine politico.[5] Da quel momento, la loro azione internazionale si collocò necessariamente all’interno di un quadro più ampio, dominato da altre potenze.

Ciò che rende il parallelo con la situazione attuale particolarmente rilevante non è l’identità dei contesti, ma la similarità della dinamica. Anche nel confronto tra Stati Uniti e Iran, il problema centrale non è la capacità militare americana in senso assoluto, bensì la possibilità di utilizzarla senza incorrere in costi politici, economici e strategici superiori ai benefici ottenibili.

Come nel 1956, il limite tende a manifestarsi non come sconfitta, ma come vincolo. È il sistema — inteso come insieme di attori, interdipendenze e rischi di progressiva intensificazione del conflitto — a definire ciò che è effettivamente possibile fare. Quando tale vincolo diventa stringente, anche una potenza superiore si trova costretta a interrompere o ridimensionare la propria azione.

Nel caso attuale, questo vincolo assume forme diverse ma funzionalmente analoghe: rischio di coinvolgimento di potenze come la Cina, impatto sistemico sui mercati energetici, vulnerabilità delle linee di comunicazione marittime, e crescente pressione interna sul processo decisionale americano.

La lezione di Suez, dunque, non riguarda semplicemente il declino di due potenze europee, ma un principio più generale: l’egemonia non si misura solo nella capacità di vincere una guerra, ma nella possibilità di scegliere quando e come combatterla. Quando questa possibilità viene meno, il limite è già stato raggiunto.

È in questo senso che la crisi del 1956 può essere letta come un precedente utile per interpretare la fase attuale. Non come modello da sovrapporre meccanicamente, ma come chiave per comprendere una dinamica ricorrente: il momento in cui la potenza disponibile smette di essere potere effettivo.

La nuova natura della guerra

La guerra contemporanea presenta caratteristiche che rendono sempre meno rilevante la superiorità militare intesa in senso tradizionale. Non si tratta di una riduzione della potenza disponibile, ma di una trasformazione delle condizioni in cui essa può essere impiegata efficacemente. In questo mutamento, la capacità di distruzione resta elevata, ma la sua traducibilità in risultati strategici risulta sempre più incerta.

Nel modello classico, la guerra era concepita come uno strumento attraverso cui ottenere decisioni politiche attraverso la distruzione della capacità militare dell’avversario. Tale schema presupponeva una relazione relativamente diretta tra vittoria sul campo e risultato politico. Oggi, questa relazione appare progressivamente indebolita.[6]

Uno dei fattori principali di questa trasformazione è l’aumento della complessità dei sistemi militari. Le piattaforme avanzate richiedono tempi lunghi di produzione, costi elevati e catene logistiche articolate, rendendo difficile sostenere operazioni prolungate ad alta intensità senza incorrere in problemi di sostituzione e usura.[7] In questo contesto, la guerra tende a trasformarsi in un processo di consumo progressivo delle risorse disponibili piuttosto che in una sequenza di decisioni rapide e risolutive.

A ciò si aggiunge la crescente importanza della dimensione asimmetrica. Attori con capacità inferiori sul piano convenzionale possono compensare tale svantaggio attraverso strategie che puntano a evitare lo scontro diretto, colpire in modo selettivo e prolungare il conflitto. L’obiettivo non è vincere nel senso classico, ma impedire all’avversario di ottenere una vittoria.[8]

Questa trasformazione incide direttamente sulla capacità delle grandi potenze di esercitare il proprio predominio. La superiorità militare non scompare, ma perde parte della sua efficacia come strumento decisivo. In particolare, essa diventa sempre più difficile da utilizzare in contesti in cui l’avversario è in grado di diluire il confronto, distribuire i costi nel tempo e sfruttare i vincoli politici e operativi della controparte.

Un ulteriore elemento riguarda l’interdipendenza economica globale. Le operazioni militari, soprattutto in aree strategiche come il Vicino Oriente, producono effetti immediati sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento e sulla stabilità finanziaria. Ciò introduce un livello di vincolo che limita la libertà di azione anche delle potenze più forti, costringendole a considerare non solo gli effetti militari delle proprie decisioni, ma anche le loro conseguenze sistemiche.

In questo contesto, la distinzione tra guerra e competizione strategica tende a sfumare. Il conflitto non si esaurisce nel confronto militare diretto, ma si estende a una pluralità di dimensioni — economica, tecnologica, informativa — che contribuiscono a determinarne l’esito complessivo. La guerra diventa così meno decisiva e più prolungata, meno concentrata e più diffusa.

Per le grandi potenze, questo implica una trasformazione profonda del modo in cui la forza può essere impiegata. Non si tratta più soltanto di vincere una battaglia o una campagna, ma di sostenere nel tempo un confronto complesso, in cui i costi tendono a distribuirsi e ad accumularsi senza produrre necessariamente un esito chiaro.

È in questo quadro che la superiorità militare americana incontra i suoi limiti. Non perché venga meno, ma perché si inserisce in un ambiente strategico in cui la vittoria, intesa in senso tradizionale, diventa sempre più difficile da conseguire.

L’Iran e la strategia del logoramento

Nel confronto con gli Stati Uniti, l’Iran non persegue una vittoria in senso convenzionale, né dispone degli strumenti per ottenerla. La sua strategia si fonda piuttosto su un principio diverso: impedire all’avversario di conseguire un risultato decisivo. In questo senso, il conflitto si configura come una competizione di durata, in cui il tempo diventa una variabile strategica centrale.

Questo approccio non è nuovo nella storia militare, ma assume oggi una forma particolarmente efficace in contesti caratterizzati da elevata interdipendenza economica e da vincoli politici interni alle grandi potenze. L’obiettivo non è distruggere la capacità militare americana, ma renderne sempre più difficile l’impiego in modo sostenibile e politicamente accettabile.

La strategia iraniana si articola su più livelli. Sul piano militare, essa privilegia strumenti asimmetrici — missili, droni, mine navali — che consentono di infliggere costi significativi senza esporsi a uno scontro diretto. Sul piano operativo, evita la concentrazione delle forze e favorisce la dispersione, rendendo più complesso per l’avversario individuare obiettivi decisivi.[9]

Un elemento centrale di questa impostazione è la capacità di trasformare la vulnerabilità in leva strategica. L’Iran non può competere frontalmente con gli Stati Uniti, ma può sfruttare il proprio contesto geografico e politico per amplificare i costi del conflitto. In particolare, la vicinanza allo Stretto di Hormuz e la possibilità di incidere sulle rotte energetiche globali consentono a Teheran di estendere gli effetti del confronto ben oltre il piano militare.

In questo quadro, la guerra tende a perdere il suo carattere decisionale e ad assumere una dimensione progressiva. Ogni azione militare americana produce effetti che si riflettono non solo sul campo, ma anche sui mercati energetici, sulle relazioni internazionali e sulla stabilità interna. L’Iran, pur subendo danni, è in grado di redistribuire questi costi, trasformando il confronto in un processo di logoramento reciproco.

La logica sottostante è quella dell’attrito. Non si tratta di ottenere una vittoria rapida, ma di prolungare il conflitto fino a quando i costi per l’avversario diventano superiori ai benefici attesi. In questo senso, la strategia iraniana mira direttamente alla volontà politica americana, più che alla sua capacità militare.

Un ulteriore elemento riguarda l’utilizzo di attori indiretti e di una rete di alleanze regionali. Senza entrare necessariamente in un confronto diretto su larga scala, Teheran può moltiplicare i punti di pressione, estendendo il teatro del conflitto e rendendo più difficile per gli Stati Uniti ottenere un controllo complessivo della situazione.[10]

Il risultato è una configurazione strategica in cui la superiorità militare americana viene progressivamente svuotata della sua efficacia. Non perché venga neutralizzata, ma perché viene costantemente aggirata. Ogni tentativo di imporre una soluzione rapida si scontra con la capacità iraniana di prolungare il confronto, spostarne i costi e adattarsi alle condizioni mutate.

In questo contesto, la vittoria perde il suo significato tradizionale. Il successo non consiste nel prevalere sul campo, ma nel non cedere nel tempo. È questa trasformazione del concetto stesso di vittoria a rendere la strategia del logoramento particolarmente difficile da contrastare per una grande potenza abituata a operare secondo logiche decisionali.

Hormuz: il limite della potenza

Lo Stretto di Hormuz costituisce uno dei punti di strozzatura più rilevanti del sistema energetico globale. Una quota significativa del traffico mondiale di petrolio transita attraverso questo passaggio ristretto, rendendolo un nodo strategico in cui una crisi regionale può produrre effetti immediati su scala globale.

In questo contesto, il controllo dello stretto rappresenta, almeno in apparenza, un obiettivo prioritario per una potenza come gli Stati Uniti. Tuttavia, proprio qui emerge con maggiore evidenza il limite della superiorità militare. Il problema non è la capacità di intervenire, ma la possibilità di esercitare un controllo pieno e sostenibile nel tempo.

Un blocco totale dello stretto risulta difficilmente praticabile senza produrre conseguenze sistemiche. La distinzione tra traffico civile e obiettivi ostili è intrinsecamente complessa, e ogni tentativo di interdizione rischia di colpire interessi di attori terzi, inclusi partner economici e potenze esterne. In questo senso, il controllo dello spazio marittimo si intreccia inevitabilmente con dinamiche politiche ed economiche che ne limitano l’efficacia.

Sul piano operativo, la vulnerabilità dello stretto a strumenti asimmetrici rappresenta un ulteriore fattore di vincolo. Mine navali, missili antinave e sistemi senza pilota consentono di mettere in difficoltà anche una forza navale tecnologicamente superiore. La bonifica di un’area contaminata da mine richiede tempi lunghi e risorse significative, rendendo impossibile un ripristino immediato della piena libertà di navigazione.

Questa condizione genera un paradosso strategico. Gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza dello stretto solo a costi elevati e con risultati necessariamente parziali. Non esiste una soluzione definitiva che consenta di eliminare la minaccia senza al tempo stesso amplificare il rischio di un allargamento del conflitto.

Il problema si estende inoltre al livello sistemico. Qualsiasi interruzione prolungata del traffico nello stretto produce effetti diretti sui mercati energetici globali, con conseguenze su inflazione, crescita economica e stabilità finanziaria. In questo modo, il teatro operativo locale si trasforma in un moltiplicatore di pressione globale, limitando ulteriormente la libertà di azione della potenza interveniente.

In questo contesto, l’Iran non deve esercitare un controllo stabile dello stretto per ottenere un vantaggio strategico. È sufficiente mantenere la capacità credibile di interromperne o limitarne il funzionamento. La minaccia stessa diventa uno strumento di pressione, capace di influenzare le decisioni dell’avversario anche in assenza di un’azione diretta continuativa.

Ne deriva una configurazione in cui la superiorità militare americana si confronta con un vincolo strutturale. Non si tratta di una debolezza contingente, ma di una caratteristica intrinseca del teatro operativo. Più gli Stati Uniti cercano di imporre un controllo totale, più si espongono a costi crescenti e a rischi sistemici che ne limitano l’efficacia.

Lo Stretto di Hormuz diventa così il punto in cui la potenza incontra il limite. Non perché venga meno la capacità di intervenire, ma perché si riduce drasticamente la possibilità di trasformare l’intervento in un risultato stabile e politicamente sostenibile.

L’erosione strategica americana

La crisi tra Stati Uniti e Iran non produce un punto di rottura immediato, ma avvia una dinamica progressiva di erosione strategica. Il problema non risiede in una singola decisione errata o in un fallimento operativo circoscritto, bensì in una sequenza di azioni che, pur risultando razionali nel breve periodo, non conducono a un esito risolutivo.

Questa dinamica si manifesta attraverso un accumulo di effetti parziali. Le operazioni militari producono risultati limitati e temporanei; gli inasprimenti del conflitto aumentano i costi senza modificare l’equilibrio complessivo; la pressione esercitata sull’avversario non si traduce in una leva negoziale sufficiente a imporre condizioni favorevoli.

In questo contesto, la superiorità militare americana continua a garantire la capacità di intervenire, ma non quella di concludere. La distinzione tra capacità di azione e capacità di decisione diventa sempre più evidente. Gli Stati Uniti possono colpire, contenere, reagire; ma incontrano crescenti difficoltà nel trasformare queste azioni in risultati strategici stabili.

Un elemento centrale di questa erosione è il rapporto tra costi e benefici. Ogni operazione richiede risorse significative — militari, economiche e politiche — mentre i risultati ottenuti tendono a essere limitati e reversibili. Nel tempo, questo squilibrio produce una riduzione del margine di manovra, rendendo sempre più difficile sostenere il confronto alle stesse condizioni iniziali.

A ciò si aggiunge il problema della durata. In un conflitto prolungato, la capacità di sostenere lo sforzo diventa più rilevante della capacità di infliggere danni. L’Iran, attraverso una strategia di logoramento, punta proprio a questo: trasformare la superiorità americana in un costo crescente, diluendo nel tempo gli effetti delle operazioni e rendendo più difficile il mantenimento del consenso politico interno.

La dimensione economica rafforza ulteriormente questa dinamica. Le tensioni nello Stretto di Hormuz e nel Vicino Oriente producono effetti sui prezzi dell’energia e sulla stabilità dei mercati globali, trasferendo parte dei costi del conflitto anche agli alleati e ai partner degli Stati Uniti. In questo modo, la pressione esercitata su Teheran tende a riflettersi indirettamente sullo stesso sistema che Washington intende preservare.

Un ulteriore fattore riguarda la dispersione dell’attenzione strategica. L’impegno in un teatro complesso e ad alta intensità limita la capacità americana di operare simultaneamente in altri contesti, introducendo un elemento di vulnerabilità rispetto ad altre grandi potenze. Anche in assenza di un confronto diretto, questo effetto contribuisce a ridurre il margine complessivo di azione.

Il risultato è una configurazione in cui la potenza non viene meno, ma perde progressivamente efficacia. Non si verifica una sconfitta evidente, ma una riduzione graduale della capacità di determinare gli esiti del confronto. È proprio questa forma di erosione — lenta, cumulativa e difficilmente reversibile — a rappresentare il tratto distintivo della fase attuale.

In questo quadro, il rischio principale per gli Stati Uniti non è quello di essere battuti sul campo, ma di trovarsi intrappolati in un conflitto che non possono vincere nel senso tradizionale, e dal quale risulta sempre più difficile uscire senza costi politici e strategici elevati.

Il vincolo interno

La dimensione interna rappresenta il punto in cui la dinamica di erosione strategica diventa politicamente vincolante. Se nei capitoli precedenti il limite emergeva come prodotto del sistema internazionale, qui esso si traduce in una restrizione concreta della capacità decisionale.

Nel caso degli Stati Uniti, il rapporto tra esecutivo e Congresso costituisce un elemento centrale di questo vincolo. In un contesto di conflitto prolungato e privo di risultati decisivi, il potere legislativo tende a riattivare il proprio ruolo di controllo, ponendo condizioni sempre più stringenti sull’uso della forza, sui finanziamenti e sugli obiettivi strategici.[11]

Questo processo non è automatico, ma si intensifica nel tempo. Nelle fasi iniziali di una crisi, l’esecutivo può beneficiare di un margine di azione relativamente ampio, giustificato dall’urgenza e dalla necessità di risposta. Tuttavia, con il prolungarsi del confronto e l’assenza di risultati chiari, tale margine tende a ridursi.

La questione centrale diventa allora quella della sostenibilità. Una guerra che non produce esiti visibili richiede giustificazioni crescenti, mentre i costi — economici, militari e politici — continuano ad accumularsi. In questo contesto, il consenso interno diventa una risorsa limitata, soggetta a erosione nel tempo.

Un elemento rilevante è rappresentato dalla percezione pubblica del conflitto. In assenza di un obiettivo chiaramente definito e raggiungibile, la guerra tende a essere percepita come indefinita e priva di una conclusione plausibile. Questa percezione incide direttamente sul comportamento degli attori politici, aumentando la pressione sull’esecutivo affinché riduca o ridefinisca il proprio impegno.[12]

A ciò si aggiunge il ruolo dei vincoli istituzionali. Il Congresso non si limita a esprimere un orientamento politico, ma dispone di strumenti concreti per influenzare la condotta del conflitto, in particolare attraverso il controllo dei finanziamenti. Anche in presenza di una volontà politica dell’esecutivo di proseguire le operazioni, la disponibilità di risorse può diventare un fattore determinante.

In questo senso, il vincolo interno non rappresenta un elemento separato dalla dimensione strategica, ma ne costituisce una componente essenziale. La capacità di sostenere una guerra dipende non solo dalle risorse materiali, ma anche dalla tenuta del sistema politico che la rende possibile.

Il risultato è una convergenza tra limite esterno e vincolo interno. Le difficoltà operative, i costi economici e le tensioni sistemiche si riflettono sul piano politico, riducendo progressivamente la libertà di azione degli Stati Uniti. Quando questa dinamica raggiunge un certo livello di intensità, la prosecuzione del conflitto alle condizioni iniziali diventa impraticabile.

È in questo passaggio che il confronto con l’Iran assume una dimensione qualitativamente diversa. Non si tratta più soltanto di gestire una crisi esterna, ma di affrontare le conseguenze interne di un conflitto che non offre soluzioni rapide. Il problema non è più se intervenire, ma fino a che punto sia possibile continuare a farlo.

Il “momento Suez”

Il “momento Suez” non coincide con una sconfitta militare in senso stretto, ma con una trasformazione più profonda: il passaggio da una potenza in grado di imporre l’esito dei conflitti a una potenza costretta a negoziarlo. È questo scarto — tra capacità di azione e capacità di decisione — a segnare il vero punto di rottura.

Nel 1956, Regno Unito e Francia scoprirono che la loro superiorità militare non era più sufficiente a garantire il successo politico. Non furono battuti sul campo, ma costretti a fermarsi. Il limite si manifestò come vincolo sistemico, imposto dall’interazione tra attori internazionali, condizioni economiche e rischi di allargamento del conflitto.

Nel confronto tra Stati Uniti e Iran, una dinamica analoga potrebbe emergere in forme diverse ma funzionalmente equivalenti. Non si tratta di stabilire un’identità tra i due contesti, ma di riconoscere una struttura ricorrente: la perdita progressiva della capacità di tradurre la potenza in risultati strategici.

Questo passaggio non avviene attraverso un singolo evento, ma attraverso una sequenza di decisioni che riducono gradualmente il margine di azione. Le operazioni militari producono effetti limitati, gli inasprimenti del conflitto aumentano i costi senza modificare l’equilibrio, il vincolo interno restringe le opzioni disponibili. A un certo punto, la prosecuzione dell’azione alle condizioni iniziali diventa impraticabile.

È in questo momento che la potenza incontra il proprio limite. Non perché venga meno la capacità di intervenire, ma perché si riduce drasticamente la possibilità di ottenere un risultato coerente con gli obiettivi dichiarati. La superiorità militare resta, ma perde la sua funzione decisiva.

Un elemento centrale di questo passaggio è la percezione. L’egemonia non si fonda soltanto sulla forza, ma sulla convinzione diffusa della sua efficacia. Quando questa convinzione viene meno, anche in contesti specifici, si apre uno spazio per comportamenti più autonomi da parte di altri attori.[13]

Nel caso degli Stati Uniti, il “momento Suez” non segnerebbe la fine della loro potenza, ma una trasformazione della sua natura. Washington resterebbe un attore centrale del sistema internazionale, ma vedrebbe ridursi la propria capacità di determinare unilateralmente gli esiti dei conflitti in aree strategiche.

Le implicazioni di questo passaggio sono rilevanti. La perdita della capacità di imporre risultati non implica necessariamente un immediato riequilibrio del sistema, ma introduce un elemento di maggiore incertezza. Gli altri attori non devono sostituire la potenza egemonica; è sufficiente che essa non sia più in grado di esercitare il proprio ruolo in modo efficace.

In questo senso, il “momento Suez” rappresenta una soglia più che un evento. Non un punto preciso nel tempo, ma una condizione che si manifesta quando la distanza tra potenza disponibile e risultati ottenibili diventa strutturale. Da quel momento, la gestione dei conflitti non può più avvenire secondo le modalità precedenti.

Il confronto con l’Iran, per le caratteristiche che assume, potrebbe costituire uno dei contesti in cui tale soglia diventa visibile. Non perché determini da solo una trasformazione globale, ma perché rende evidente una dinamica già in atto.

L’inizio della fine

Il confronto tra Stati Uniti e Iran, per le modalità attraverso cui si sviluppa, mette in evidenza una trasformazione più ampia nella natura dell’egemonia contemporanea. Non si tratta di una perdita improvvisa di potenza, ma di una progressiva riduzione della capacità di utilizzarla in modo efficace e coerente con gli obiettivi strategici.

Nel corso del saggio è emersa una dinamica ricorrente: la difficoltà di tradurre la superiorità militare in risultati decisivi. La trasformazione della guerra, la strategia di logoramento adottata dall’Iran, i vincoli operativi legati allo Stretto di Hormuz, l’erosione cumulativa del margine di manovra e il peso crescente del vincolo interno concorrono a definire un contesto in cui la decisione strategica diventa sempre più difficile.

In questo quadro, la forza non scompare, ma cambia funzione. Da strumento capace di determinare esiti chiari e relativamente rapidi, essa si trasforma in una risorsa il cui impiego comporta costi elevati e risultati incerti. La guerra non produce più necessariamente decisioni, ma tende a prolungarsi nel tempo, distribuendo i suoi effetti su più livelli.

Il punto centrale non riguarda dunque la capacità degli Stati Uniti di prevalere in uno scontro diretto, ma la possibilità di sostenere nel tempo un confronto complesso senza vedere erosa la propria posizione complessiva. Quando il rapporto tra costi e benefici diventa sistematicamente sfavorevole, anche una potenza superiore si trova costretta a riconsiderare i propri obiettivi.

Questo processo non implica un collasso immediato né una perdita totale di influenza. Gli Stati Uniti restano una potenza centrale, dotata di risorse militari, economiche e tecnologiche senza equivalenti diretti nel sistema internazionale. Tuttavia, la loro capacità di imporre unilateralmente gli esiti dei conflitti appare sempre più limitata in contesti caratterizzati da elevata complessità e interdipendenza.

In questo senso, la crisi analizzata non rappresenta un evento isolato, ma un indicatore di una trasformazione più ampia. L’egemonia non viene meno nel momento in cui la potenza si riduce, ma quando diventa più difficile convertirla in ordine politico.

Solo a posteriori è possibile riconoscere con chiarezza il significato di determinati passaggi storici. La crisi di Suez del 1956, per Regno Unito e Francia, non segnò la fine immediata dei rispettivi imperi coloniali, già sottoposti a pressioni economiche e politiche rilevanti; rappresentò piuttosto il momento in cui divenne evidente l’impossibilità di esercitare il proprio ruolo secondo le modalità precedenti. Da quel punto in avanti, il declino non fu tanto una scelta quanto una traiettoria.

Un confronto diretto con la situazione attuale richiede cautela, ma il parallelo suggerisce una riflessione. Anche nel caso degli Stati Uniti, il problema non è la scomparsa della potenza, ma la sua progressiva perdita di efficacia come strumento egemonico. Se questa dinamica dovesse consolidarsi, il “momento Suez” non segnerebbe la fine della centralità americana, ma l’inizio di una fase in cui essa non potrebbe più essere esercitata nelle forme che hanno caratterizzato il periodo precedente.

NOTE

[1] Byman, D., Iran’s Strait of Hormuz Gambit and the Limits of U.S. Military Power, CSIS, Washington, 2026.

[2] Loft, P., US-Iran ceasefire and nuclear talks in 2026. UK Parliament Research Briefing., London, 2026.

[3] Nakashima, E., Clearing Strait of Hormuz of mines could take months, Pentagon says, “The Washington Post”, 2026.

[4] Hegseth will be grilled by Congress for the first time since the Iran war began, Associated Press, 2026.

[5] Kyle, K., Suez: Britain’s End of Empire in the Middle East. London, I.B. Tauris, 2011.

[6] Freedman, L, Strategy: A History. Oxford, Oxford University Press, 2013.

[7] Cancian, M., Industrial Constraints in High-Intensity Warfare. Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2023.

[8] Pape, R. A., Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York, Random House, 2005.

[9] Cordesman, A. H., Iran and the Changing Military Balance in the Gulf. Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2020.

[10] International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, London, IISS, 2023.

[11] Howell, W. G., Pevehouse, J. C., While Dangers Gather: Congressional Checks on Presidential War Powers. Princeton, Princeton University Press, 2007.

[12] Gelpi, C., Feaver, P. D., Reifler, J., Paying the Human Costs of War: American Public Opinion and Casualties in Military Conflicts. Princeton, Princeton University Press, 2009.

[13] Ikenberry, G. J., Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton, Princeton University Press, 2011.