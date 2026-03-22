Introduzione

L’ipotesi che l’amministrazione Trump stia valutando la presa o il blocco dell’isola iraniana di Kharg segna un possibile salto di qualità nella crisi del Golfo. Secondo Axios, ripreso da Reuters il 20 marzo 2026, tra le opzioni discusse a Washington vi sarebbe infatti quella di occupare o interdire il principale terminale petrolifero iraniano per costringere Teheran a riaprire lo Stretto di Hormuz[1]. Non si tratta di un obiettivo secondario: Kharg, situata a circa 26 chilometri dalla costa iraniana, convoglia circa il 90% delle esportazioni petrolifere della Repubblica islamica ed è quindi insieme una leva economica decisiva e un simbolo strategico di prim’ordine.[2]

Proprio questa centralità, tuttavia, rende l’operazione molto più pericolosa di quanto possa apparire in una lettura superficiale. Colpire Kharg dall’aria è una cosa; occuparla e soprattutto mantenerla sotto controllo è un’altra. Portare truppe americane su un’isola iraniana a ridosso della costa continentale significherebbe esporle a una risposta immediata fatta di missili, droni, artiglieria costiera, minacce navali leggere e più in generale di una pressione continua esercitata da un avversario che combatte quasi in casa. Nelle stesse ore in cui emergeva questa opzione, Reuters riferiva sia dell’intensificarsi del conflitto sia dell’invio di ulteriori marines nell’area, segno che a Washington il problema non è soltanto colpire, ma prepararsi a sostenere un’eventuale intensificazione regionale del conflitto.[3]

È in questo quadro che l’analogia con la Baia dei Porci acquista senso analitico. Non perché Kharg replichi Cuba del 1961 sul piano storico, geografico o militare, ma perché ne riproduce la logica di fondo: un obiettivo politico molto ambizioso, una fiducia eccessiva nella possibilità di controllare l’intensificarsi del conflitto, una sottovalutazione della capacità di reazione dell’avversario e soprattutto la convinzione che un successo tattico iniziale possa automaticamente tradursi in un risultato strategico durevole. A Kharg, come alla Baia dei Porci, il problema non sarebbe semplicemente arrivare a terra, ma trasformare una testa di ponte fragile e isolata in una posizione sostenibile nel tempo.

Questo saggio propone dunque un’analisi operativa e strategica dell’ipotesi Kharg per mostrare perché essa presenti un profilo di rischio straordinariamente elevato e un rendimento politico-militare profondamente incerto. Nel primo capitolo verranno esaminate le esigenze concrete dello sbarco, il numero di uomini necessario, le perdite probabili e la risposta iraniana immediata. Nel secondo si analizzerà il nodo decisivo della sostenibilità: ammesso che gli Stati Uniti riescano a prendere l’isola, a quale costo umano, logistico e politico potrebbero mantenerla? Nel terzo, infine, verranno considerati gli effetti regionali dell’operazione, dalla sicurezza delle basi americane nel Golfo alla destabilizzazione del sistema energetico e marittimo dell’intera area. La tesi di fondo è semplice: Kharg può apparire come una leva coercitiva; in realtà rischia di diventare una trappola strategica.

Lo sbarco: forze necessarie, risposta iraniana e perdite iniziali

Se l’ipotesi Kharg viene analizzata in termini operativi, il primo dato che emerge è la natura profondamente ingannevole dell’obiettivo. L’isola è piccola — circa 20–25 km² — ma altamente urbanizzata, densamente infrastrutturata e soprattutto situata a meno di 30 chilometri dalla costa iraniana. Questo significa che qualsiasi forza da sbarco non opererebbe in un ambiente isolato, ma sotto la copertura diretta e continua delle capacità militari di Teheran. Non si tratta dunque di una proiezione anfibia in un teatro periferico, bensì di un’operazione condotta a ridosso del territorio dell’avversario, entro il raggio immediato di missili, droni e artiglieria costiera.

Una valutazione realistica, basata sulla dottrina anfibia statunitense, indica che una prima ondata di sbarco dovrebbe collocarsi nell’ordine di 2.000–3.000 uomini, pari a uno o due battaglioni di marines con supporti integrati. Tuttavia, questo numero rappresenta soltanto la soglia minima per stabilire una testa di ponte. Già nelle prime 24–72 ore, per consolidare il controllo dell’isola, proteggere le infrastrutture energetiche e organizzare una difesa perimetrale, la presenza dovrebbe salire a 4.000–7.000 uomini. Se l’obiettivo non fosse un’azione dimostrativa ma una vera occupazione, la forza necessaria per sostenere l’isola nel tempo si avvicinerebbe verosimilmente a 8.000–12.000 effettivi, includendo rotazioni, logistica e sistemi di difesa antimissile.

Il punto centrale è che lo sbarco, in sé, non costituisce il problema principale. Gli Stati Uniti dispongono della capacità tecnica per effettuare un’operazione anfibia complessa. Il problema è che, a differenza di operazioni storiche come la Normandia, qui non esiste profondità strategica: non vi è un territorio da penetrare né una massa di forze da far affluire progressivamente per stabilizzare il fronte. Kharg resta, per definizione, una posizione isolata, priva di profondità operativa e quindi intrinsecamente fragile.

La distanza estremamente ridotta dalla costa iraniana trasforma l’isola in un bersaglio costantemente esposto. Il tempo di reazione delle forze iraniane sarebbe nell’ordine dei minuti, consentendo a Teheran di esercitare una pressione continua attraverso una combinazione di strumenti asimmetrici particolarmente efficaci. Droni impiegati in sciame, missili a corto raggio e cruise, artiglieria costiera e unità navali leggere dell’IRGC permetterebbero una saturazione costante dello spazio operativo. A differenza di scenari storici come Omaha Beach, dove il difensore era statico e limitato nelle capacità di risposta a lungo raggio, Kharg si troverebbe sotto un sistema di fuoco dinamico, distribuito e persistente. In un contesto simile, la superiorità tecnologica americana non si traduce automaticamente in controllo del campo di battaglia.

In uno scenario di sbarco contestato ad alta intensità, le perdite nelle prime 24–72 ore rappresentano un indicatore cruciale non solo sul piano militare, ma soprattutto su quello politico. Per una forza iniziale di 2.000–3.000 uomini, una stima realistica colloca l’attrito iniziale in un intervallo compreso tra il 5% e il 20%, vale a dire da un minimo di circa 100–150 perdite fino a scenari più severi nell’ordine delle 300–600 unità. Si tratta di cifre coerenti con operazioni anfibie in ambienti contestati, ma con una differenza fondamentale: nel caso di Kharg, tali perdite avverrebbero non in un contesto di guerra totale già accettata dall’opinione pubblica, bensì in una fase di intensificazione del conflitto ancora formalmente limitata. Anche uno scenario intermedio produrrebbe dunque in poche ore centinaia di perdite, con un impatto immediato sul consenso interno e sulla percezione dell’operazione.

Dal punto di vista iraniano, l’eventuale sbarco rappresenterebbe una violazione diretta del territorio nazionale e quindi un casus belli pienamente legittimante. Questo elemento è decisivo, perché implica una risposta non indiretta o per procura, ma immediata e visibile. Teheran non avrebbe bisogno di difendere l’isola nel senso classico del termine; sarebbe sufficiente trasformarla in un punto di attrito permanente, colpendo continuamente le forze sbarcate e impedendo la stabilizzazione della testa di ponte, mentre parallelamente esercita pressione sul traffico nello Stretto di Hormuz e sulle infrastrutture energetiche regionali.

Alla luce di questi elementi, il dato più rilevante è che anche uno sbarco riuscito non risolverebbe il problema operativo, ma lo sposterebbe nel tempo. La conquista iniziale dell’isola — pur possibile — aprirebbe immediatamente una fase in cui le forze americane sarebbero sottoposte a pressione continua, senza profondità strategica e con linee logistiche esposte. È proprio in questo passaggio che emerge la prima analogia con la Baia dei Porci: non nell’eventuale fallimento dello sbarco in sé, ma nella fragilità strutturale della posizione conquistata. Come nel 1961, il successo tattico iniziale rischierebbe di rivelarsi rapidamente insufficiente a produrre un risultato strategico sostenibile. Nel caso di Kharg, la testa di ponte non sarebbe l’inizio di un’avanzata, ma l’inizio di un problema.

La tenuta dell’isola: sostenibilità, logoramento e costo politico

Se il primo problema dell’operazione è arrivare a terra, il secondo — e decisivo — è restarci. Ammesso che le forze statunitensi riescano a sostenere perdite iniziali anche significative e a stabilizzare una testa di ponte, la natura stessa di Kharg trasformerebbe immediatamente il successo tattico in un problema strategico. L’isola, per dimensioni e posizione, non offre profondità né possibilità di manovra: una volta occupata, diventa una posizione fissa, prevedibile, permanentemente esposta. In termini operativi, ciò significa che la fase successiva allo sbarco non è una prosecuzione dell’offensiva, ma l’inizio di una difesa sotto pressione continua.

Già nelle prime 24–72 ore successive al consolidamento, le forze americane si troverebbero immerse in una dinamica di attrito costante. L’Iran, operando a pochi chilometri di distanza, potrebbe mantenere un ritmo elevato di attacchi attraverso droni, missili a corto raggio e fuoco costiero, mirando non tanto a riconquistare l’isola con un contrattacco convenzionale, quanto a impedirne la stabilizzazione. In questo tipo di conflitto, l’obiettivo non è respingere l’avversario, ma renderne insostenibile la presenza. Ogni concentrazione di truppe, ogni nodo logistico, ogni sistema di difesa diventerebbe un bersaglio prioritario.

In tale contesto emerge una delle asimmetrie più rilevanti dell’intera operazione: quella tra il costo dell’attacco e il costo della difesa. Per Teheran, colpire Kharg significherebbe impiegare sistemi relativamente economici e riproducibili — droni, razzi, missili a corto raggio — in una logica di saturazione. Per Washington, difendere l’isola richiederebbe invece l’uso continuo di intercettori avanzati, sistemi antimissile, guerra elettronica e copertura navale e aerea permanente. Il risultato è una dinamica in cui il difensore spende sistematicamente più dell’attaccante per mantenere la posizione. Non si tratta solo di una questione economica, ma di sostenibilità nel tempo: anche un sistema difensivo tecnologicamente superiore può essere logorato se sottoposto a una pressione continua e a basso costo relativo.

A questo si aggiunge il problema della logistica. Kharg non è autosufficiente e non può esserlo. Ogni giorno richiederebbe un flusso costante di rifornimenti via mare o via aria: munizioni, carburante, sistemi di difesa, pezzi di ricambio, evacuazione sanitaria. Queste linee logistiche, per loro natura prevedibili e concentrate, diventerebbero a loro volta obiettivi primari. L’Iran non avrebbe bisogno di interromperle completamente; sarebbe sufficiente degradarle, rallentarle, renderle incerte. In un ambiente operativo già saturo, anche una riduzione parziale dell’efficienza logistica produrrebbe effetti cumulativi sulla capacità di combattimento delle forze schierate sull’isola.

In parallelo, la pressione operativa si tradurrebbe inevitabilmente in pressione psicologica e politica. Le truppe americane si troverebbero in una condizione di esposizione continua, senza possibilità di rotazione rapida e con la consapevolezza di essere sotto tiro costante. Ma soprattutto, ogni perdita, ogni attacco riuscito, ogni nave danneggiata o elicottero colpito avrebbe un’immediata risonanza mediatica. A differenza di conflitti ad alta intensità già dichiarati, qui l’operazione nascerebbe come intervento limitato, con aspettative implicite di contenimento. In questo contesto, anche perdite relativamente contenute assumerebbero un peso politico amplificato.

Si crea così una dinamica tipica delle operazioni ad alto rischio e bassa profondità strategica: per mantenere la posizione, Washington dovrebbe progressivamente aumentare l’impegno, inviando ulteriori truppe, rafforzando le difese, ampliando il dispositivo navale e aereo. Ma ogni incremento di presenza renderebbe l’operazione più costosa e più difficile da sostenere politicamente. L’alternativa sarebbe accettare una situazione di stallo, con l’isola mantenuta sotto attacco continuo, senza una chiara prospettiva di uscita. In entrambi i casi, il problema non sarebbe più militare in senso stretto, ma politico-strategico.

È in questo passaggio che l’analogia con la Baia dei Porci si rafforza. Anche lì, il problema non fu soltanto l’atterraggio delle forze, ma l’incapacità di trasformare una posizione iniziale in una realtà sostenibile senza un intensificarsi delle operazioni che Washington non era disposta — o non poteva — permettersi. A Kharg, la stessa logica si ripresenterebbe in forma diversa ma strutturalmente analoga. Per mantenere l’isola, gli Stati Uniti dovrebbero aumentare l’intensificazione; per evitare ciò, dovrebbero accettare il logoramento; per evitare entrambe le cose, dovrebbero considerare il ritiro.

In altri termini, una volta presa Kharg, il problema cesserebbe di essere se l’isola possa essere conquistata e diventerebbe se possa essere difesa. E in un ambiente operativo dominato dalla prossimità geografica dell’avversario, dall’asimmetria dei costi e dalla vulnerabilità logistica, la risposta tende progressivamente a diventare negativa.

Gli effetti regionali: dall’operazione limitata alla crisi sistemica

Se i primi due livelli dell’analisi riguardano la fattibilità operativa e la sostenibilità della presenza americana su Kharg, il terzo introduce la dimensione decisiva: quella regionale. L’occupazione dell’isola non resterebbe un evento circoscritto, ma agirebbe come moltiplicatore di instabilità in un’area già soggetta ad alte tensioni. In questo senso, Kharg non è solo un obiettivo militare, ma un innesco potenziale.

Il primo effetto riguarderebbe inevitabilmente lo Stretto di Hormuz. L’ipotesi stessa di intervenire su Kharg nasce dall’idea di forzare Teheran a riaprire il traffico marittimo; tuttavia, una volta colpito il principale terminale petrolifero iraniano o, ancor più, una volta occupato, l’Iran avrebbe un incentivo diretto ad aumentare la pressione sullo Stretto, non a ridurla. Non sarebbe necessario chiuderlo completamente, operazione complessa e rischiosa anche per Teheran; sarebbe sufficiente renderlo intermittente, insicuro, costoso. Mine navali, attacchi con droni, minacce alle petroliere e alle infrastrutture portuali produrrebbero un effetto immediato sui premi assicurativi e sul traffico commerciale, con ripercussioni che si estenderebbero ben oltre l’area del Golfo.

Il secondo livello riguarderebbe le infrastrutture energetiche regionali. Teheran ha già indicato, anche sul piano dichiarativo, la possibilità di colpire obiettivi nei Paesi coinvolti o percepiti come tali. In un contesto di occupazione di territorio iraniano, questa minaccia acquisirebbe una legittimazione interna e una credibilità operativa molto più elevate. Raffinerie, terminali, pipeline e hub logistici nei Paesi del Golfo diventerebbero bersagli plausibili, non necessariamente per essere distrutti in modo permanente, ma per essere danneggiati quanto basta a produrre effetti economici rilevanti e ripetuti nel tempo.

A questo si aggiunge la dimensione indiretta del conflitto. L’Iran dispone di una rete di attori alleati che, pur non essendo automaticamente attivati in ogni scenario, rappresentano una riserva di pressione strategica. Un’operazione su Kharg aumenterebbe la probabilità di una loro attivazione graduale, anche solo per ampliare il numero di fronti su cui gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero distribuire risorse e attenzione. Il risultato non sarebbe necessariamente una guerra totale immediata, ma una moltiplicazione di crisi locali interconnesse, difficili da contenere in modo simultaneo.

L’effetto complessivo si tradurrebbe in una destabilizzazione del sistema energetico globale. Kharg, per il suo ruolo nelle esportazioni iraniane, è già di per sé un nodo critico; ma il vero impatto deriverebbe dalla percezione di rischio. Anche in assenza di una interruzione totale dei flussi, l’incertezza sul traffico nello Stretto di Hormuz e la vulnerabilità delle infrastrutture regionali spingerebbero verso l’alto i prezzi dell’energia, aumenterebbero i costi assicurativi e introdurrebbero frizioni lungo l’intera catena logistica. In un’economia globale ancora sensibile agli shock energetici, questo tipo di perturbazione avrebbe effetti che andrebbero ben oltre il teatro operativo.

Sul piano politico, l’operazione produrrebbe inoltre un duplice effetto. Da un lato, rafforzerebbe la posizione interna della dirigenza iraniana, che potrebbe presentare la risposta come difesa diretta della sovranità nazionale. Dall’altro, esporrebbe Washington a una crescente pressione sia interna sia internazionale. Gli alleati, pur condividendo in parte l’obiettivo di contenere Teheran, potrebbero divergere sui costi e sui rischi di un’intensificazione regionale del conflitto. All’interno degli Stati Uniti, il combinarsi di perdite umane, costi economici e instabilità energetica renderebbe più fragile il consenso su un’operazione inizialmente concepita come limitata.

In questo quadro, l’elemento più rilevante è che Kharg non offre una via d’uscita chiara. Una volta avviata l’operazione, ogni sviluppo tende ad amplificare le conseguenze del precedente. La pressione su Hormuz alimenta la tensione energetica globale; la tensione energetica rafforza la rilevanza politica del conflitto; la rilevanza politica rende più difficile un disimpegno rapido. Si crea così una spirale in cui un obiettivo tattico circoscritto genera effetti strategici sempre più ampi. Nel caso di Kharg, il rischio non è soltanto quello di un fallimento operativo, ma quello di trasformare un intervento mirato in una crisi regionale con implicazioni globali.

Conclusione

L’analisi dell’ipotesi Kharg conduce a una conclusione che, sul piano operativo, strategico ed economico, appare coerente: ciò che si presenta come una leva coercitiva rischia di trasformarsi in una trappola. L’isola è un obiettivo di straordinaria rilevanza, ma proprio per questo concentra su di sé tutte le variabili più critiche del conflitto. È vicina alla costa iraniana, esposta a una pressione militare continua, priva di profondità strategica e inserita in un contesto regionale estremamente sensibile. In altre parole, è un obiettivo che può essere colpito con relativa facilità, ma che diventa estremamente difficile da sostenere una volta occupato.

Dal punto di vista strettamente militare, la presa di Kharg è plausibile. Gli Stati Uniti dispongono dei mezzi per condurre uno sbarco anfibio e stabilire una testa di ponte. Tuttavia, come emerge dai capitoli precedenti, il problema non è la conquista iniziale, ma la gestione delle fasi successive. La vicinanza al territorio iraniano consente a Teheran di esercitare una pressione costante attraverso strumenti relativamente economici e difficili da neutralizzare in modo definitivo. La difesa dell’isola richiederebbe un impegno continuo, costoso e progressivamente crescente, esposto a logiche di logoramento che tendono a favorire l’attaccante.

Sul piano strategico, l’operazione presenta un ulteriore elemento di criticità: l’assenza di un chiaro percorso verso un risultato stabile. La conquista di Kharg non apre a una profondità operativa, non consente di trasformare il successo tattico in avanzata strategica e non garantisce automaticamente il raggiungimento dell’obiettivo politico dichiarato, cioè la riapertura dello Stretto di Hormuz. Al contrario, essa rischia di produrre una reazione opposta, incentivando l’Iran ad aumentare la pressione sul traffico marittimo e ad ampliare il conflitto su scala regionale.

È proprio su questo livello che emergono le implicazioni più rilevanti. L’occupazione dell’isola non resterebbe confinata a un confronto bilaterale, ma tenderebbe a propagarsi attraverso il sistema energetico e di sicurezza del Golfo. Anche senza una guerra totale, basterebbe una destabilizzazione persistente dello Stretto di Hormuz e delle infrastrutture energetiche regionali per produrre effetti economici significativi, con ripercussioni globali. In questo senso, Kharg non è solo un nodo militare, ma un punto di intersezione tra guerra e mercato, tra strategia e sistema economico internazionale.

L’analogia con la Baia dei Porci trova qui il suo significato più profondo. Non si tratta di un confronto storico diretto, ma di una convergenza nella logica dell’azione: un’operazione concepita come limitata, fondata sull’idea di controllare l’intensificazione del conflitto e ottenere un risultato politico rapido, che si scontra con una realtà operativa più complessa e con la capacità dell’avversario di trasformare la debolezza strutturale dell’iniziativa in un vantaggio. Come nel 1961, il rischio non è soltanto quello di un fallimento militare immediato, ma quello di un progressivo slittamento verso esiti non previsti — logoramento, ritiro o intensificazione del conflitto.

In ultima analisi, la questione non è se Kharg possa essere presa, ma se possa essere mantenuta senza innescare dinamiche che sfuggono al controllo iniziale. L’analisi suggerisce che questa condizione è difficilmente soddisfabile. Per Washington, l’isola rappresenta una leva potenziale; per Teheran, rappresenta un punto su cui concentrare la propria risposta. Nel momento in cui questa interazione si attiva, il vantaggio iniziale tende a ridursi rapidamente, mentre i costi aumentano.

È per questo che Kharg può essere letta come la Baia dei Porci del Golfo: non perché l’operazione sia destinata inevitabilmente a fallire nello sbarco, ma perché rischia di fallire nel momento in cui sembra avere successo.

NOTE

[1] Trump planning to invade Iran’s Kharg Island: Report, “The Cradle”, 20 marzo 2026.

[2] Barak Ravid, Marc Caputo, Trump mulls risky Kharg Island takeover to force Iran to open strait, “Axios”, 20 marzo 2026.

[3] Reuters, Israel attacks Tehran, Beirut as US sends Marines to Middle East, 21 marzo 2026, consultato il 21 marzo 2026.