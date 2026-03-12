Introduzione

Nel dibattito politico occidentale l’ipotesi di un Iran dotato di armi nucleari viene generalmente presentata come uno degli scenari più pericolosi per la sicurezza internazionale. Secondo questa interpretazione, l’acquisizione della bomba da parte della Repubblica Islamica rappresenterebbe un fattore di destabilizzazione capace di innescare una corsa agli armamenti nel Vicino Oriente, aumentare il rischio di conflitti regionali e, nel peggiore dei casi, favorire la diffusione di armi di distruzione di massa verso attori non statali.

Questa lettura domina da anni il discorso politico e mediatico occidentale. Dichiarazioni di leader europei e statunitensi insistono regolarmente sull’idea che un Iran nucleare costituirebbe una minaccia diretta non soltanto per i suoi vicini regionali, ma anche per la sicurezza dell’Europa e dell’ordine internazionale. La posizione recentemente espressa da Giorgia Meloni, secondo cui non sarebbe accettabile che la Repubblica Islamica acquisisca l’arma nucleare insieme a una crescente capacità missilistica, si inserisce pienamente in questo quadro interpretativo[1].

Eppure questa rappresentazione non esaurisce il dibattito esistente nel campo degli studi strategici. All’interno della teoria delle relazioni internazionali esiste infatti una tradizione di pensiero – riconducibile in particolare alla scuola realista – che giunge a conclusioni molto diverse. Alcuni studiosi hanno sostenuto che, in determinate condizioni, la diffusione della deterrenza nucleare può contribuire alla stabilità del sistema internazionale piuttosto che alla sua destabilizzazione. Il ragionamento è noto: quando due potenze rivali possiedono capacità di distruzione reciproca garantita, il costo di un conflitto diretto diventa talmente elevato da rendere la guerra estremamente improbabile.

Questa logica ha caratterizzato gran parte della seconda metà del Novecento. Durante la Guerra fredda la presenza di vasti arsenali nucleari nelle mani degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica non ha impedito la competizione geopolitica tra le due superpotenze, ma ha contribuito a ridurre drasticamente la probabilità di uno scontro diretto tra di esse. Da questa osservazione alcuni teorici hanno tratto una conclusione controintuitiva: in determinate circostanze la proliferazione nucleare può produrre forme di equilibrio strategico più stabili rispetto a sistemi caratterizzati da forti asimmetrie di potere.

Applicata al Vicino Oriente, questa prospettiva solleva una domanda raramente affrontata nel dibattito politico: l’acquisizione dell’arma nucleare da parte dell’Iran renderebbe davvero la regione più instabile oppure potrebbe contribuire alla formazione di un nuovo equilibrio di deterrenza?

Il problema non è puramente teorico. Nel Vicino Oriente esiste già da decenni una potenza nucleare, anche se ufficialmente non dichiarata. Israele mantiene infatti una politica di ambiguità strategica riguardo al proprio arsenale atomico, ma la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che lo Stato ebraico disponga di un significativo numero di testate nucleari. In questo contesto l’eventuale acquisizione della bomba da parte dell’Iran non introdurrebbe l’arma nucleare nella regione, ma porrebbe fine a un monopolio strategico che dura da diversi decenni.

Questo saggio non intende sostenere che la proliferazione nucleare rappresenti di per sé un fenomeno desiderabile. L’obiettivo è piuttosto analizzare in modo realistico le implicazioni strategiche di uno scenario spesso descritto in termini esclusivamente normativi o ideologici. La relazione tra armi nucleari e stabilità internazionale è infatti più complessa di quanto suggeriscano molte dichiarazioni politiche.

Per affrontare questa questione il saggio procede in diversi passaggi. In primo luogo verrà esaminata la narrativa dominante che presenta l’Iran nucleare come una minaccia intrinsecamente destabilizzante. Successivamente verrà analizzato il contesto del programma nucleare iraniano e il ruolo che i vertici religiosi hanno svolto nel dibattito interno alla Repubblica Islamica. Nei capitoli successivi verranno esposti i principali argomenti teorici relativi alla deterrenza nucleare e verranno discussi alcuni casi storici in cui la proliferazione ha contribuito alla stabilità strategica. Infine verrà analizzata la struttura nucleare del Vicino Oriente e verranno valutati gli effetti che un eventuale Iran dotato di armi nucleari potrebbe avere sugli equilibri regionali.

L’obiettivo non è fornire risposte definitive, ma chiarire i termini di una questione strategica che nel dibattito pubblico viene spesso presentata in forma semplificata. La storia della deterrenza nucleare suggerisce infatti che il rapporto tra proliferazione e stabilità non è lineare. In alcuni casi l’arma atomica ha contribuito a ridurre la probabilità di guerre tra grandi potenze. Resta da capire se una dinamica simile possa emergere anche nel contesto del Vicino Oriente.

La narrativa dominante: perché l’Occidente teme un Iran nucleare

Gran parte dell’analisi strategica occidentale considera l’eventuale acquisizione dell’arma nucleare da parte dell’Iran come uno sviluppo inaccettabile, sulla base di una serie di argomenti spesso trattati come autoevidenti. Queste argomentazioni costituiscono il nucleo della posizione adottata negli ultimi decenni dagli Stati Uniti, dai paesi europei e dai loro principali alleati regionali.

Il primo elemento riguarda la natura del sistema politico iraniano. In molte interpretazioni occidentali la Repubblica Islamica viene presentata come un attore ideologico, guidato da una dirigenza religiosa il cui comportamento sarebbe meno prevedibile rispetto a quello degli Stati laici tradizionali. In questa prospettiva il possesso dell’arma nucleare da parte di Teheran non verrebbe valutato soltanto in termini di capacità militari, ma soprattutto in relazione alle intenzioni politiche attribuite al regime. L’idea implicita è che un sistema politico fondato su una legittimazione religiosa possa assumere decisioni strategiche meno vincolate alla logica della deterrenza rispetto alle potenze nucleari tradizionali.

Un secondo argomento riguarda la struttura geopolitica del Vicino Oriente. La regione è caratterizzata da rivalità profonde, conflitti irrisolti e competizione tra diverse potenze regionali. Secondo molti analisti occidentali l’ingresso dell’Iran nel gruppo delle potenze nucleari potrebbe accentuare queste dinamiche, inducendo altri Stati a dotarsi a loro volta di capacità nucleari militari. In questa prospettiva l’eventuale proliferazione non si fermerebbe all’Iran, ma potrebbe estendersi progressivamente ad altri attori regionali, trasformando il Vicino Oriente in una delle aree più densamente nuclearizzate del sistema internazionale.

Un terzo elemento di preoccupazione riguarda il ruolo degli attori armati non statali presenti nella regione. La politica estera iraniana si è spesso basata sulla costruzione di reti di alleanze con movimenti armati operanti in diversi contesti regionali. Nella lettura dominante in Occidente questa dimensione alimenta il timore che l’acquisizione di tecnologie nucleari da parte di Teheran possa aumentare il rischio di diffusione di materiali sensibili o di conoscenze tecnologiche al di fuori del controllo diretto dello Stato.

Queste tre linee argomentative – la natura ideologica del regime, il rischio di proliferazione regionale e la presenza di attori armati non statali – costituiscono il quadro interpretativo entro cui viene generalmente collocata la questione nucleare iraniana. In questa prospettiva l’obiettivo di impedire all’Iran di acquisire l’arma atomica diventa una priorità strategica, giustificando il ricorso a strumenti di pressione economica e diplomatica, ma anche a operazioni di sabotaggio, cyber-attacchi e azioni militari dirette. In questo quadro si colloca anche la campagna militare attualmente in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran, denominata Operation Epic Fury, lanciata nel febbraio 2026 come operazione congiunta israelo-statunitense contro obiettivi militari iraniani con l’obiettivo dichiarato di distruggere le capacità missilistiche e impedire lo sviluppo di un’arma nucleare da parte di Teheran.

Dal punto di vista di questa interpretazione il problema centrale non è soltanto la possibilità che l’Iran utilizzi direttamente l’arma nucleare. La preoccupazione principale riguarda piuttosto l’effetto sistemico che la sua acquisizione potrebbe produrre sugli equilibri regionali. Un Iran nucleare verrebbe percepito come un fattore di trasformazione della struttura strategica del Vicino Oriente, capace di alterare profondamente i rapporti di forza tra gli Stati della regione.

Sebbene questa posizione costituisca oggi la chiave di lettura dominante nel dibattito politico occidentale, una parte della letteratura strategica interpreta il rapporto tra proliferazione nucleare ed equilibrio internazionale in termini molto diversi.

Per comprendere questa prospettiva alternativa è necessario innanzitutto analizzare il contesto concreto in cui si colloca il programma nucleare iraniano e il ruolo che esso ha assunto nella politica interna della Repubblica Islamica. È a questo tema che sarà dedicato il capitolo successivo.

Il programma nucleare iraniano e la questione della fatwa

Per comprendere la questione nucleare iraniana è necessario distinguere tra le rappresentazioni politiche che dominano il discorso internazionale e il quadro giuridico e istituzionale entro cui si è sviluppato il programma nucleare della Repubblica Islamica.

L’Iran è infatti firmatario del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), entrato in vigore nel 1970, che costituisce ancora oggi il principale strumento internazionale volto a limitare la diffusione delle armi nucleari. In base a questo accordo gli Stati che non possiedono armi nucleari si impegnano a non svilupparle, mantenendo tuttavia il diritto a utilizzare l’energia nucleare per scopi civili sotto il controllo delle istituzioni internazionali competenti.

Nel caso iraniano il programma nucleare ha origini precedenti alla rivoluzione del 1979. Durante il periodo monarchico lo scià Mohammad Reza Pahlavi aveva avviato un ambizioso progetto di sviluppo dell’energia nucleare con il sostegno tecnologico di diversi paesi occidentali[2]. Dopo la Rivoluzione islamica molte di queste iniziative subirono una fase di rallentamento, ma nel corso degli anni Novanta e Duemila il programma nucleare iraniano tornò progressivamente al centro delle politiche di sviluppo scientifico e tecnologico del paese.

Fin dall’inizio delle controversie internazionali sulla questione nucleare iraniana, i vertici della Repubblica Islamica hanno sostenuto che le attività nucleari del paese avessero finalità esclusivamente civili. A sostegno di questa posizione Teheran ha spesso richiamato un elemento particolare del proprio sistema politico: la fatwa, vale a dire un pronunciamento religioso di un’autorità islamica ritenuto vincolante per i fedeli, emessa dalla Guida Suprema Ali Khamenei, che dichiarava le armi nucleari incompatibili con i principi dell’Islam.

Secondo questa interpretazione, la produzione e l’uso di armi di distruzione di massa costituirebbero una violazione delle norme etiche e religiose che dovrebbero guidare la condotta dello Stato islamico. Per anni le autorità iraniane hanno citato questa decisione religiosa come prova del fatto che la Repubblica islamica non intendesse dotarsi di un arsenale nucleare[3].

Nel dibattito internazionale la rilevanza di questa fatwa è stata spesso oggetto di interpretazioni contrastanti. Alcuni osservatori l’hanno considerata un elemento significativo della dottrina strategica iraniana, mentre altri hanno sostenuto che una decisione di natura religiosa potrebbe essere modificata o reinterpretata qualora il contesto politico e strategico lo rendesse necessario.

Gli sviluppi più recenti della politica iraniana hanno reso questa questione ancora più complessa. Con la morte della Guida Suprema Ali Khamenei nel corso della guerra regionale e la successiva ascesa alla guida della Repubblica islamica di suo figlio Mojtaba Khamenei, il quadro politico interno di Teheran è entrato in una fase nuova[4]. Dal punto di vista formale la fatwa emanata dal precedente leader non vincola necessariamente il suo successore, che potrebbe decidere di mantenerla, reinterpretarla o revocarla.

Questa evoluzione introduce un paradosso strategico. Le operazioni militari che hanno portato all’eliminazione della figura che aveva più volte ribadito il divieto religioso dell’arma nucleare potrebbero aver rimosso uno dei principali elementi simbolici e dottrinali utilizzati da Teheran per giustificare la propria posizione ufficiale contro la bomba atomica.

In altre parole, gli sviluppi recenti della crisi regionale rischiano di aver modificato proprio uno dei fattori che in passato erano stati citati come prova dell’assenza di intenzioni nucleari militari da parte della Repubblica islamica.

Per comprendere se e in che misura questo cambiamento possa influenzare la strategia iraniana è tuttavia necessario considerare una questione più generale: quale ruolo svolge realmente l’arma nucleare nella logica delle relazioni internazionali.

È a questa dimensione teorica che sarà dedicato il capitolo successivo.

La teoria della deterrenza nucleare

Per valutare le possibili implicazioni strategiche di un Iran dotato di armi nucleari è necessario considerare il ruolo che l’arma atomica ha svolto nel sistema internazionale dalla metà del Novecento. La comparsa delle armi nucleari ha infatti trasformato profondamente la natura della guerra tra Stati.

A differenza delle armi convenzionali, l’arma nucleare possiede una capacità distruttiva tale da rendere potenzialmente catastrofiche le conseguenze di un conflitto tra potenze dotate di tali strumenti. Proprio questa caratteristica ha dato origine al concetto di deterrenza nucleare, cioè alla capacità di uno Stato di dissuadere un avversario dall’intraprendere un attacco grazie alla prospettiva di una ritorsione devastante.

Nel corso della Guerra fredda questo principio venne formalizzato nella dottrina della distruzione reciproca assicurata. In un contesto in cui entrambe le superpotenze possedevano arsenali nucleari in grado di sopravvivere a un primo attacco e di colpire il territorio dell’avversario, l’uso dell’arma nucleare avrebbe inevitabilmente portato alla distruzione di entrambe le parti.

Questo equilibrio non eliminò la competizione geopolitica tra le due superpotenze, ma contribuì a ridurre drasticamente la probabilità di uno scontro diretto. Per gran parte della seconda metà del Novecento gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica rimasero impegnati in una rivalità globale intensa, che si manifestò attraverso crisi regionali, conflitti per procura e competizione ideologica. Tuttavia nessuna delle due potenze osò mai intraprendere una guerra convenzionale su larga scala contro l’altra.

A partire da questa esperienza storica alcuni studiosi delle relazioni internazionali hanno sviluppato una tesi controintuitiva: la diffusione delle armi nucleari non conduce necessariamente a una maggiore instabilità. In determinate condizioni, al contrario, la presenza di arsenali nucleari può contribuire a stabilizzare i rapporti tra potenze rivali.

Tra i sostenitori più noti di questa interpretazione vi è il teorico realista Kenneth Waltz. Secondo Waltz la logica della deterrenza tende a rendere gli Stati nucleari particolarmente prudenti, poiché i costi di una guerra diventano potenzialmente insostenibili. In questa prospettiva la proliferazione nucleare può, entro certi limiti, produrre forme di equilibrio strategico più stabili rispetto a sistemi caratterizzati da forti asimmetrie di potere[5].

Una visione simile emerge anche nella riflessione di John J. Mearsheimer, uno dei principali esponenti del realismo contemporaneo. Nel suo lavoro sulla competizione tra grandi potenze Mearsheimer sottolinea come la struttura del sistema internazionale spinga gli Stati a perseguire forme di equilibrio strategico volte a prevenire minacce esistenziali, rendendo la deterrenza uno degli strumenti fondamentali della stabilità tra potenze rivali[6].

Questa posizione non è tuttavia universalmente condivisa. Altri studiosi, tra cui Scott D. Sagan, hanno sostenuto che la diffusione delle armi nucleari potrebbe aumentare i rischi di errore, di escalation incontrollata o di uso accidentale delle armi atomiche. Secondo questa interpretazione, più Stati possiedono armi nucleari, maggiore diventa la probabilità che una crisi politica o militare sfugga al controllo[7].

Il confronto tra queste due prospettive – da un lato la tesi secondo cui la deterrenza nucleare tende a stabilizzare i rapporti internazionali, dall’altro la posizione che vede nella proliferazione una fonte di instabilità – costituisce uno dei dibattiti più importanti della letteratura strategica contemporanea.

Comprendere questa controversia teorica è essenziale per analizzare il caso del Vicino Oriente. La domanda centrale non riguarda soltanto le intenzioni della dirigenza iraniana, ma anche il modo in cui la presenza di armi nucleari potrebbe influenzare il comportamento degli Stati della regione.

Prima di affrontare direttamente questo problema è tuttavia utile esaminare alcuni casi storici in cui la proliferazione nucleare ha contribuito a ridefinire gli equilibri strategici tra potenze rivali. È a questa analisi empirica che sarà dedicato il capitolo successivo.

Quando la proliferazione ha prodotto stabilità: alcuni casi storici

La teoria della deterrenza nucleare non nasce soltanto da riflessioni astratte sulla natura della guerra moderna. Essa si fonda anche sull’osservazione di alcune esperienze storiche in cui la presenza di armi nucleari ha contribuito a trasformare la dinamica dei rapporti tra potenze rivali.

Un primo esempio, già richiamato nei capitoli precedenti, è rappresentato dalla rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra fredda. Dopo la fine del monopolio nucleare americano nel 1949, quando l’Unione Sovietica riuscì a sviluppare il proprio arsenale atomico, il sistema internazionale entrò in una fase caratterizzata da un equilibrio strategico completamente nuovo. Nel corso dei decenni successivi entrambe le superpotenze accumularono vasti arsenali nucleari e svilupparono sistemi di lancio sempre più sofisticati, capaci di colpire il territorio dell’avversario anche dopo aver subito un primo attacco.

Questa situazione creò le condizioni per quello che gli studiosi hanno definito un equilibrio di deterrenza. Sebbene Stati Uniti e Unione Sovietica rimanessero impegnati in una competizione globale intensa, nessuna delle due potenze intraprese mai una guerra convenzionale diretta contro l’altra. Le crisi più gravi della Guerra fredda, come quella dei missili di Cuba del 1962, dimostrarono quanto la presenza di arsenali nucleari potesse indurre i leader politici a evitare l’escalation militare quando il rischio di una guerra totale diventava concreto.

Un secondo caso frequentemente citato nella letteratura strategica è quello dell’Asia meridionale. India e Pakistan sono due Stati che hanno combattuto diverse guerre convenzionali dalla loro indipendenza nel 1947 e che mantengono tuttora una rivalità geopolitica molto intensa, in particolare per la disputa sul Kashmir. Tuttavia la situazione strategica tra i due paesi cambiò profondamente dopo i test nucleari condotti da entrambe le parti nel 1998, che segnarono l’ingresso ufficiale di India e Pakistan nel gruppo delle potenze nucleari.

Da allora le tensioni tra i due Stati non sono scomparse e le crisi militari continuano a verificarsi periodicamente lungo la linea di controllo che divide il Kashmir. Tuttavia nessuno dei due paesi ha intrapreso una guerra convenzionale su larga scala contro l’altro. In questo contesto la presenza di arsenali nucleari ha contribuito a introdurre una soglia di rischio che rende estremamente pericolosa qualsiasi escalation militare non controllata.

Un terzo caso interessante riguarda la penisola coreana. La Corea del Nord ha sviluppato armi nucleari nel corso degli anni Duemila, entrando progressivamente nel ristretto gruppo degli Stati dotati di capacità nucleari militari. La presenza di queste armi ha modificato profondamente il quadro strategico dell’Asia nordorientale. Sebbene la tensione tra Pyongyang, la Corea del Sud e gli Stati Uniti rimanga elevata, la deterrenza nucleare ha contribuito a ridurre la probabilità di un intervento militare diretto volto a rovesciare il regime nordcoreano.

Questi esempi non dimostrano che la proliferazione nucleare produca automaticamente stabilità. In tutti i casi citati la presenza di armi nucleari ha continuato a convivere con crisi politiche, tensioni militari e conflitti indiretti. Tuttavia essi mostrano come l’introduzione della deterrenza nucleare possa modificare profondamente il calcolo strategico degli Stati, aumentando i costi potenziali di una guerra e inducendo i leader politici ad adottare comportamenti più cauti.

Alla luce di queste esperienze storiche la questione nucleare iraniana assume una dimensione diversa. Se la presenza di armi nucleari ha contribuito a stabilizzare alcune rivalità strategiche particolarmente intense, è legittimo chiedersi se una dinamica simile potrebbe emergere anche nel Vicino Oriente.

Per affrontare questa domanda è necessario considerare una caratteristica fondamentale della struttura strategica della regione: l’esistenza di una potenza nucleare già presente da decenni, anche se ufficialmente non dichiarata. È a questa realtà che sarà dedicato il capitolo successivo.

Il Vicino Oriente nucleare: il monopolio israeliano

Per comprendere pienamente le implicazioni strategiche di un eventuale Iran dotato di armi nucleari è necessario considerare la struttura nucleare già esistente nel Vicino Oriente. Nel dibattito internazionale la questione viene spesso presentata come se l’acquisizione della bomba da parte dell’Iran introdurrebbe per la prima volta l’arma nucleare nella regione. In realtà la situazione è più complessa.

Da diversi decenni esiste infatti nel Vicino Oriente uno Stato che possiede capacità nucleari militari, anche se ufficialmente non dichiarate. Israele mantiene una politica di ambiguità strategica riguardo al proprio arsenale nucleare: lo Stato israeliano non ha mai confermato né smentito formalmente il possesso di armi atomiche. Nonostante questa posizione ufficiale, la maggior parte degli analisti e delle istituzioni specializzate considera ormai accertato che Israele disponga di un arsenale nucleare significativo.

Le origini del programma nucleare israeliano risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta, quando il governo di Tel Aviv avviò un programma scientifico e tecnologico destinato a garantire allo Stato ebraico una capacità di deterrenza strategica. Il centro di questo programma fu il complesso nucleare di Dimona, costruito nel deserto del Negev con il sostegno tecnologico della Francia.

Nel corso dei decenni successivi Israele ha sviluppato una capacità nucleare che, secondo numerose stime indipendenti, comprende diverse decine di testate atomiche e una varietà di sistemi di lancio. Tra questi figurano missili balistici a medio raggio, velivoli in grado di trasportare ordigni nucleari e, secondo alcune valutazioni, anche sistemi basati su sottomarini.

La particolarità della posizione israeliana risiede proprio nella scelta di mantenere una politica di ambiguità. Questa strategia consente a Israele di beneficiare degli effetti deterrenti associati al possesso dell’arma nucleare senza dover affrontare le implicazioni politiche e diplomatiche di una dichiarazione ufficiale. Allo stesso tempo tale ambiguità ha contribuito a mantenere la questione nucleare israeliana ai margini del dibattito internazionale.

Dal punto di vista strategico questo significa che il Vicino Oriente è stato per decenni caratterizzato da una forma di asimmetria nucleare. Israele ha potuto contare su una capacità di deterrenza che nessun altro Stato della regione possedeva. In un sistema internazionale in cui l’equilibrio di potenza tende a svolgere un ruolo centrale, questa situazione ha contribuito a definire la struttura dei rapporti di forza regionali.

Alla luce di questa realtà, l’eventuale acquisizione dell’arma nucleare da parte dell’Iran non rappresenterebbe tanto l’introduzione della deterrenza nucleare nel Vicino Oriente quanto piuttosto la fine di un monopolio strategico che dura da diversi decenni. In altre parole, l’ipotesi di un Iran nucleare modificherebbe la distribuzione della deterrenza nella regione, trasformando un sistema caratterizzato da una forte asimmetria in un sistema potenzialmente più bilanciato.

Naturalmente questo cambiamento potrebbe produrre conseguenze complesse e difficili da prevedere. Tuttavia esso solleva anche una questione fondamentale: se la presenza di arsenali nucleari ha contribuito a stabilizzare alcune rivalità tra grandi potenze nel sistema internazionale, è possibile che un equilibrio simile possa emergere anche nel contesto del Vicino Oriente?

Prima di affrontare questa domanda è necessario esaminare un’altra obiezione frequentemente avanzata nel dibattito strategico: l’idea che un Iran nucleare innescherebbe inevitabilmente una corsa agli armamenti atomici nella regione. È a questa questione che sarà dedicato il capitolo successivo.

La corsa agli armamenti nucleari è davvero inevitabile?

Uno degli argomenti più frequentemente avanzati nel dibattito strategico riguarda il rischio che l’acquisizione dell’arma nucleare da parte dell’Iran possa innescare una proliferazione a catena nel Vicino Oriente. Secondo questa interpretazione, la comparsa di una nuova potenza nucleare nella regione spingerebbe altri Stati a dotarsi a loro volta di capacità nucleari militari per bilanciare il potere iraniano.

In linea teorica questo scenario non può essere escluso. La storia delle relazioni internazionali mostra che gli Stati tendono a reagire ai cambiamenti nell’equilibrio di potenza adottando misure volte a rafforzare la propria sicurezza. Tuttavia l’idea che una proliferazione nucleare regionale rappresenti una conseguenza inevitabile merita di essere esaminata con maggiore attenzione.

Il primo paese spesso citato in questo contesto è l’Arabia Saudita. Riyadh rappresenta da tempo uno dei principali rivali regionali dell’Iran e la competizione tra i due paesi si manifesta in diverse aree del Vicino Oriente. Alcuni analisti hanno ipotizzato che un Iran nucleare potrebbe spingere l’Arabia Saudita a sviluppare un proprio arsenale atomico.

Tuttavia la realizzazione di un programma nucleare militare richiede risorse tecnologiche, infrastrutture scientifiche e capacità industriali estremamente complesse. Sebbene l’Arabia Saudita disponga di notevoli risorse finanziarie, il paese non possiede attualmente un sistema scientifico e tecnologico paragonabile a quello necessario per sviluppare autonomamente un arsenale nucleare nel breve periodo.

Un secondo Stato talvolta menzionato è la Turchia. Ankara è una potenza regionale con ambizioni geopolitiche rilevanti e un apparato industriale più sviluppato rispetto a molti altri paesi della regione. Tuttavia la Turchia è membro della NATO e ospita da decenni armi nucleari statunitensi nell’ambito del sistema di condivisione nucleare dell’Alleanza Atlantica. Questa situazione riduce significativamente gli incentivi per lo sviluppo di un programma nucleare militare indipendente.

Un terzo paese frequentemente citato è l’Egitto. Il Cairo è storicamente uno dei principali attori politici del mondo arabo e ha in passato sostenuto l’idea di una zona libera da armi nucleari nel Vicino Oriente. Nonostante queste posizioni diplomatiche, l’Egitto non ha intrapreso negli ultimi decenni un programma nucleare militare comparabile a quello di altri Stati.

Questi elementi non significano che una proliferazione nucleare regionale sia impossibile. Tuttavia suggeriscono che tale processo sarebbe molto più complesso e incerto di quanto spesso venga rappresentato nel dibattito politico. La decisione di sviluppare armi nucleari non dipende soltanto dalla percezione di una minaccia, ma anche da fattori tecnologici, economici e istituzionali che possono richiedere decenni per essere realizzati.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’esperienza di altre regioni del mondo. In Asia orientale, ad esempio, la Corea del Nord ha sviluppato armi nucleari senza che questo abbia portato automaticamente alla proliferazione atomica tra paesi come la Corea del Sud o il Giappone, nonostante entrambi dispongano delle capacità tecnologiche necessarie per sviluppare un proprio arsenale.

Questi precedenti storici suggeriscono che la diffusione delle armi nucleari non segue necessariamente una dinamica lineare o automatica. Le scelte degli Stati dipendono da una combinazione complessa di considerazioni strategiche, vincoli istituzionali e calcoli politici.

Alla luce di queste considerazioni, l’ipotesi di una corsa agli armamenti nucleari nel Vicino Oriente non può essere considerata una conseguenza inevitabile dell’acquisizione della bomba da parte dell’Iran. Piuttosto essa rappresenta uno dei possibili scenari che potrebbero emergere da un cambiamento nell’equilibrio strategico regionale.

Per comprendere meglio le implicazioni di questo scenario è necessario esaminare direttamente il caso dell’Iran e valutare come la presenza di armi nucleari potrebbe influenzare il comportamento degli attori regionali. È a questa questione che sarà dedicato il capitolo successivo.

Iran nucleare e equilibrio regionale

Alla luce delle considerazioni teoriche e dei precedenti storici esaminati nei capitoli precedenti, la questione centrale riguarda le possibili implicazioni strategiche di un Iran dotato di armi nucleari per l’equilibrio del Vicino Oriente.

Contrariamente alla tesi prevalente nelle cancellerie occidentali, secondo cui il possesso della bomba da parte della Repubblica islamica renderebbe la regione inevitabilmente più instabile, l’esperienza empirica suggerisce che l’acquisizione di armi nucleari tende a modificare profondamente il comportamento strategico degli Stati. Il possesso di capacità nucleari introduce infatti una dimensione di vulnerabilità reciproca che rende estremamente rischioso qualsiasi confronto militare diretto tra potenze dotate di tali strumenti.

Nel caso del Vicino Oriente questa dinamica riguarderebbe in primo luogo il rapporto tra Iran e Israele. Attualmente la struttura strategica della regione è caratterizzata da una forte asimmetria: Israele possiede capacità nucleari mentre nessun altro Stato del Vicino Oriente dispone ufficialmente di un arsenale atomico. In questo contesto l’eventuale acquisizione della bomba da parte dell’Iran trasformerebbe una situazione di monopolio nucleare in una relazione di deterrenza reciproca.

Una simile trasformazione non eliminerebbe la rivalità geopolitica tra i due paesi. Iran e Israele continuerebbero con ogni probabilità a percepirsi come avversari strategici e a competere per l’influenza regionale. Tuttavia la presenza di capacità nucleari da entrambe le parti introdurrebbe un vincolo molto più forte contro l’escalation militare diretta.

In altre parole, la possibilità di una ritorsione nucleare renderebbe estremamente rischiosa qualsiasi decisione volta a intraprendere un conflitto su larga scala. Questo tipo di logica è già stato osservato in altre rivalità strategiche tra potenze nucleari, dove la presenza di capacità di distruzione reciproca ha contribuito a mantenere i conflitti entro livelli indiretti o limitati.

Naturalmente questo scenario non implicherebbe la scomparsa delle tensioni regionali. La competizione tra Iran, Israele e altri attori del Vicino Oriente continuerebbe probabilmente a manifestarsi attraverso forme indirette di confronto politico, economico e militare. Tuttavia la presenza di un equilibrio nucleare potrebbe ridurre la probabilità di una guerra convenzionale su larga scala tra le principali potenze della regione.

In questo senso la questione nucleare iraniana può essere interpretata anche come un problema di distribuzione della deterrenza nel sistema regionale. Per diversi decenni il Vicino Oriente è stato caratterizzato dalla presenza di un solo Stato dotato di capacità nucleari militari. L’eventuale acquisizione della bomba da parte dell’Iran modificherebbe questa configurazione, introducendo una forma di bilanciamento strategico che potrebbe contribuire a ridefinire i rapporti di forza regionali.

Questo non significa che la proliferazione nucleare rappresenti una soluzione priva di rischi. L’introduzione di nuovi attori nucleari comporta inevitabilmente nuove sfide in termini di gestione delle crisi e stabilità strategica. Tuttavia la storia delle relazioni internazionali mostra che la deterrenza nucleare ha spesso contribuito a ridurre la probabilità di conflitti diretti tra potenze rivali.

Alla luce di queste considerazioni, l’ipotesi di un Iran nucleare non può essere interpretata esclusivamente come uno scenario di destabilizzazione regionale. Essa rappresenta piuttosto un possibile cambiamento nella struttura dell’equilibrio strategico del Vicino Oriente, le cui conseguenze dipenderebbero in larga misura dal modo in cui gli attori regionali sceglierebbero di adattarsi a questa nuova realtà.

Conclusione

Come si è visto nei capitoli precedenti, il dibattito sul programma nucleare iraniano è spesso dominato da rappresentazioni che descrivono l’eventuale acquisizione dell’arma atomica da parte della Repubblica islamica come uno scenario inevitabilmente destabilizzante per il Vicino Oriente e per l’ordine internazionale. Questa interpretazione è diventata negli ultimi anni una delle premesse più diffuse nelle discussioni politiche e diplomatiche sulla sicurezza regionale.

L’analisi sviluppata in questo saggio suggerisce tuttavia che la relazione tra proliferazione nucleare e stabilità internazionale è più complessa di quanto venga generalmente rappresentato nel dibattito pubblico.

In primo luogo la letteratura teorica sulle relazioni internazionali mostra che la presenza di armi nucleari può, in determinate circostanze, contribuire a stabilizzare i rapporti tra potenze rivali. La logica della deterrenza introduce infatti un livello di rischio tale da rendere estremamente costoso qualsiasi confronto militare diretto tra Stati dotati di capacità nucleari.

In secondo luogo l’esperienza storica mostra che l’acquisizione della bomba da parte di nuovi attori non ha sempre prodotto l’instabilità prevista da molte analisi politiche. In diversi contesti la presenza di arsenali nucleari ha contribuito a trasformare rivalità potenzialmente esplosive in forme di competizione più contenute.

Infine la struttura strategica del Vicino Oriente presenta una caratteristica spesso trascurata nel dibattito internazionale: la presenza di uno Stato dotato di capacità nucleari militari da diversi decenni. In questo contesto l’eventuale acquisizione dell’arma nucleare da parte dell’Iran non introdurrebbe per la prima volta la deterrenza nucleare nella regione, ma modificherebbe piuttosto la distribuzione della deterrenza già esistente.

Questo non significa che la proliferazione nucleare rappresenti un fenomeno privo di rischi. L’ingresso di nuovi attori nel club delle potenze nucleari comporta inevitabilmente nuove sfide in termini di gestione delle crisi e di stabilità strategica. Tuttavia la storia delle relazioni internazionali suggerisce che gli Stati dotati di armi nucleari tendono a comportarsi con una prudenza maggiore proprio a causa delle conseguenze potenzialmente catastrofiche di un conflitto.

Alla luce di queste considerazioni, l’ipotesi di un Iran nucleare non può essere analizzata esclusivamente attraverso la lente della destabilizzazione. Essa rappresenta piuttosto un possibile cambiamento nella distribuzione del potere e della deterrenza nel Vicino Oriente, le cui conseguenze dipenderebbero in larga misura dal comportamento degli attori regionali e dalle dinamiche dell’equilibrio strategico.

La domanda posta all’inizio di questo saggio – se un Iran dotato di armi nucleari renderebbe il Vicino Oriente più stabile – non ammette quindi una risposta semplice. Tuttavia una cosa appare chiara: la relazione tra proliferazione nucleare ed equilibrio internazionale non è lineare. In alcuni casi l’arma nucleare ha contribuito ad aumentare i rischi, in altri ha reso più improbabili conflitti diretti tra potenze rivali.

Comprendere questa ambivalenza è essenziale per analizzare con maggiore realismo una delle questioni strategiche più controverse del nostro tempo.

NOTE

[1] Rai News, Meloni al Senato su crisi in Medio Oriente e stabilità dei mercati energetici: comunicazioni al Parlamento, 11 marzo 2026, http://www.rainews.it/maratona/2026/03/meloni-al-senato-su-crisi-in-medio-oriente-e-stabilita-dei-mercati-energetici-comunicazioni-parlamento-a9c9ec70-cced-4273-96ae-be161b3d2ba7.html

[2] David Patrikarakos, Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State, I.B. Tauris, London 2012, pp. 17-25; Mark Fitzpatrick, Iran’s Nuclear, Chemical and Biological Capabilities: A Net Assessment, International Institute for Strategic Studies, London 2011.

[3] Islamic Republic of Iran, Statement of the Islamic Republic of Iran to the International Atomic Energy Agency, Vienna, agosto 2005, cit. in IRNA, “Fatwa of Ayatollah Khamenei forbidding nuclear weapons”, disponibile all’indirizzo:

https://www.juancole.com/2005/08/irna-carries-iran-statement-to-iaea-on-khamenei-fatwa-forbidding-nuclear-weapons.html.

[4] Reuters, Iran names Khamenei’s son, Mojtaba, as new supreme leader, state media report, 8 marzo 2026, disponibile all’indirizzo:

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-names-khameneis-son-mojtaba-new-supreme-leader-state-media-report-2026-03-08/

[5] Kenneth N. Waltz, Why Iran Should Get the Bomb: Nuclear Balancing Would Mean Stability, «Foreign Affairs», vol. 91, n. 4, luglio–agosto 2012, pp. 2–5, disponibile all’indirizzo: https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Waltz.pd.

[6] John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton, New York 2001.

[7] Scott D. Sagan, More Will Be Worse, in «The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed», W.W. Norton, New York 2003.