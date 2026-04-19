“Non abbiamo cercato e non cerchiamo la guerra, ma non rinunceremo in alcun modo ai nostri legittimi diritti e, in questa direzione, consideriamo l’intero Fronte della Resistenza in modo unitario.” Guida Suprema (09/03/2026)

L’accordo di cessate il fuoco di due settimane tra l’Iran e gli Stati Uniti, sebbene a prima vista possa apparire come un segnale di allentamento delle tensioni e un’opportunità per i negoziati, riflette in pratica una riconfigurazione del campo di battaglia e una gestione indiretta del conflitto da parte degli Stati Uniti. La simultaneità tra l’annuncio della tregua e gli attacchi del regime sionista contro il Libano e le infrastrutture energetiche iraniane, unitamente al potenziale accrescimento del ruolo degli alleati arabi degli Stati Uniti nel Golfo Persico, evidenzia come la guerra si stia riproducendo sotto le spoglie di un “conflitto multifronte”. Di contro, le fratture interne al fronte dei guerrafondai ne precludono il successo; in questo scenario, le nazioni e i governi indipendenti, adottando un pragmatismo fondato sui valori umani, saranno in grado di porre fine alla crisi.

Inquadramento del problema

L’annuncio di un cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, alla vigilia dell’ingresso del conflitto nel suo quarantesimo giorno, ha apparentemente offerto un’opportunità per la riduzione delle tensioni e per un movimento verso il contenimento della crisi in uno dei momenti storici più delicati della regione dell’Asia occidentale. Questo accordo – mediato da terze parti (Cina e Pakistan) e finalizzato a prevenire l’allargamento del conflitto, ad attenuare le pressioni economiche derivanti dalla crisi energetica globale e a garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz – è stato rapidamente accolto con favore dagli attori regionali e internazionali. Tuttavia, gli sviluppi sul campo restituiscono simultaneamente un quadro differente e complesso. I massicci attacchi del regime sionista contro il Libano, diretti anche verso aree civili, insieme al perdurare degli scontri nella regione del Golfo Persico successivamente all’annuncio del cessate il fuoco, sollevano un interrogativo fondamentale: questo cessate il fuoco rappresenta un accordo autentico, inteso come una reale de-escalation delle ostilità verso un trattato di pace duraturo, o indica semplicemente un mutamento nel paradigma bellico, passando da un confronto diretto a un'”esternalizzazione” del conflitto da parte degli Stati Uniti ai propri alleati regionali contro l’Iran?

La natura del cessate il fuoco: una cessazione temporanea delle ostilità, non la fine della guerra!

Il cessate il fuoco concordato possiede una natura intrinsecamente limitata, condizionata e temporalmente definita. L’accordo prevede l’interruzione degli attacchi diretti da parte degli Stati Uniti e del regime sionista sul suolo iraniano e contro l’area della Resistenza nella regione, limitatamente a un periodo di due settimane, con la mediazione di attori regionali e internazionali (Pakistan e Cina) per favorire i colloqui a Islamabad. Ciononostante, permangono profonde fratture strutturali e le posizioni ufficiali e dichiarate di entrambe le parti indicano l’esistenza di una profonda sfiducia reciproca. Pertanto, in ultima analisi, questa tregua non deve essere interpretata come la conclusione della guerra, bensì esclusivamente come una pausa tattica all’interno di una disputa ancora irrisolta.

La perpetuazione della violenza attraverso il tentativo di trascinare l’Iran in un conflitto multifronte

La caratteristica preminente di questo cessate il fuoco, che lo rende un fenomeno meritevole di indagine, non risiede unicamente nei suoi limiti, ma nella sua coincidenza temporale con l’intensificazione delle violenze in altri teatri operativi. Solo poche ore dopo l’annuncio della tregua, il regime sionista, escludendo il fronte libanese dall’accordo, ha lanciato attacchi su vasta scala mirati a massimizzare le perdite civili per indebolire la Resistenza in Libano. Tali attacchi, per volume, estensione geografica, livello di vittime e distruzione delle infrastrutture, risultano paragonabili a quelli perpetrati dal medesimo regime contro Gaza in seguito agli eventi del 7 ottobre. La repentina inosservanza degli impegni da parte dei funzionari statunitensi, che hanno lasciato mano libera al regime sionista in Libano, non costituisce solo un precoce indicatore di violazione del cessate il fuoco, ma si configura come parte integrante di una strategia attiva volta a mantenere, se non ad accrescere, la pressione militare sull’Iran. Su un altro livello, i resoconti relativi agli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane nelle isole di Lavan e Sirri, nonché l’attivazione dei sistemi di difesa aerea in alcuni Paesi arabi del Golfo Persico, indicano che l’estensione del conflitto non si è ridotta, ma si sta espandendo verso nuove aree geografiche e coinvolgendo nuovi attori. In tale contesto, si può argomentare che il recente cessate il fuoco rientri in una macro-strategia degli Stati Uniti, il cui fine non è la conclusione della guerra, bensì la gestione del conflitto con costi inferiori e un maggiore controllo operativo da parte della Casa Bianca. L’esperienza dei conflitti statunitensi dell’ultimo quarto di secolo in Afghanistan e in Iraq, oltre ai limitati interventi in Siria, ha dimostrato che l’intervento militare diretto comporta ingenti costi finanziari, umani e politici per Washington. Al contrario, l’impiego delle capacità degli alleati regionali e l’uso di strumenti indiretti consentono di esercitare pressione a costi nettamente inferiori. In questo schema, il cessate il fuoco temporaneo funge da strumento di “ricalibrazione”: un’interruzione momentanea dello scontro diretto atta a scongiurare un’escalation incontrollabile, pur preservando la pressione strategica attraverso canali alternativi. Si tratta di un modello definibile come “esternalizzazione del conflitto”, che si traduce nel trasferimento degli oneri operativi ad attori allineati con i macro-obiettivi statunitensi, ma soggetti a minori vincoli normativi.

Il ruolo del regime sionista nella strategia della guerra multifronte

La posizione ufficiale di Tel Aviv, secondo cui il cessate il fuoco non include il Libano, unita alla prosecuzione dei brutali attacchi, costituisce l’esplicita manifestazione di una strategia duale: l’accettazione di una pausa temporanea su un fronte (l’Iran) mentre l’altro (il Libano) non solo rimane attivo, ma subisce un’intensificazione delle offensive. Questa segregazione dei fronti consente al regime sionista di eludere una violazione formale del cessate il fuoco, mantenendo intatta la pressione militare sull’Asse della Resistenza. Dal punto di vista strategico, ciò implica l’assenza di interruzioni operative nel contrasto alla Resistenza, la separazione di Hezbollah dall’Iran e dagli accordi regionali e, parallelamente, il porre l’Iran in un dilemma morale riguardo alla difesa dei propri alleati, al fine di generare divisioni. Inoltre, l’escalation israeliana può essere interpretata come il tentativo di colmare il vuoto tattico lasciato dal parziale ritiro statunitense dal confronto diretto. In un contesto in cui Washington, spinta da considerazioni interne e dal timore di un conflitto su scala più vasta, propende per una riduzione della propria presenza diretta, il regime sionista – in qualità di principale alleato regionale – assume un ruolo più assertivo nel mantenere la pressione sull’Iran e sui suoi partner. Questa divisione del lavoro non scritta (o forse codificata in via riservata) genera una sinergia strategica che permette agli Stati Uniti di perseguire i propri obiettivi strategici a costi ridotti.

Il ruolo degli alleati arabi degli Stati Uniti nella strategia multifronte

Le precedenti evidenze circa il coinvolgimento diretto di Paesi come gli Emirati Arabi Uniti negli attacchi alle infrastrutture iraniane (e successivamente agli impianti petroliferi e petrolchimici di Lavan e Sirri), in concomitanza con l’innalzamento dello stato di allerta militare e l’attivazione dei sistemi antiaerei in questi Stati poche ore dopo l’ufficializzazione della tregua, suggeriscono l’ingresso di tali governi in una nuova equazione di sicurezza. Questo trend, qualora si consolidasse, potrebbe preludere alla formazione di una coalizione operativa informale caratterizzata da una ridistribuzione delle responsabilità tra molteplici attori, superando così il bipolarismo del conflitto. La conseguenza di tale evoluzione è l’emersione di un paradigma definibile come “guerra multifronte”; un conflitto contraddistinto da linee di scontro opache, pluralità di attori coinvolti e molteplici livelli di ingaggio, operanti simultaneamente da attacchi militari diretti a operazioni cibernetiche e di sabotaggio. In un simile paradigma, le tregue limitate non pongono fine alla guerra, ma rischiano di riprodurre costantemente la geografia della violenza.

Sfide e incertezze

Per l’Iran, l’ingresso in una guerra multifronte pone sfide strategiche di grande complessità; specularmente, queste stesse sfide infondono speranza nel blocco americano-sionista per sfuggire all’attuale vuoto di obiettivi e di senso.

Primo: L’aumento simultaneo della pressione su molteplici fronti, dal Libano al Golfo Persico, complica la gestione delle risorse e l’assegnazione delle priorità.

L’aumento simultaneo della pressione su molteplici fronti, dal Libano al Golfo Persico, complica la gestione delle risorse e l’assegnazione delle priorità. Secondo: L’ambiguità circa l’identità degli esecutori degli attacchi (nella presunta assenza degli Stati Uniti) rende complessa una ritorsione diretta da parte iraniana, accrescendo il rischio di risposte asimmetriche.

L’ambiguità circa l’identità degli esecutori degli attacchi (nella presunta assenza degli Stati Uniti) rende complessa una ritorsione diretta da parte iraniana, accrescendo il rischio di risposte asimmetriche. Terzo: Il rischio di un logoramento progressivo delle capacità militari, economiche e della resilienza sociale dell’Iran. Inoltre, il perpetuarsi di questa tendenza a livello regionale può acuire l’instabilità sistemica estendendo il conflitto al settore energetico, minacciando le rotte marittime e accrescendo il peso degli attori non statali, indicatori tutti di una transizione verso un ordine di sicurezza fluido e imprevedibile, dove gli accordi temporanei non garantiscono una de-escalation strutturale.

Considerando la transizione statunitense verso una gestione per procura del conflitto, è prevedibile la reiterazione di tali dinamiche: tregue circoscritte a livello formale accompagnate dal mantenimento o dall’escalation degli scontri su livelli indiretti. Di conseguenza, il recente cessate il fuoco rappresenta non l’epilogo di una crisi, ma uno snodo cruciale nella sua mutazione morfologica; il momento in cui la guerra evolve da scontro diretto a fenomeno multistrato, reticolare e in larga misura aleatorio. In tale quadro, qualunque policy decisionale ancorata ai modelli dottrinali classici della guerra diretta riscontrerà gravi limiti cognitivi e operativi.

Superamento dello stallo?

Indubbiamente, sino ad oggi l’Iran ha gestito efficacemente la crisi. Nonostante i gravosi costi sostenuti, si registrano tre macro-risultati destinati a influenzare gli assetti futuri: Rafforzamento del capitale sociale e ravvivamento dello spirito epico della nazione iraniana. Riallineamento dell’opinione pubblica globale, che identifica l’Iran come il baluardo contro la macchina distruttiva e denigratoria dell’asse Trump-Netanyahu. Bilanciamento e interazione sinergica tra i teatri operativi militari, economici e diplomatici, accompagnati dall’iniziativa strategica e dallo sfruttamento ottimale della propria peculiare geopolitica. L’Iran ha adottato quale programma tassativo la “prevenzione dell’espansione del conflitto” e la “preservazione delle capacità di deterrenza”.

È altrettanto innegabile l’esistenza di profonde fratture strutturali nel fronte avversario: Frattura tra Israele e Stati Uniti: Da un lato, un regime sionista incline all’aggressione; dall’altro, un’amministrazione statunitense vulnerabile al protrarsi del conflitto nei mesi a venire, gravata dalle incognite dell’imminente stagione elettorale. Frattura latente (ma concreta) tra i Paesi del Golfo e l’asse USA-Israele: Nazioni che, dopo quattro decenni di concessioni, non hanno ottenuto nemmeno le garanzie minime di sicurezza da coloro che hanno innescato questa crisi. In questo quadro, attori statali quali il Qatar e l’Oman ricercano, con pragmatismo, vie d’uscita più razionali. Da tre decenni, l’Iran promuove incessantemente un’alleanza regionale fraterna per la pace e la sicurezza sostenibile nel Golfo Persico e nel Mare dell’Oman, fondata sull’azione collettiva di tutti gli attori dell’area. Frattura transatlantica (NATO-USA): L’Europa non nutre più alcuna fiducia in Trump e gli attuali governi europei sono consapevoli che assecondarne l’agenda – ignorando l’opinione pubblica antisionista – comporterebbe la perdita del consenso elettorale. Frattura interna agli Stati Uniti: Lo pseudo-movimento MAGA, che propugnava la restaurazione dell’egemonia americana, ha di fatto fallito. L’attuale postura di Washington sembra ridursi all’imperativo “Prima Israele”, il che sottopone Trump a pressioni senza precedenti persino all’interno del proprio schieramento partitico.



Alla luce di ciò, appare improbabile che le pseudo-strategie tardive dei signori della guerra possano conseguire un successo tangibile. D’altro canto, l’opposizione alla guerra e a chi la fomenta è un imperativo morale che incombe su ogni Stato e Nazione ancorata ai valori umani; in tale contesto, le confessioni religiose ricoprono un ruolo pionieristico nell’invocare la pace e nel ripudiare il bellicismo, come magistralmente esemplificato da Papa Leone XIV, eretto a paradigma universale e la cui empatia è stata profondamente apprezzata da numerosi studiosi musulmani in Iran.

L’Iran – non esclusivamente in virtù dei successi riportati nella recente crisi, ma per il retaggio della sua civiltà e del suo popolo – si erge ad attore autorevole, responsabile e stabilizzatore nel Nuovo Ordine Mediorientale. Esso possiede la capacità di sopperire a diverse delle prevedibili esigenze e sfide dell’Europa nel nascente assetto geopolitico, offrendo cooperazione, creazione di opportunità, un mercato di 90 milioni di consumatori e una collocazione privilegiata lungo un corridoio strategico inestimabile che funge da cerniera tra l’asse indo-cinese, l’Asia Centrale e la Russia. Il rispetto reciproco e la storica affinità che legano le nazioni di Iran e Italia rappresentano un archetipo di tale capitale relazionale, i cui frutti i due popoli attendono di raccogliere a seguito di due decenni di sanzioni improduttive e antipopolari.