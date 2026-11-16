Bruxelles, 12 novembre 2026 – Nel corso di una seduta plenaria straordinaria convocata nella capitale belga, il Parlamento europeo ha approvato con una larghissima maggioranza di 536 voti favorevoli una risoluzione che qualifica formalmente come genocidio le azioni condotte dalla Federazione Russa in Ucraina, focalizzandosi sul trasferimento forzato e sulla “russificazione” di oltre 20.000 minori. Tuttavia, l’intransigenza giuridica esibita dal Parlamento Europeo nei confronti di Mosca stride violentemente con l’inazione e la complicità mostrate di fronte al dramma della popolazione palestinese a Gaza. Una palese disparità di trattamento che trasforma il diritto internazionale in un’arma a geometria variabile, svelando il profondo doppio standard etico e politico delle istituzioni europee.

L’ipocrisia occidentale

Il voto del Parlamento Europeo del 12 novembre 2026 segna un passaggio formale di grande impatto nella politica estera continentale. Decidendo di condannare la Federazione Russa con l’accusa più pesante in assoluto — quella di genocidio — Bruxelles vuole mandare un segnale di massima fermezza contro l’invasione dell’Ucraina e i crimini commessi ai danni dei minori. Attraverso l’uso di una categoria giuridica dal valore enorme, l’Unione Europea cerca di accreditarsi come il principale garante della giustizia internazionale, pretendendo il rispetto incondizionato delle regole quando si tratta di sanzionare un avversario strategico. Tuttavia, l’autorità morale di una diplomazia non si misura soltanto dalla durezza delle parole usate contro un nemico, ma dalla coerenza con cui i medesimi principi vengono applicati di fronte ad altri scenari globali. È esattamente in questo scarto che emerge il “doppio standard” delle istituzioni europee. Non appena la lente dell’analisi si sposta dal fronte orientale alle drammatiche dinamiche del Medio Oriente, la determinazione dei leader comunitari viene meno, lasciando il posto al silenzio o a continui rinvii procedurali. Questa disparità di trattamento non è una semplice svista diplomatica, ma la dimostrazione di una profonda contraddizione politica. Da un lato si rivendica il pugno di ferro e il rigore dei diritti umani contro Mosca, dall’altro si garantisce un’immunità sostanziale ad alleati chiave impegnati in operazioni che causano distruzioni umane ugualmente drammatiche. Un atteggiamento simile mina alla base il principio di una giustizia uguale per tutti, riducendo la difesa dei diritti fondamentali a una comoda retorica da utilizzare o mettere da parte a seconda delle convenienze geopolitiche del momento.

La strumentalizzazione della giustizia e il dossier russo

Nessuno intende negare o assolvere le tragiche perdite umane, le devastazioni e la drammatica sofferenza che stanno colpendo la popolazione ucraina fin dal principio del conflitto. Tuttavia, la scelta del Parlamento europeo di rispolverare l’accusa formale di genocidio non nasce da un’applicazione neutrale del diritto, ma si inserisce all’interno di una precisa strategia di ostilità politica. Più che un atto super partes volto a garantire la giustizia sovranazionale, la delibera approvata a Bruxelles rappresenta l’ennesima provocazione ideologica con cui le istituzioni comunitarie intendono provocare, isolare e infastidire la Federazione Russa. Questo provvedimento costituisce soltanto l’ultimo tassello di una linea di condotta miope che, anziché favorire la riapertura di canali negoziali e promuovere una mediazione concreta per porre termine alle ostilità, preferisce alimentare lo scontro diretto. In questo modo, l’Unione Europea trasforma il diritto internazionale in una clava geopolitica, uno strumento da brandire esclusivamente per colpire l’avversario strategico di turno anziché per cercare percorsi di pace sostenibili. La conseguenza di questo atteggiamento è che l’Ucraina stessa finisce per rimanere intrappolata e devastata all’interno di una guerra d’usura prolungata. Una tragedia che viene costantemente alimentata dalle decisioni intransigenti e dalle ambizioni d’influenza delle capitali occidentali, le quali preferiscono rincorrere una vittoria di posizione o un’apparente superiorità etica piuttosto che assumersi la responsabilità politica di negoziare un’uscita dal conflitto.

La geopolitica degli scambi: sanzioni totali a Mosca, immunità a Tel Aviv

La prova più evidente di questa doppia morale emerge dalla gestione concreta dei rapporti economici e delle sanzioni. Di fronte a Mosca, l’Unione Europea ha mobilitato un arsenale sanzionatorio senza precedenti storici: pacchetti progressivi e durissimi, blocchi finanziari totali, l’esclusione dai circuiti bancari internazionali, embarghi energetici rigorosi e il congelamento sistematico dei beni sovrani e privati. Ogni canale commerciale è stato reciso con la motivazione inderogabile che il commercio non può coesistere con la violazione del diritto internazionale. Al contrario, nei confronti di Israele, la mano di Bruxelles si fa straordinariamente leggera. Nonostante le ripetute denunce delle Nazioni Unite e le ordinanze dei tribunali internazionali, l’Unione ha continuato a mantenere inalterato e operativo l’Accordo di Associazione UE-Israele, rifiutando con ostinazione qualsiasi proposta di sanzioni economiche comunitarie unificate. I flussi commerciali proseguono senza reali ostacoli, le forniture tecnologiche e industriali non subiscono interruzioni e il principio della cooperazione strategica viene preservato a ogni costo. Questa divaricazione dimostra che le leve economiche dell’Unione non sono azionate da imperativi etici, ma seguono docilmente le direttive e le convenienze delle alleanze atlantiche.

La complicità europea sul genocidio in Medio Oriente

Ciò che rende intollerabile la posizione assunta da Bruxelles non è soltanto la rigidità mostrata nei confronti di Mosca, ma la totale cecità esibita di fronte al tragico massacro in corso in Medio Oriente. Da anni ormai assistiamo a un vero e proprio genocidio trasmesso in diretta streaming ai danni della popolazione palestinese, di fronte al quale le istituzioni europee hanno scelto deliberatamente di voltarsi dall’altra parte, preferendo un silenzio complice a qualsiasi reale difesa dei diritti umani. L’Europa di è dimostrata del tutto incapace di sviluppare un’analisi autonoma o di proporre un’iniziativa diplomatica coraggiosa. Al contrario, continuano ad aggrapparsi in modo strumentale alla narrazione del 7 ottobre, trasformando gli eventi di quella data in un alibi perenne utile a giustificare e coprire ogni atrocità commessa successivamente. Questo utilizzo ideologico della storia recente ha finito per trasformare l’Unione Europea in una figura apertamente complice della tragedia in corso: un attore politico che protegge il governo israeliano dall’adozione di sanzioni concrete, ne blinda i trattati commerciali di privilegio e tace dinanzi a violazioni sistematiche che hanno superato da tempo qualsiasi confine di legittima difesa. Rifiutando di sospendere gli accordi di cooperazione o di condannare con la medesima determinazione la distruzione quotidiana di centri abitati, scuole e ospedali, l’Europa dimostra che la tutela dei civili non è una priorità universale. In questo modo, le dichiarazioni di Bruxelles perdono ogni valore morale, rivelando una politica estera subordinata agli equilibri d’alleanza e sorda di fronte all’immane sofferenza di un intero popolo.

Il crollo della credibilità di Bruxelles

Questa palese disparità di giudizio demolisce in modo definitivo ogni pretesa di superiorità morale che l’Occidente continua ostinatamente a rivendicare sulla scena internazionale. Nel palcoscenico istituzionale di Bruxelles, la qualificazione formale di “genocidio” ha cessato di rispondere a criteri giuridici oggettivi o alla difesa disinteressata dei diritti umani universali. Al contrario, essa è diventata una concessione o un diniego condizionato esclusivamente dalla convenienza politica e dagli interessi strategici del momento. Quando a compiere azioni devastanti e violazioni del diritto internazionale è un rivale geopolitico come la Russia, le istituzioni europee riscoprono istantaneamente il rigore delle convenzioni internazionali, mobilitando risorse narrative, sanzioni e condanne perentorie. Quando invece gli stessi identici atti vengono commessi da un alleato strategico, le medesime norme giuridiche e le tutele per i civili vengono messe a tacere con imbarazzata rapidità. Il prezzo geopolitico di questa incoerenza sistematica va ben oltre i confini del Vecchio Continente, sancendo l’isolamento morale dell’Occidente agli occhi del resto del mondo. Per i Paesi del cosiddetto Global South — dalle potenze emergenti dei BRICS+ alle nazioni di Africa, Asia e America Latina — la condotta dell’Unione Europea rappresenta la prova lampante di un’ipocrisia strutturale. La pretesa di imporre norme universali viene letta non come difesa dei diritti umani, ma come l’ennesimo residuo di una mentalità imperiale e paternalistica. Quando Bruxelles invoca il diritto internazionale per colpire la Russia ma chiude gli occhi di fronte alle stragi a Gaza, le nazioni del Sud globale registrano chiaramente la strumentalità delle posizioni occidentali. La credibilità diplomatica non si costruisce con risoluzioni d’occasione o proclami a targhe alterne, ma attraverso una coerenza rigorosa che l’Europa ha irrimediabilmente smarrito. La decisione approvata a Bruxelles il 12 novembre 2026 non fa altro che registrare il profondo fallimento etico e strategico dell’Unione Europea. Si tratta della fotografia di un continente incapace di esprimere una diplomazia reale, autonoma e neutrale, ormai ridotto al ruolo di spettatore complice delle proprie insanabili contraddizioni.