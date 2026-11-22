Introduzione

A due anni dall’inizio delle proteste seguite al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, la Serbia si trova di fronte a una svolta politica di portata storica. Le elezioni parlamentari del 25 ottobre 2026 hanno sancito la vittoria della Lista studentesca, che ha conquistato 140 dei 250 seggi dell’Assemblea nazionale, ponendo fine alla lunga egemonia politica del Partito progressista serbo (SNS) di Aleksandar Vučić.

Nato come movimento di protesta contro la corruzione e l’opacità delle istituzioni, il movimento studentesco si prepara ora ad assumere la responsabilità di governo. Ma il cambiamento della classe dirigente solleva interrogativi che vanno ben oltre la politica interna. Quale sarà la collocazione internazionale della Serbia? La nuova maggioranza intende abbandonare la tradizionale neutralità militare e il delicato equilibrio diplomatico fra Occidente, Russia e Cina?

Le prime dichiarazioni dei vincitori e, soprattutto, il loro programma politico sembrano tuttavia escludere che il cambiamento della classe dirigente si traduca in un riallineamento geopolitico della Serbia. La Lista studentesca appare intenzionata a coniugare un profondo rinnovamento delle istituzioni con il mantenimento della neutralità militare e dei tradizionali rapporti diplomatici con Russia, Cina e Occidente. La discontinuità potrebbe manifestarsi, piuttosto, in alcuni ambiti specifici della politica estera. Particolarmente significativa, in questo senso, è la posizione assunta dai rappresentanti del movimento nei confronti della cooperazione militare con Israele, che negli ultimi anni aveva conosciuto una notevole espansione.

Israele, la prima frattura

Il primo segnale di discontinuità della nuova maggioranza serba non è arrivato da Bruxelles, Mosca o Washington, ma dal rapporto con Tel Aviv. Filip Ubović, uno dei rappresentanti della Lista studentesca, ha annunciato l’intenzione di interrompere le esportazioni di armamenti verso Israele e di porre fine al progetto di produzione congiunta di droni sviluppato con la società israeliana Elbit Systems. Le dichiarazioni, riportate da Middle East Eye, intervengono mentre il movimento si prepara a passare dalla protesta alla responsabilità di governo. Non equivalgono ancora a un provvedimento esecutivo: misurano piuttosto la distanza che la Lista intende prendere da una delle direttrici più controverse della politica di Aleksandar Vučić.[1]

La questione assume un rilievo particolare se si considera la profondità dei legami militari costruiti negli ultimi anni. Un’inchiesta congiunta di BIRN e Haaretz ha ricostruito il forte incremento delle esportazioni serbe di armamenti verso Israele nel 2024, mentre la guerra a Gaza sollevava interrogativi sempre più pressanti sull’impiego finale delle forniture. Alla cooperazione commerciale si sono aggiunti acquisti serbi di sistemi d’arma israeliani e, nel 2026, il progetto di assemblaggio e produzione di velivoli senza pilota. Il presidente Vučić aveva presentato quest’ultimo come una conquista tecnologica e industriale; per i suoi avversari è invece il simbolo di una subordinazione degli interessi nazionali alle esigenze di un partner coinvolto nella devastazione di Gaza.[2]

La divergenza non riguarda il riconoscimento diplomatico della Palestina. La Serbia lo ha ereditato dalla Jugoslavia, che riconobbe lo Stato palestinese dopo la proclamazione del 1988. Belgrado ha dunque potuto mantenere relazioni formali con i palestinesi e, contemporaneamente, approfondire la cooperazione strategica con Israele. Proprio questa coesistenza è al centro della controversia: il riconoscimento di uno Stato non implica automaticamente una politica coerente con le sue rivendicazioni. La Lista studentesca propone, almeno nelle dichiarazioni dei suoi rappresentanti, di tradurre una posizione politica in scelte industriali e militari verificabili.[3]

Resta da capire se tale orientamento sarà effettivamente realizzato. Contratti già stipulati, impianti industriali, posti di lavoro e obbligazioni internazionali non possono essere cancellati senza costi. Inoltre la sospensione delle esportazioni e la revisione di una joint venture sono atti distinti: la prima può essere esercitata attraverso autorizzazioni amministrative, la seconda richiede l’esame della struttura societaria, delle clausole contrattuali e degli eventuali indennizzi. È dunque prematuro parlare di rottura compiuta. È però legittimo individuare in questa promessa il punto d’accesso a una domanda più ampia: la rivoluzione elettorale degli studenti cambierà soltanto gli uomini al potere, oppure anche il modo in cui la Serbia definisce i propri interessi?

La risposta non si trova soltanto nelle dichiarazioni sulla Palestina. Richiede di ricostruire l’origine del movimento, il suo rapporto con le istituzioni e soprattutto il programma che intende applicare. Un esame di quest’ultimo, infatti, restituisce un’immagine assai meno prevedibile di quella suggerita dalla contrapposizione fra un vecchio governo filorusso e una nuova opposizione necessariamente filo-occidentale.

Da Novi Sad al Parlamento

Il 1° novembre 2024 il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad provocò una tragedia che divenne rapidamente il simbolo di una crisi politica nazionale. Le contestazioni non si limitarono alle responsabilità tecniche dell’opera. I manifestanti collegarono l’accaduto alla gestione degli appalti pubblici, all’opacità delle decisioni amministrative e a un sistema di potere nel quale il confine fra partito, Stato e interessi privati appariva sempre più labile. Le proteste degli studenti universitari trasformarono una domanda di giustizia per le vittime in una contestazione della struttura stessa del governo.[4]

La forza della mobilitazione derivò anche dalla sua forma organizzativa. Assemblee, occupazioni e coordinamenti universitari conferirono alla protesta una legittimazione diversa da quella dei partiti di opposizione tradizionali. L’assenza di una figura di guida immediatamente riconoscibile rese più difficile ridurre il movimento a un singolo avversario politico; allo stesso tempo, pose il problema di come assumere decisioni rapide e unitarie. La partecipazione di insegnanti, professionisti e altri settori della società allargò la protesta oltre il perimetro universitario, rendendo plausibile la trasformazione di un movimento di piazza in una proposta di governo.

La svolta arrivò con le elezioni anticipate del 25 ottobre 2026. I risultati definitivi, annunciati dalla commissione elettorale, assegnarono alla Lista studentesca 140 dei 250 seggi dell’Assemblea nazionale e alla formazione guidata da Vučić 103 seggi. La maggioranza assoluta attribuisce ai vincitori una possibilità concreta di governo senza che questo equivalga, tuttavia, a un controllo immediato degli apparati dello Stato. Il passaggio dalla vittoria elettorale all’esercizio del potere è un processo distinto, scandito dalla formazione dell’esecutivo, dalle nomine e dalle resistenze delle strutture amministrative.[5]

Un elemento singolare è la composizione della rappresentanza parlamentare. Il movimento è stato guidato dagli studenti, ma ha affidato molti seggi a docenti, esperti e personalità della società civile. Si tratta di una soluzione comprensibile sul piano delle competenze e dell’esperienza professionale, ma non priva di tensioni: chi detiene l’autorità politica, le assemblee che hanno generato la mobilitazione o i parlamentari che rispondono costituzionalmente del proprio mandato? La scelta di candidati esterni alle università può preservare la funzione di controllo del movimento; può anche produrre una progressiva separazione fra la sua base e le decisioni del governo.

Le difficoltà più immediate riguardano l’eredità istituzionale. La lunga predominanza del Partito progressista serbo ha intrecciato potere politico, amministrazione, imprese pubbliche e mezzi d’informazione. La nuova maggioranza promette di spezzare tali legami, ma la rimozione di dirigenti o funzionari non può sostituire la costruzione di procedure imparziali. Un’epurazione generalizzata condotta senza garanzie riprodurrebbe, con segno opposto, la logica della subordinazione politica delle istituzioni. Per questo la credibilità della svolta dipenderà dalla capacità di distinguere le responsabilità penali, da accertare giudiziariamente, dalle responsabilità politiche e dalla necessità di continuità amministrativa.

Le indagini e i provvedimenti riguardanti presunti abusi contro manifestanti e casi di corruzione, riportati dalla stampa internazionale dopo le elezioni, indicano quanto il terreno sia delicato. Le accuse devono essere verificate nei procedimenti competenti; non possono essere trasformate in condanne preventive. Ma l’esistenza stessa di tali inchieste rivela l’ampiezza del conflitto attorno alla legalità dello Stato. L’esito della vicenda serba si misurerà anche dalla capacità della maggioranza di garantire un accertamento indipendente dei fatti, senza trasformare la giustizia in una prosecuzione della lotta politica.[6]

La vicenda presenta così un paradosso: un movimento nato dalla sfiducia verso le istituzioni deve ora dimostrare di poterle ricostruire. Non basta vincere contro un sistema percepito come corrotto; occorre sostituire alle reti personali regole stabili, trasparenti e applicabili anche ai nuovi governanti. È qui che la memoria della Serbia del 2000 torna inevitabilmente a imporsi.

Il precedente di Otpor e il problema dell’influenza esterna

Il confronto con Otpor, protagonista della mobilitazione contro Slobodan Milošević nel 2000, è inevitabile, ma non può essere condotto attraverso una semplice analogia generazionale. L’immagine di giovani che contestano un potere consolidato costituisce una somiglianza superficiale. Per comprendere la natura politica dei due fenomeni occorre invece esaminare il contesto internazionale, le risorse organizzative e finanziarie, i rapporti con i partiti e gli obiettivi perseguiti.

Nel caso di Otpor, il sostegno statunitense all’opposizione serba non appartiene al terreno delle congetture. Un’inchiesta di Michael Dobbs pubblicata sul Washington Post nel dicembre 2000 documentò l’impiego di consulenti politici, sondaggi, programmi di formazione e assistenza finanziaria destinati alle forze contrarie a Milošević. Fra i soggetti coinvolti figuravano istituzioni e organizzazioni statunitensi attive nella promozione della democrazia, come USAID, National Democratic Institute e International Republican Institute. La formazione di attivisti e il trasferimento di tecniche di mobilitazione nonviolenta contribuirono a strutturare la campagna contro il presidente jugoslavo.[7]

La cifra complessiva dell’assistenza americana all’opposizione non deve essere confusa con l’ammontare ricevuto direttamente da Otpor. È una distinzione decisiva, spesso cancellata nelle ricostruzioni polemiche. Ma il dato qualitativo rimane: il rovesciamento politico del 2000 si sviluppò in un ambiente nel quale Washington perseguiva apertamente l’obiettivo di rimuovere Milošević e disponeva di strumenti per sostenere gli attori interni capaci di contribuire a quel risultato. Interpretare Otpor come un episodio delle successive «rivoluzioni colorate» significa dunque richiamare una dinamica di intervento esterno effettivamente documentata, non soltanto un’etichetta retorica.

Da ciò non discende, per automatismo, che ogni partecipante alle manifestazioni fosse manovrato dall’estero o che l’opposizione a Milošević non avesse basi sociali autonome. Il sostegno internazionale e l’esistenza di un malcontento interno possono coesistere. Il problema analitico consiste nel determinare quanto il primo abbia inciso sull’organizzazione, sulla strategia e sull’orientamento politico del secondo. Ridurre tutto a una cospirazione esterna sarebbe metodologicamente debole quanto descrivere Otpor come una mobilitazione spontanea, impermeabile agli interessi delle potenze straniere.

È inoltre necessario distinguere l’esito elettorale del 2000 dal bilancio successivo. La caduta di Milošević non produsse automaticamente un’amministrazione libera da corruzione, clientelismo o condizionamenti oligarchici. L’assassinio di Zoran Đinđić nel 2003 e le difficoltà delle trasformazioni post-socialiste mostrarono quanto fosse fragile l’idea che il cambiamento della classe dirigente bastasse a rifondare lo Stato. Questa esperienza costituisce un precedente da interrogare criticamente, non un modello da celebrare.

Che cosa sappiamo, invece, del finanziamento della Lista studentesca del 2026? Un’inchiesta di Milan Ćulibrk per Radar, basata sui rendiconti preliminari depositati presso l’Agenzia serba per la prevenzione della corruzione, riferisce 26.408 donatori individuali e contributi complessivi pari a 231,7 milioni di dinari. È un dato di notevole rilievo, perché suggerisce una capacità di mobilitazione finanziaria interna e diffusa, difficilmente riducibile a una struttura sostenuta esclusivamente da pochi grandi finanziatori. I dati riguardano però la campagna elettorale e non esauriscono la storia economica delle proteste iniziate nel 2024.[8]

Per formulare un giudizio più ampio occorrerebbe ricostruire separatamente le risorse delle organizzazioni di sostegno, le spese pubblicitarie di soggetti terzi, gli eventuali contributi della diaspora e ogni possibile finanziamento proveniente da istituzioni straniere. La presenza di cittadini serbi residenti all’estero fra i sostenitori, per esempio, non equivale a un finanziamento di governi stranieri. Analogamente, l’esistenza di reti internazionali di attivismo o la simpatia espressa da ex esponenti di Otpor non dimostrano di per sé un rapporto di direzione operativa.

Il caso di CANVAS, organizzazione fondata da veterani di Otpor e impegnata nella formazione alla resistenza civile, richiede proprio questa cautela. La sua attenzione alla vicenda serba e la pubblicazione di analisi favorevoli al movimento contemporaneo sono elementi utili per studiare le continuità del repertorio politico. Non sono tuttavia una prova sufficiente che CANVAS abbia finanziato o controllato la Lista. Un’analisi rigorosa deve cercare contratti, trasferimenti, testimonianze verificabili e documenti organizzativi, anziché trasformare una prossimità ideologica in una catena di comando presunta.[9]

Il confronto fra il 2000 e il 2026 conduce quindi a una conclusione provvisoria ma importante. Nel primo caso disponiamo di una documentazione storica consistente sull’assistenza politica statunitense all’opposizione; nel secondo emergono, almeno nei rendiconti elettorali disponibili, indizi significativi di finanziamento popolare interno. Ciò non rende impossibili influenze esterne, ma impedisce di assumerle come spiegazione generale senza prove ulteriori. La questione più interessante diventa allora un’altra: quali interessi geopolitici esprime il programma dei vincitori? Se fosse soltanto lo strumento di un riallineamento occidentale, dovremmo trovarne traccia nelle scelte annunciate su NATO, Russia, Cina e Kosovo. Eppure il quadro che emerge è più complesso.

Il programma: riforma dello Stato senza rinuncia alla neutralità

Il programma ufficiale della Lista studentesca, articolato in numerosi settori, permette di superare le semplificazioni che hanno accompagnato la campagna elettorale. Non si limita a promettere legalità e lotta alla corruzione: formula un progetto di politica economica, amministrazione pubblica, difesa e relazioni internazionali. La sua lettura mostra una combinazione di riformismo istituzionale, intervento pubblico nell’economia e continuità di alcuni orientamenti fondamentali della politica estera serba.[10]

Sul terreno economico, la critica al modello fondato sul basso costo del lavoro è esplicita. Secondo il documento, la Serbia non può continuare ad attrarre investimenti esteri prevalentemente attraverso salari contenuti e sovvenzioni per ogni posto creato. La Lista propone di orientare gli incentivi verso imprese capaci di innalzare la produttività e la remunerazione dei lavoratori, sostenere ricerca e innovazione e rafforzare il legame fra università, istituti scientifici e sistema produttivo. Non è un programma di chiusura agli investimenti stranieri; è il tentativo di modificarne la qualità e le condizioni.[11]

Particolarmente significativo è l’impegno a mantenere sotto controllo pubblico le imprese strategiche. Il programma respinge privatizzazioni indiscriminate, prevede criteri più rigorosi per le nomine dei dirigenti e propone una strategia parlamentare della proprietà statale. Lo Stato conserverebbe quindi una funzione economica rilevante, ma dovrebbe esercitarla attraverso organi professionali e procedure verificabili, sottraendo le imprese pubbliche alla distribuzione partitica degli incarichi. La contraddizione da risolvere è evidente: rafforzare l’autonomia gestionale delle aziende senza svuotare la responsabilità democratica sulle scelte strategiche.

Anche il fisco viene concepito come strumento di riequilibrio. La Lista propone una tassazione più progressiva dei redditi, un aumento della quota salariale esente, una maggiore imposizione sui grandi patrimoni immobiliari e sulle eredità elevate. Accanto a tali misure compare il progetto di una banca di sviluppo, destinata a favorire investimenti produttivi e innovazione. L’impianto non corrisponde a una rottura anticapitalistica, ma neppure a un semplice programma di liberalizzazione: si avvicina piuttosto a una concezione dello sviluppo nella quale lo Stato corregge le distorsioni del mercato e protegge settori ritenuti strategici.

La credibilità di queste proposte dipenderà tuttavia dalla loro attuazione. Una banca pubblica può sostenere investimenti che il credito commerciale trascura, ma può anche diventare un nuovo centro di distribuzione clientelare. Un’impresa statale può preservare infrastrutture essenziali, ma può ugualmente essere utilizzata per consolidare reti di fedeltà. La vera differenza rispetto al passato non sarà quindi misurata dalla sola estensione dell’intervento pubblico, bensì dalle garanzie istituzionali che lo accompagneranno.

Lo stesso vale per gli appalti. Il programma prevede la pubblicazione dei contratti e dei relativi costi, controlli indipendenti sui grandi progetti, maggiore trasparenza dell’indebitamento e una revisione delle norme speciali che hanno consentito deroghe alle procedure ordinarie. Il riferimento a grandi iniziative infrastrutturali e urbanistiche mostra che il movimento intende intervenire su uno dei meccanismi centrali del potere precedente: la concentrazione di decisioni economiche e amministrative in circuiti poco accessibili al controllo pubblico.

Se l’agenda interna appare marcatamente riformatrice, quella internazionale presenta una continuità che merita attenzione. Il programma afferma espressamente che la Serbia conserverà la neutralità militare, richiamando la risoluzione parlamentare del 26 dicembre 2007. Non viene annunciato un percorso di adesione alla NATO, né la sostituzione della tradizionale politica di equilibrio con una collocazione esclusiva nel campo euro-atlantico. Questo elemento è centrale per valutare la natura della svolta politica del 2026.[12]

La neutralità, naturalmente, non coincide con l’isolamento. La Serbia collabora già con paesi appartenenti a schieramenti differenti, e il programma intende continuare a farlo. Nei confronti della Russia viene ribadita la volontà di preservare il partenariato tradizionale, soprattutto sul piano diplomatico e nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Lista dichiara inoltre di non voler introdurre misure restrittive contro Mosca. Parallelamente, riconosce l’integrità territoriale dell’Ucraina e auspica una soluzione pacifica del conflitto. È una combinazione che può risultare scomoda per chi interpreta la politica estera esclusivamente come scelta fra blocchi contrapposti, ma che si inserisce nella tradizione diplomatica serba.

Il rapporto con la Cina viene descritto come un partenariato strategico complessivo da sviluppare ulteriormente. Il documento insiste sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica, introducendo però una condizione: i futuri investimenti dovrebbero rispettare pienamente la normativa serba, gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori. Non si propone dunque di recidere i legami con Pechino, bensì di sottoporli a regole più stringenti. Anche in questo caso la discontinuità annunciata riguarda soprattutto le modalità della relazione, non l’identità del partner.

Verso gli Stati Uniti il linguaggio è pragmatico. La Lista propone di sviluppare i rapporti bilaterali in materia di telecomunicazioni, energia, intelligenza artificiale, diversificazione delle forniture di gas e collaborazione nel settore della difesa. È un passaggio che impedisce di interpretare la neutralità come ostilità pregiudiziale a Washington. Il movimento sembra piuttosto voler costruire rapporti funzionali con più centri di potere, evitando che una sola relazione definisca l’intera politica estera nazionale.

Anche la posizione sull’Unione europea merita una lettura attenta. Il programma riconosce nell’UE il principale partner economico della Serbia e propone di approfondire i rapporti con le istituzioni finanziarie europee, migliorare lo Stato di diritto e rafforzare la cooperazione con alcuni Stati membri. La prospettiva dell’integrazione europea rimane dunque importante, ma non si traduce automaticamente nell’adozione integrale delle posizioni di politica estera dell’Unione. La questione di un eventuale referendum sull’adesione, evocata nel dibattito politico, va distinta dagli impegni formali contenuti nel programma.[13]

Il Kosovo costituisce forse il banco di prova più netto della continuità nazionale. La Lista ribadisce la posizione secondo cui il territorio appartiene alla Serbia, richiama la Costituzione e la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza e si oppone all’ingresso del Kosovo nelle organizzazioni internazionali come Stato indipendente. Il documento promette inoltre di difendere le istituzioni serbe e il patrimonio culturale e religioso nei territori interessati. Si tratta di una linea incompatibile con l’idea di una nuova maggioranza disposta, per definizione, a sacrificare le principali rivendicazioni serbe per ottenere il favore delle capitali occidentali.

Una continuità analoga emerge nei confronti della Republika Srpska. Il programma insiste sulla tutela delle competenze dell’entità serba della Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’ordinamento derivato dagli accordi di Dayton, criticando le interpretazioni estensive dei poteri dell’Alto rappresentante internazionale. Viene prospettato un rafforzamento della cooperazione economica, infrastrutturale e culturale fra Belgrado e Banja Luka. Non si tratta necessariamente di un progetto di revisione dei confini, ma certamente di una posizione che conferma la centralità della questione nazionale serba.

Questi orientamenti non cancellano le differenze con Vučić. Un medesimo obiettivo diplomatico può essere perseguito attraverso strumenti diversi, e un governo meno dipendente dalle reti personali del precedente presidente potrebbe modificare profondamente la gestione delle relazioni esterne. Tuttavia, l’idea di una conversione geopolitica della Serbia appare poco sostenibile alla luce del testo programmatico: su Russia, Cina, Kosovo e neutralità militare prevale la continuità, mentre la trasformazione riguarda il funzionamento delle istituzioni e la qualità degli accordi.

La posizione sulla Palestina introduce un elemento ulteriore. Nel programma, la Lista afferma di non voler essere complice del tentativo sistematico di distruzione del popolo palestinese a Gaza e promette di intensificare l’assistenza umanitaria. Il richiamo non è isolato. Nella stessa sezione dedicata alle relazioni internazionali, il movimento propone di recuperare e ampliare la presenza diplomatica serba in Africa, America Latina e India, facendo riferimento alla tradizione del Movimento dei non allineati. La questione palestinese può dunque essere letta non soltanto come risposta morale alla guerra, ma come parte di un discorso più ampio sull’autonomia internazionale della Serbia.[14]

Occorre evitare, però, di confondere un richiamo storico con la ricostituzione di una politica jugoslava. La Serbia contemporanea dispone di risorse, dimensioni e margini di manovra incomparabili con quelli della Federazione socialista jugoslava. Il non allineamento del XXI secolo non può essere una semplice ripetizione di quello promosso da Tito, Nehru e Nasser. Può invece funzionare come orientamento: diversificare i rapporti diplomatici, rifiutare automatismi di blocco e mantenere una capacità autonoma di valutazione dei conflitti internazionali.

Da questo punto di vista, la scelta di rivedere i rapporti militari con Israele assume un significato più preciso. Non è necessariamente un segnale di adesione a un campo geopolitico opposto a quello di Vučić; può rappresentare il tentativo di sottrarre la politica industriale e di sicurezza a una relazione giudicata incompatibile con il diritto internazionale e con gli interessi nazionali. Sarà la concreta politica del futuro esecutivo, e non la sola formulazione del programma, a stabilire se questa ambizione avrà un seguito.

Rimane infine la dimensione della difesa. Neutralità non significa rinuncia alle capacità militari. La Lista propone una modernizzazione delle forze armate, una maggiore professionalizzazione, il rafforzamento delle capacità tecnologiche e un controllo più rigoroso degli acquisti. Anche qui emerge un problema di coerenza: interrompere una collaborazione con Israele non elimina il fabbisogno di sistemi avanzati, ma obbliga a individuare fornitori alternativi, sviluppare capacità nazionali o rinegoziare le priorità. La sostenibilità industriale della rottura sarà quindi parte integrante della sua credibilità politica.

Il programma restituisce, nel complesso, un soggetto che combina aspirazioni di rinnovamento democratico con una concezione relativamente tradizionale dell’interesse nazionale serbo. Non è una contraddizione necessariamente irrisolvibile. Diventerà tale soltanto se gli impegni assunti in politica interna e quelli proclamati sul piano internazionale si riveleranno incompatibili con le pressioni economiche, diplomatiche e militari alle quali il nuovo governo sarà sottoposto.

Il significato della svolta

La vittoria della Lista studentesca apre una fase nuova della politica serba, ma non ne determina ancora l’esito. Il primo equivoco da evitare è identificare la sconfitta elettorale di Vučić con la dissoluzione del sistema costruito attorno al suo potere. Partiti, apparati amministrativi, interessi economici e relazioni internazionali non scompaiono con il cambio di maggioranza. Il loro ridimensionamento, se avverrà, dipenderà da riforme verificabili, da un esercizio imparziale della giustizia e dalla capacità di evitare che la lotta alla corruzione si trasformi in un nuovo strumento di fedeltà politica.

Il secondo equivoco consiste nel leggere la mobilitazione degli studenti attraverso lo schema precostituito delle rivoluzioni colorate. Il precedente di Otpor dimostra che il coinvolgimento straniero nelle trasformazioni politiche serbe può essere concreto e documentabile. Proprio per questo è necessario esigere prove, non analogie. Le informazioni disponibili sui finanziamenti elettorali del 2026 e il contenuto del programma non autorizzano, allo stato, a considerare la Lista una semplice replica dell’esperienza del 2000. Un giudizio definitivo richiederà ulteriori verifiche sulle reti di sostegno e, soprattutto, l’osservazione delle scelte di governo.

Il terzo equivoco è immaginare che una maggiore apertura istituzionale comporti inevitabilmente un riallineamento euro-atlantico. La neutralità militare, la continuità dei rapporti con Russia e Cina, la posizione sul Kosovo e l’attenzione alla Republika Srpska delineano una concezione dell’interesse nazionale che conserva tratti importanti della tradizione serba. La sfida sarà mantenere questi orientamenti senza riprodurre l’opacità e il personalismo che la Lista ha denunciato.

La promessa di interrompere la cooperazione militare con Israele rappresenta, in questo quadro, una verifica particolarmente significativa. Se attuata, mostrerebbe che la nuova maggioranza è disposta a sostenere costi politici ed economici pur di imprimere una direzione diversa alla politica estera. Se invece rimanesse una dichiarazione senza conseguenze, rivelerebbe i limiti della capacità di trasformazione del movimento.

La questione decisiva non è dunque se la Serbia degli studenti sarà «occidentale» oppure «orientale», secondo categorie che descrivono sempre meno la complessità dei suoi interessi. È se riuscirà a costruire istituzioni meno dipendenti dalle reti di potere e, contemporaneamente, a preservare margini reali di autonomia internazionale. La prova storica del movimento comincia precisamente dove finisce il successo elettorale: nel difficile passaggio dalla denuncia del sistema alla responsabilità di governare lo Stato.

NOTE

[1] Elis Gjevori, «Serbia’s Student List vows to halt arms trade with Israel, signalling a break with Vucic», Middle East Eye, 17 novembre 2026.

[2] Saša Dragojlo e Avi Scharf, «Regardless of War Crimes Claims, Serbia’s Arms Sales to Israel Soar», Balkan Insight/BIRN, 28 gennaio 2025; Reuters, «Serbia, Israel to jointly manufacture combat drones, Vucic says», 14 aprile 2026.

[3] Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, «Palestine», sezione Bilateral Cooperation, sito istituzionale del ministero.

[4] House of Commons Library, Serbia under Aleksandar Vučić and the 2026 parliamentary election, Research Briefing CBP-12267, novembre 2026; Studenti pobeđuju, «Srbija kakvu zaslužujemo», in Program, 2026.

[5] Jovana Gec, «Declaration of final vote results in Serbia paves way for student movement to form government», Associated Press, 5 novembre 2026.

[6] Reuters, «Serbia’s Student List deputies take seats in parliament after landmark election win», 17 novembre 2026; Jovana Gec, art. cit.

[7] Michael Dobbs, «U.S. Advice Guided Milosevic Opposition», The Washington Post, 11 dicembre 2000.

[8] Milan Ćulibrk, «Više građana podržalo studente za mesec dana nego Vučića i SNS za 12 godina», Radar, 22 ottobre 2026.

[9] Center for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS), «Serbia won. Now the long treatment begins», 26 ottobre 2026.

[10] Studenti pobeđuju, «Srbija kakvu zaslužujemo», in Program, 2026.

[11] Studenti pobeđuju, «Privreda i finansije», in Program, 2026.

[12] Studenti pobeđuju, «Spoljni poslovi i nacionalni interesi», in Program, 2026.

[13] Studenti pobeđuju, «Spoljni poslovi i nacionalni interesi», cit., sezioni «Srbija i Evropa» e «Srbija i svet».

[14] Studenti pobeđuju, «Spoljni poslovi i nacionalni interesi», cit., sezione «Srbija i svet»; Ismail Ozdemir e Talha Ozturk, art. cit.