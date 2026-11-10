Il 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella stazione di Bologna causando 85 morti ed oltre 200 feriti. L’attentato è stato archiviato dalla magistratura italiana come “strage neofascista”: una tesi quasi precostituita, che è stata rapidamente trasformata in “verità di Stato”. Tuttavia, parecchie ombre ancora aleggiano su un evento che in qualche modo, al pari dell’assassinio di Aldo Moro, degli attentati di stampo mafioso dei primi anni ‘90 e del terremoto politico-giudiziario denominato “Tangentopoli”, ha segnato un momento di passaggio e trasformazione nella storia italiana del Dopoguerra.

La tesi sostenuta da Luca Tadolini in Bologna: la pista israeliana è tanto semplice quanto fino ad oggi negata e ignorata: il coinvolgimento dei servizi segreti israeliani (e forse anche delle strutture segrete della NATO) nell’attentato di Bologna. Come afferma lo stesso Tadolini, nessuno (fatta eccezione per Ilich Ramirez Sanchez, noto come “Carlos”) ha mai sostenuto tale tesi. Proprio Carlos “lo Sciacallo”, militante filopalestinese di fama internazionale e dal lungo curriculum operativo per tutto il corso degli anni ‘70 e ‘80, avrebbe vanamente richiesto ai giudici bolognesi di essere sentito in merito a quanto avvenuto prima e dopo quel fatidico giorno.

Ma prima di entrare nel merito della tesi sostenuta da Tadolini, si rende necessaria una breve parentesi sul clima e sui rivolgimenti che si stavano verificando in Italia ed in ambito internazionale in quei giorni, mesi ed anni. Un qualcosa che portò il deputato del PSI Rino Formica ad affermare: “I rapporti geopolitici italiani del 1980, ma anche attuali, non consentono all’Italia autonomie – disallineamenti rispetto alla NATO o ad Israele – specie in uno scacchiere come quello mediterraneo” (p. 18). E ancora: “Altro che strage fascista: è accaduto qualcosa di totalmente nuovo, qualcosa che pone il problema della nostra autonomia internazionale” (ibidem). A cosa si riferiva Formica?

Paolo Cucchirelli, nel suo libro Ustica & Bologna. Attacco all’Italia (La Nave di Teseo, 2020) – ampiamente citato da Tadolini – sostiene a sua volta la tesi che le stragi di Ustica e Bologna farebbero parte di un insieme di circostanze e trame (la “presenza tentacolare” della massoneria deviata di Licio Gelli, l’affermazione della televisione commerciale di Berlusconi con i suoi rimandi alla nuova “età dell’oro” reaganiana negli USA) mirate ad incardinare il Belpaese nel nuovo corso della Guerra Fredda. Tadolini (con cognizione di causa) rigetta le conclusioni di Cucchiarelli: l’idea che simili operazioni fossero rivolte ad evitare eventuali successi elettorali del PCI. Tuttavia, l’impostazione di base non sembra errata.

Il cosiddetto “Lodo Moro” (una sorta di accordo tra Stato italiano e formazioni militanti palestinesi volto a scongiurare attentati terroristici sul suolo italiano in cambio del libero passaggio di uomini e mezzi) in un contesto di inasprimento della crisi mediorientale e di particolare attivismo libico non era di fatto più praticabile. Ora, al suddetto attivismo libico ed al successo della Rivoluzione islamica in Iran a cavallo tra 1979 e 1980 è necessario connettere la vittoria elettorale di Ronald Reagan negli Stati Uniti. Questi entra sì in carica nel gennaio 1981, dunque dopo Ustica e Bologna (rispettivamente giugno e agosto 1980); ma la sua amministrazione ed suoi strascichi ideologici sono fondamentali, perché a partire da essi si pongono le basi dell’idea di un Occidente costantemente sotto attacco e minaccia da parte di una non meglio precisata alleanza terroristica internazionale. Di fatto, secondo lo storico nordamericano Andrew Bacevich, l’inizio del confronto tra Occidente e terrorismo islamico coinciderebbe con l’enunciazione della Dottrina Carter (curioso se pensiamo che proprio a partire dalla presidenza Carter si è iniziato a sostenere le milizie gihadiste afghane in chiave antisovietica). Tale punto di vista non si discosta da quello del teorico neocon Norman Podhoretz, secondo il quale proprio nel 1979 sarebbe iniziata una “quarta guerra mondiale” in concomitanza con la terza: quella Guerra Fredda che comunque si avvicinava alla fine.

Appare evidente che in un simile contesto non vi fosse più spazio per posizioni ambigue. Nel giugno 1980, il Consiglio Europeo presieduto dall0’Italia a Venezia aveva rilasciato una dichiarazione che riconosceva il diritto all’esistenza per tutti gli Stati del Vicino Oriente, Israele incluso. Allo stesso tempo, però, veniva riconosciuto per tutti i popoli il diritto alla giustizia ed all’autodeterminazione, con particolare riferimento al popolo palestinese.

In un’ottica di mero controllo geopolitico del Mare Mediterraneo, gli Stati Uniti hanno sempre cercato di limitare il dialogo tra Paesi europei e Paesi arabi nordafricani, così come hanno sempre cercato di ostacolare o eliminare tutti quei politici europei che immaginavano un’unione forte e indipendente. Ragione per cui lo stesso “eurosocialismo mediterraneo” di un Bettino Craxi, che pure aveva tendenze piuttosto filoatlantiste, è stato sempre contrastato con forza.

È altresì chiaro che i rapporti italo-libici in quel momento rappresentavano una minaccia verso quel modello di scontro tra civiltà che di lì a poco, con la fine della Guerra Fredda, sarebbe stato imposto come sovrastruttura ideologica dell’Occidente. L’amministrazione Reagan arriverà a bombardare Tripoli e Bengasi intorno alla metà degli anni ‘80 come azione preventiva rivolta all’autodifesa contro le iniziative e l’appoggio libico al terrorismo internazionale. Questo evento è importante, perché segna l’inizio di quello stato di “guerra permanente” che avrebbe dovuto garantire a Washington l’affermazione di una condizione unipolare (ed il suo mantenimento successivo al crollo dell’URSS).

Inutile dire che tale idea sia stata il prodotto di un “serbatoio di pensiero” del tutto particolare: il Jonathan Institute legato alla famiglia Mileikovsky-Netanyahu. Questo istituto prende il nome da Yonatan Netanyahu, fratello di Benjamin, deceduto nel corso dell’Operazione Entebbe in Uganda nel 1976 a seguito del dirottamento di un volo Air France partito da Tel Aviv.

Ad un convegno organizzato dal Jonathan Institute a Washington nel 1984 si lega la realizzazione di un libro curato dallo stesso Benjamin Netanyahu e intitolato Terrorism: how the West can win, in cui la guerra preventiva veniva considerata come uno strumento necessario per colpire gli Stati “sostenitori del terrorismo”. Un’idea ampiamente apprezzata dallo stesso Reagan, al quale il testo venne letto durante un viaggio intercontinentale sull’Air Force One.

Ritornando all’episodio al centro del libro di Tadolini, la strage di Bologna, quest’ultimo ricostruisce in dettaglio un contesto storico in cui gli israeliani avrebbero avuto tutti gli interessi a destabilizzare l’Italia e presentarla come un alleato inaffidabile e instabile per gli Stati Uniti nel contesto mediterraneo, ovviamente a giovamento di Tel Aviv. Non è infatti un caso se lo stesso Aldo Moro, poco prima del suo rapimento, avesse confessato l’abbondante infiltrazione di CIA e Mossad nel terrorismo “rosso”, così come in quello “nero” (come sostenuto dal già citato Carlos).

Rappresaglie israeliane contro il “Lodo Moro” in fin dei conti si erano già manifestate in passato: l’esempio della manomissione dell’aereo militare Argo 16 – che aveva portato alcuni miliziani filopalestinesi catturati in Italia in Libia – e del suo schianto che provocò quattro morti; l’attentato contro Mariano Rumor (negoziatore dell’accordo), operato da Giuseppe Bertoli (proveniente da un kibbutz israeliano), che oltre ad altri quattro morti causò decine di feriti.

La presenza dei servizi israeliani a Bologna nei giorni precedenti all’attentato è cosa certa, nota, e riportata da Tadolini. Così come la presenza dell’uomo di collegamento del Gruppo Carlos, il tedesco Thomas Kram, esperto di esplosivi ed anch’egli vicino ad organizzazioni palestinesi (in primo luogo il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina). A questo proposito, Tadolini contesta la tesi di una pista palestinese, sostenuta soprattutto da Gian Paolo Pelizzaro in un testo di analisi del Lodo Moro, secondo la quale l’attentato sarebbe stato una “vendetta palestinese” per una violazione da parte italiana dell’accordo, avvenuta nel 1979 con l’arresto di miliziani ed il sequestro di armi. Tesi che risulta improbabile, se non altro per la scelta del luogo: Bologna, città che negli anni precedenti aveva sempre rappresentato una sorta di “porto sicuro” tanto per l’estremismo di sinistra quanto per i gruppi rivoluzionari di opposizione al sionismo.

Di conseguenza, rimangono due opzioni più realistiche: quella di una detonazione accidentale di un ordigno che stava semplicemente transitando per giungere alla sua destinazione finale (tesi sostenuta anche da Francesco Cossiga); l’idea che i servizi israeliani abbiano optato per la detonazione dell’ordigno sul momento per evitare che questo arrivasse alla destinazione finale (una scuola sionista, secondo l’Agence Juive).

Tadolini propende per questa seconda ipotesi e mette in evidenza il vantaggio che Tel Aviv avrebbe tratto dall’attentato: “era scongiurato un attentato antiebraico, veniva punito l’accordo italiano con i gruppi radicali palestinesi […] e veniva colpito il Gruppo Carlos, uno dei più pericolosi e sofisticati nemici di Israele” (p. 25).

A sostegno di tale tesi chiude il libro una ricca appendice sul “terrorismo sionista in Italia” firmata da Claudio Mutti, direttore di “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”.